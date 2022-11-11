https://crimea.ria.ru/20221111/tolstye-kosmicheskie-suschestva-kakimi-stanut-lyudi-buduschego---genetik-1125314589.html
Толстые космические существа: какими станут люди будущего - генетик
Толстые космические существа: какими станут люди будущего - генетик - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Толстые космические существа: какими станут люди будущего - генетик
Из-за сидячего образа жизни в будущем люди станут горбатыми, любовь к быстрой еде и сладкому приведет к повсеместному ожирению, а чрезмерная увлеченность... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T08:45
2022-11-11T08:45
2022-11-11T08:45
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Из-за сидячего образа жизни в будущем люди станут горбатыми, любовь к быстрой еде и сладкому приведет к повсеместному ожирению, а чрезмерная увлеченность гаджетами испортит зрение. Так будущее человечества видит биолог и эксперт в области генетики Геннадий Горюнов.По словам Горюнова, внешний вид всех живых существ на планете обусловлен эволюционными процессами. В этой связи, малоподвижность современного человека и его погруженность в виртуальный мир к началу третьего тысячелетия способны самым неблагоприятным образом отразиться на облике наших потомков.Уже сейчас в мире большое число людей в испорченной осанкой, лишним весом и плохим зрением. Если человечество не изменит образ жизни, эти проблемы усугубятся, а в итоге не только сформируют новый физический облик человека, но и закрепят за людьми будущего неспособность к живому общению:Кроме того, по мнению генетика, потомки современного человека станут не только толстыми и необщительными, но и бледными, поскольку современный человек все меньше времени проводит на свежем офисе, погружаясь в офисную работу и гаджеты.Ранее ученые объяснили страсть к сладкому у россиян мутациями генов.
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РИА Новости Крым
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общество
Толстые космические существа: какими станут люди будущего - генетик
Биолог Горюнов нарисовал непривлекательный образ человека будущего
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым.
Из-за сидячего образа жизни в будущем люди станут горбатыми, любовь к быстрой еде и сладкому приведет к повсеместному ожирению, а чрезмерная увлеченность гаджетами испортит зрение. Так будущее человечества видит
биолог и эксперт в области генетики Геннадий Горюнов.
По словам Горюнова, внешний вид всех живых существ на планете обусловлен эволюционными процессами. В этой связи, малоподвижность современного человека и его погруженность в виртуальный мир к началу третьего тысячелетия способны самым неблагоприятным образом отразиться на облике наших потомков.
Уже сейчас в мире большое число людей в испорченной осанкой, лишним весом и плохим зрением. Если человечество не изменит образ жизни, эти проблемы усугубятся, а в итоге не только сформируют новый физический облик человека, но и закрепят за людьми будущего неспособность к живому общению:
"К третьему тысячелетию наш облик будет напоминать космических существ, которые из-за погруженности в мир виртуальной реальности не смогут коммуницировать в привычной форме", - цитирует Горюнова "Вечерняя Москва".
Кроме того, по мнению генетика, потомки современного человека станут не только толстыми и необщительными, но и бледными, поскольку современный человек все меньше времени проводит на свежем офисе, погружаясь в офисную работу и гаджеты.
Ранее ученые объяснили страсть к сладкому у россиян мутациями генов.