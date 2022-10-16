https://crimea.ria.ru/20221016/kak-pobedit-ozhirenie--mnenie-vracha-1124887333.html

Как победить ожирение – мнение врача

Как победить ожирение – мнение врача - РИА Новости Крым, 15.10.2022

Как победить ожирение – мнение врача

30% россиян страдают ожирением и 25% лишним весом. Откуда берется этот недуг и как с ним бороться, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доцент кафедры... РИА Новости Крым, 15.10.2022

2022-10-16T08:29

2022-10-16T08:29

2022-10-15T09:51

радио "спутник в крыму"

общество

здоровье

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. 30% россиян страдают ожирением и 25% лишним весом. Откуда берется этот недуг и как с ним бороться, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии Крымского федерального университета Ирина Сухарева."Помимо чисто визуальных параметров выявить ожирение и избыточный вес можно по индексу массы тела, он есть в свободном доступе в интернете.В зависимости от процентного соотношения вычисляется та или иная степень ожирения. Если говорить простым языком, то болезнь развивается, когда наши жировые клетки хотят есть", – поясняет Сухарева.По словам врача, ожирению, в первую очередь, способствуют чрезмерное потребление сахара и малоподвижный образ жизни.На ранних стадиях ожирение лечится диетой, в более запущенных случаях показано медикаментозное лечение, в крайних – хирургическое вмешательство. Для этого необходимо посетить эндокринолога и гастроэнторолога, которые по итогам исследований назначат курс терапии. При третьей степени ожирения врачи могут рекомендовать бариатрическую хирургию – ушивание желудка, теперь его делают и в Крыму.Набору лишнего веса и, как следствие, ожирению способствует и регулярное употребление алкоголя. Безобидное на первый взгляд пиво богато дрожжами, а вино – сахаром. Практически весь алкоголь – это высококалорийная пища, по мнению диетологов.Также страдающие лишним весом и ожирением нанизывают массу сопутствующих заболеваний. В топе – артериальная гипертензия, сахарный диабет, проблемы с опорно-двигательным аппаратом.Сухарева также заметила, что в последние десятилетия лишний вес стали активно набирать дети и подростки.При этом, по ее мнению, взять себя в руки и проявить волю вполне реально. Для этого необходимо изменить психологию."Сейчас есть такое модное слово – триггер, оно применимо и в нашем случае. Надо понять, какие именно механизмы запускают чревоугодие.Второй шаг – это мотивация. Кто-то хочет выйти замуж и нравиться противоположному полу, для другого важно хорошо выглядеть на работе и так далее. Ну а добиться результата и закрепить эффект можно только через волевые усилия и систематичность", – подытожила диетолог.

https://crimea.ria.ru/20210421/Kak-ne-promorgat-gipertoniyu--rekomendatsii-kardiologa-1119492149.html

https://crimea.ria.ru/20220727/dietolog-nazval-neozhidannyy-produkt-dlya-dolgoy-zhizni-1123965741.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, мнения