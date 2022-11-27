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В Крыму будут лечить ожирение с помощью уменьшения желудка через проколы
В Крыму будут лечить ожирение с помощью уменьшения желудка через проколы - РИА Новости Крым, 27.11.2022
В Крыму будут лечить ожирение с помощью уменьшения желудка через проколы
В Крыму лечить ожирение будут с помощью операции по уменьшению желудка. Врачи клинической больницы имени Семашко успешно провели уже пять таких операций. Об... РИА Новости Крым, 27.11.2022
2022-11-27T13:09
2022-11-27T13:09
2022-11-27T13:09
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму лечить ожирение будут с помощью операции по уменьшению желудка. Врачи клинической больницы имени Семашко успешно провели уже пять таких операций. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского минздрава.Операция по уменьшению желудка или резекция желудка проводится строго по медицинским показаниям. Подробно об этом рассказал главный внештатный хирург минздрава Республики Крым, заведующий хирургического отделения РКБ Семашко Самир Закут.Толстые космические существа: какими станут люди будущего - генетик>>Так, операция является платной услугой и назначается при индексе массы тела выше 40 кг/м2 или 35 кг/м2 при наличии сопутствующих ожирению заболеваний, если вес человека не снижается при использовании других способов, а также если пациент недоволен своим внешним видом.Закут отметил, что все проведенные крымскими специалистами операции по резекции желудка прошли успешно и не вызвали осложнений, пациенты уже выписаны домой.Хирург, в свою очередь, рекомендовал крымчанам придерживаться правильного питания и регулярно заниматься споротом для избежание подобных мер оперативного лечения.Ранее ученые из Австралии предложили бороться с ожирением с помощью песка.
https://crimea.ria.ru/20221124/kak-izbytochnyy-ves-vliyaet-na-sposobnosti-mozga--nevrolog--1125520748.html
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общество, здравоохранение в крыму и севастополе
В Крыму будут лечить ожирение с помощью уменьшения желудка через проколы
В минздраве Крыма рассказали об успешном опыте хирургического лечения ожирения
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму лечить ожирение будут с помощью операции по уменьшению желудка. Врачи клинической больницы имени Семашко успешно провели уже пять таких операций. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского минздрава.
Операция по уменьшению желудка или резекция желудка проводится строго по медицинским показаниям. Подробно об этом рассказал главный внештатный хирург минздрава Республики Крым, заведующий хирургического отделения РКБ Семашко Самир Закут.
Так, операция является платной услугой и назначается при индексе массы тела выше 40 кг/м2 или 35 кг/м2 при наличии сопутствующих ожирению заболеваний, если вес человека не снижается при использовании других способов, а также если пациент недоволен своим внешним видом.
Закут отметил, что все проведенные крымскими специалистами операции по резекции желудка прошли успешно и не вызвали осложнений, пациенты уже выписаны домой.
"Операция проводится под общим наркозом, современным методом – через небольшие проколы без значительных разрезов на коже. Используются лапароскопические инструменты и сшивающие аппараты с целью уменьшения желудка в виде трубки. Длительность операции от 2 до 3 часов, а длительность стационарного послеоперационного восстановления 5-7 суток", – пояснили в ведомстве.
Хирург, в свою очередь, рекомендовал крымчанам придерживаться правильного питания и регулярно заниматься споротом для избежание подобных мер оперативного лечения.