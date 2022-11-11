https://crimea.ria.ru/20221111/tolstye-kosmicheskie-suschestva-kakimi-stanut-lyudi-buduschego---genetik-1125314589.html

Толстые космические существа: какими станут люди будущего - генетик

Толстые космические существа: какими станут люди будущего - генетик - РИА Новости Крым, 11.11.2022

Толстые космические существа: какими станут люди будущего - генетик

Из-за сидячего образа жизни в будущем люди станут горбатыми, любовь к быстрой еде и сладкому приведет к повсеместному ожирению, а чрезмерная увлеченность... РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T08:45

2022-11-11T08:45

2022-11-11T08:45

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Из-за сидячего образа жизни в будущем люди станут горбатыми, любовь к быстрой еде и сладкому приведет к повсеместному ожирению, а чрезмерная увлеченность гаджетами испортит зрение. Так будущее человечества видит биолог и эксперт в области генетики Геннадий Горюнов.По словам Горюнова, внешний вид всех живых существ на планете обусловлен эволюционными процессами. В этой связи, малоподвижность современного человека и его погруженность в виртуальный мир к началу третьего тысячелетия способны самым неблагоприятным образом отразиться на облике наших потомков.Уже сейчас в мире большое число людей в испорченной осанкой, лишним весом и плохим зрением. Если человечество не изменит образ жизни, эти проблемы усугубятся, а в итоге не только сформируют новый физический облик человека, но и закрепят за людьми будущего неспособность к живому общению:Кроме того, по мнению генетика, потомки современного человека станут не только толстыми и необщительными, но и бледными, поскольку современный человек все меньше времени проводит на свежем офисе, погружаясь в офисную работу и гаджеты.Ранее ученые объяснили страсть к сладкому у россиян мутациями генов.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество