https://crimea.ria.ru/20221016/kak-pobedit-ozhirenie--mnenie-vracha-1124887333.html
Как победить ожирение – мнение врача
Как победить ожирение – мнение врача - РИА Новости Крым, 15.10.2022
Как победить ожирение – мнение врача
30% россиян страдают ожирением и 25% лишним весом. Откуда берется этот недуг и как с ним бороться, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доцент кафедры... РИА Новости Крым, 15.10.2022
2022-10-16T08:29
2022-10-16T08:29
2022-10-15T09:51
радио "спутник в крыму"
общество
здоровье
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. 30% россиян страдают ожирением и 25% лишним весом. Откуда берется этот недуг и как с ним бороться, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии Крымского федерального университета Ирина Сухарева."Помимо чисто визуальных параметров выявить ожирение и избыточный вес можно по индексу массы тела, он есть в свободном доступе в интернете.В зависимости от процентного соотношения вычисляется та или иная степень ожирения. Если говорить простым языком, то болезнь развивается, когда наши жировые клетки хотят есть", – поясняет Сухарева.По словам врача, ожирению, в первую очередь, способствуют чрезмерное потребление сахара и малоподвижный образ жизни.На ранних стадиях ожирение лечится диетой, в более запущенных случаях показано медикаментозное лечение, в крайних – хирургическое вмешательство. Для этого необходимо посетить эндокринолога и гастроэнторолога, которые по итогам исследований назначат курс терапии. При третьей степени ожирения врачи могут рекомендовать бариатрическую хирургию – ушивание желудка, теперь его делают и в Крыму.Набору лишнего веса и, как следствие, ожирению способствует и регулярное употребление алкоголя. Безобидное на первый взгляд пиво богато дрожжами, а вино – сахаром. Практически весь алкоголь – это высококалорийная пища, по мнению диетологов.Также страдающие лишним весом и ожирением нанизывают массу сопутствующих заболеваний. В топе – артериальная гипертензия, сахарный диабет, проблемы с опорно-двигательным аппаратом.Сухарева также заметила, что в последние десятилетия лишний вес стали активно набирать дети и подростки.При этом, по ее мнению, взять себя в руки и проявить волю вполне реально. Для этого необходимо изменить психологию."Сейчас есть такое модное слово – триггер, оно применимо и в нашем случае. Надо понять, какие именно механизмы запускают чревоугодие.Второй шаг – это мотивация. Кто-то хочет выйти замуж и нравиться противоположному полу, для другого важно хорошо выглядеть на работе и так далее. Ну а добиться результата и закрепить эффект можно только через волевые усилия и систематичность", – подытожила диетолог.
https://crimea.ria.ru/20210421/Kak-ne-promorgat-gipertoniyu--rekomendatsii-kardiologa-1119492149.html
https://crimea.ria.ru/20220727/dietolog-nazval-neozhidannyy-produkt-dlya-dolgoy-zhizni-1123965741.html
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РИА Новости Крым
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общество, здоровье, мнения
Как победить ожирение – мнение врача
Врач раскрыла способы похудения и борьбы с ожирением
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым.
30% россиян страдают ожирением и 25% лишним весом. Откуда берется этот недуг и как с ним бороться, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии Крымского федерального университета Ирина Сухарева.
"Помимо чисто визуальных параметров выявить ожирение и избыточный вес можно по индексу массы тела, он есть в свободном доступе в интернете.
В зависимости от процентного соотношения вычисляется та или иная степень ожирения. Если говорить простым языком, то болезнь развивается, когда наши жировые клетки хотят есть", – поясняет Сухарева.
По словам врача, ожирению, в первую очередь, способствуют чрезмерное потребление сахара и малоподвижный образ жизни.
"Нужно понимать, что даже при сбалансированном питании человек может продолжать набирать вес, если у него дефицит физической активности. Хотя бы два раза в неделю мы должны нагружать себя физически. Если по каким-то причинам вам противопоказаны активные физнагрузки, их без всякого ущерба можно заменить ходьбой", – советует врач.
На ранних стадиях ожирение лечится диетой, в более запущенных случаях показано медикаментозное лечение, в крайних – хирургическое вмешательство. Для этого необходимо посетить эндокринолога и гастроэнторолога, которые по итогам исследований назначат курс терапии. При третьей степени ожирения врачи могут рекомендовать бариатрическую хирургию – ушивание желудка, теперь его делают и в Крыму.
Набору лишнего веса и, как следствие, ожирению способствует и регулярное употребление алкоголя. Безобидное на первый взгляд пиво богато дрожжами, а вино – сахаром. Практически весь алкоголь – это высококалорийная пища, по мнению диетологов.
Также страдающие лишним весом и ожирением нанизывают массу сопутствующих заболеваний. В топе – артериальная гипертензия, сахарный диабет, проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
Сухарева также заметила, что в последние десятилетия лишний вес стали активно набирать дети и подростки.
"Ожирение среди детей - буквально бич современного общества. В семье не хватает культуры питания, в бунтарском возрасте дети питаются бесконтрольно и неосознанно. Фаст-фуд, снеки и газировку нужно свести к минимуму. Здесь родители должны стать примером для детей и прививать им здоровые кулинарные привычки. Проблему усугубляет и активное сидение в интернете, когда ребенок забывает обо всем и просто набивает себя, чем быстрее и проще", – говорит врач.
При этом, по ее мнению, взять себя в руки и проявить волю вполне реально. Для этого необходимо изменить психологию.
"Сейчас есть такое модное слово – триггер, оно применимо и в нашем случае. Надо понять, какие именно механизмы запускают чревоугодие.
Второй шаг – это мотивация. Кто-то хочет выйти замуж и нравиться противоположному полу, для другого важно хорошо выглядеть на работе и так далее. Ну а добиться результата и закрепить эффект можно только через волевые усилия и систематичность", – подытожила диетолог.