https://crimea.ria.ru/20221025/pesok-protiv-zhira-uchenye-predlozhili-neobychnyy-sposob-borby-s-ozhireniem-1125073806.html

Песок против жира: ученые предложили необычный способ борьбы с ожирением

Песок против жира: ученые предложили необычный способ борьбы с ожирением - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Песок против жира: ученые предложили необычный способ борьбы с ожирением

Очищенный песок можно использовать в борьбе с ожирением. К такому выводу по результатам совместных исследований пришли эксперты Университета Южной Австралии и... РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T21:23

2022-10-25T21:23

2022-10-25T21:23

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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Очищенный песок можно использовать в борьбе с ожирением. К такому выводу по результатам совместных исследований пришли эксперты Университета Южной Австралии и Glantreo Limited, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на публикацию в специализированном журнале Pharmaceutics.Ученые создали среду, имитирующую желудочно-кишечный тракт во время переваривания пищи, содержащей много углеводов и жиров. Для препятствия их отложению в "организме" использовались частицы искусственного кремнезема – оксида кремния. Его частицы имели большую площадь поверхности, благодаря чему оптимально впитывали в себя пищеварительные ферменты и другие соединения.Авторы пришли к выводу, что частицы кремнезема с шириной пор от 6 до 10 нанометров – идеальные помощники организму в его непростой работе реагировать на жиры и сахар.Исследователи отмечают, что принцип действия песка в данной технологии гораздо более щадящий для желудка, нежели тот, что предусмотрен в известных препаратах от ожирения.Теперь ученые готовятся проверить свой метод на биологических видах, чтобы выяснить детали его действия и убедиться в эффективности работы в среде живых существ.Ранее в октябре доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии Крымского федерального университета Ирина Сухарева раскрыла несколько способов борьбы с ожирением.

https://crimea.ria.ru/20220720/konditsionery-provotsiruyut-ozhirenie--uchenyy-1123901771.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, совет эксперта