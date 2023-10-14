https://crimea.ria.ru/20231014/ozhirenie--odna-iz-glavnykh-prichin-smerti-ot-tsirroza-pecheni-1131906809.html

Ожирение – одна из главных причин смерти от цирроза печени

Ожирение – одна из главных причин смерти от цирроза печени - РИА Новости Крым, 14.10.2023

Ожирение – одна из главных причин смерти от цирроза печени

Проблема ожирения приобретает все больший размах, при этом часто пациенты страдают висцеральным ожирением, когда жир сосредотачивается в области живота – это... РИА Новости Крым, 14.10.2023

2023-10-14T20:43

2023-10-14T20:43

2023-10-14T20:43

ирина репинская

радио "спутник в крыму"

здоровье

красота и здоровье

совет эксперта

мнения

правильное питание

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Ирина Репинская об опасном ожирении Ирина Репинская об опасном ожирении audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Проблема ожирения приобретает все больший размах, при этом часто пациенты страдают висцеральным ожирением, когда жир сосредотачивается в области живота – это наиболее опасная его форма, однако бороться с этим можно, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" главный внештатный эндокринолог крымского минздрава Ирина Репинская.Ожирение – это болезньПо словам доктора, ожирение – это болезнь, которая провоцирует массу других заболеваний: от диабета до сердечно-сосудистых и опорно-двигательных проблем, в том числе на фоне ожирения диабет второго типа может установиться у детей и подростков, а в последние время специалисты сталкиваются со все большим числом пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени.По ее словам, чаще всего эта проблема возникает при висцеральном ожирении, когда жир скапливаетс в районе брюшной полости. Это больше характерно для мужчин, однако нередко встречается и у женщин.Правильное питание"Во многих случаях пациенты не считают лишний вес проблемой. Многие списывают это на наследственность. Однако, хоть генетика и играет определенную роль, ключевое – образ жизни", – констатирует Репинская.Несостыковка потребления и расхода энергии приводит к ожирению, поэтому нужно работать над собой, вести подвижный образ жизни и меньше есть, советует она. При этом диеты с ограничениями или исключением тех или иных видов продуктов неприемлемы – образ жизни должен быть здоровым всегда, чтобы не только скинуть вес, но и удерживать его в норме.Вторая часть рекомендаций касается спорта. По словам гостьи эфира, силовые нагрузки в данном случае не актуальны. Оптимальный вариант – аэробные: бег, ходьба, плавание, от этого будет результат.Читайте также на РИА Новости Крым:Как победить ожирение – мнение врачаВ Крыму будут лечить ожирение с помощью уменьшения желудка через проколыКак избыточный вес влияет на способности мозга – невролог

https://crimea.ria.ru/20221025/pesok-protiv-zhira-uchenye-predlozhili-neobychnyy-sposob-borby-s-ozhireniem-1125073806.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина репинская, здоровье, красота и здоровье, совет эксперта, мнения, правильное питание