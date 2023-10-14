https://crimea.ria.ru/20231014/ozhirenie--odna-iz-glavnykh-prichin-smerti-ot-tsirroza-pecheni-1131906809.html
Ожирение – одна из главных причин смерти от цирроза печени
Ожирение – одна из главных причин смерти от цирроза печени - РИА Новости Крым, 14.10.2023
Ожирение – одна из главных причин смерти от цирроза печени
Проблема ожирения приобретает все больший размах, при этом часто пациенты страдают висцеральным ожирением, когда жир сосредотачивается в области живота – это... РИА Новости Крым, 14.10.2023
2023-10-14T20:43
2023-10-14T20:43
2023-10-14T20:43
ирина репинская
радио "спутник в крыму"
здоровье
красота и здоровье
совет эксперта
мнения
правильное питание
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Ирина Репинская об опасном ожирении
Ирина Репинская об опасном ожирении
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Проблема ожирения приобретает все больший размах, при этом часто пациенты страдают висцеральным ожирением, когда жир сосредотачивается в области живота – это наиболее опасная его форма, однако бороться с этим можно, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" главный внештатный эндокринолог крымского минздрава Ирина Репинская.Ожирение – это болезньПо словам доктора, ожирение – это болезнь, которая провоцирует массу других заболеваний: от диабета до сердечно-сосудистых и опорно-двигательных проблем, в том числе на фоне ожирения диабет второго типа может установиться у детей и подростков, а в последние время специалисты сталкиваются со все большим числом пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени.По ее словам, чаще всего эта проблема возникает при висцеральном ожирении, когда жир скапливаетс в районе брюшной полости. Это больше характерно для мужчин, однако нередко встречается и у женщин.Правильное питание"Во многих случаях пациенты не считают лишний вес проблемой. Многие списывают это на наследственность. Однако, хоть генетика и играет определенную роль, ключевое – образ жизни", – констатирует Репинская.Несостыковка потребления и расхода энергии приводит к ожирению, поэтому нужно работать над собой, вести подвижный образ жизни и меньше есть, советует она. При этом диеты с ограничениями или исключением тех или иных видов продуктов неприемлемы – образ жизни должен быть здоровым всегда, чтобы не только скинуть вес, но и удерживать его в норме.Вторая часть рекомендаций касается спорта. По словам гостьи эфира, силовые нагрузки в данном случае не актуальны. Оптимальный вариант – аэробные: бег, ходьба, плавание, от этого будет результат.Читайте также на РИА Новости Крым:Как победить ожирение – мнение врачаВ Крыму будут лечить ожирение с помощью уменьшения желудка через проколыКак избыточный вес влияет на способности мозга – невролог
https://crimea.ria.ru/20221025/pesok-protiv-zhira-uchenye-predlozhili-neobychnyy-sposob-borby-s-ozhireniem-1125073806.html
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ирина репинская, здоровье, красота и здоровье, совет эксперта, мнения, правильное питание
Ожирение – одна из главных причин смерти от цирроза печени
Доктор Репинская: от ожирения помогут аэробные нагрузки и правильная еда
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым.
Проблема ожирения приобретает все больший размах, при этом часто пациенты страдают висцеральным ожирением, когда жир сосредотачивается в области живота – это наиболее опасная его форма, однако бороться с этим можно, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму"
главный внештатный эндокринолог крымского минздрава Ирина Репинская.
Ожирение – это болезнь
По словам доктора, ожирение – это болезнь, которая провоцирует массу других заболеваний: от диабета до сердечно-сосудистых и опорно-двигательных проблем, в том числе на фоне ожирения диабет второго типа может установиться у детей и подростков, а в последние время специалисты сталкиваются со все большим числом пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени.
"Если раньше цирроз печени считался последствием алкоголя, то сейчас ведущей причиной смерти от цирроза является не только алкоголь и вирусный гепатит С, но и неалкогольная жировая болезнь печени – то есть толстые пациенты. Таких много", – констатирует эксперт
По ее словам, чаще всего эта проблема возникает при висцеральном ожирении, когда жир скапливаетс в районе брюшной полости. Это больше характерно для мужчин, однако нередко встречается и у женщин.
"Мы устанавливаем ожирение по индексу массы тела: отношение роста к квадратному метру. Если он больше 25 кг на метр – это избыток. Более 30 – ожирение первой степени. Есть еще висцеральный тип ожирения, когда накопление жира происходит в области брюшной полости – это самый опасный вид. Он определяется по окружности талии. Норма для женщин – до 80 см, для мужчин – до 94 см", – обозначила критические значения врач.
Правильное питание
"Во многих случаях пациенты не считают лишний вес проблемой. Многие списывают это на наследственность. Однако, хоть генетика и играет определенную роль, ключевое – образ жизни", – констатирует Репинская.
Несостыковка потребления и расхода энергии приводит к ожирению, поэтому нужно работать над собой, вести подвижный образ жизни и меньше есть, советует она. При этом диеты с ограничениями или исключением тех или иных видов продуктов неприемлемы – образ жизни должен быть здоровым всегда, чтобы не только скинуть вес, но и удерживать его в норме.
"Необходимо сократить употребление жиросодержащих продуктов: колбас, паштетов, консервов, жирных сортов мяса, а также рафинированных углеводов: фаст-фудов, соков, сладких газировок. Модные сейчас специализированные магазины здорового питания часто предлагают хорошие варианты, но это затратно. Поэтому я за здоровое питание по советской схеме, где все сбалансировано и понятно: в рационе должно быть больше клетчатки – овощи, фрукты, достаточное содержание белка – нежирное мясо и рыба, птица. Способ приготовления тоже имеет значение: предпочтительнее варка, запекание, тушение, готовка на пару", – перечислила специалист несложные правила.
Вторая часть рекомендаций касается спорта. По словам гостьи эфира, силовые нагрузки в данном случае не актуальны. Оптимальный вариант – аэробные: бег, ходьба, плавание, от этого будет результат.
"И пусть у вас будет хорошая привычка гулять по вечерам, расширять двигательную активность. 8-10 тысяч шагов – для здорового человека оптимально", – советует эндокринолог.
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