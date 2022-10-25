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Песок против жира: ученые предложили необычный способ борьбы с ожирением - РИА Новости Крым, 25.10.2022
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Песок против жира: ученые предложили необычный способ борьбы с ожирением
Песок против жира: ученые предложили необычный способ борьбы с ожирением - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Песок против жира: ученые предложили необычный способ борьбы с ожирением
Очищенный песок можно использовать в борьбе с ожирением. К такому выводу по результатам совместных исследований пришли эксперты Университета Южной Австралии и... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T21:23
2022-10-25T21:23
общество
здоровье
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Очищенный песок можно использовать в борьбе с ожирением. К такому выводу по результатам совместных исследований пришли эксперты Университета Южной Австралии и Glantreo Limited, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на публикацию в специализированном журнале Pharmaceutics.Ученые создали среду, имитирующую желудочно-кишечный тракт во время переваривания пищи, содержащей много углеводов и жиров. Для препятствия их отложению в "организме" использовались частицы искусственного кремнезема – оксида кремния. Его частицы имели большую площадь поверхности, благодаря чему оптимально впитывали в себя пищеварительные ферменты и другие соединения.Авторы пришли к выводу, что частицы кремнезема с шириной пор от 6 до 10 нанометров – идеальные помощники организму в его непростой работе реагировать на жиры и сахар.Исследователи отмечают, что принцип действия песка в данной технологии гораздо более щадящий для желудка, нежели тот, что предусмотрен в известных препаратах от ожирения.Теперь ученые готовятся проверить свой метод на биологических видах, чтобы выяснить детали его действия и убедиться в эффективности работы в среде живых существ.Ранее в октябре доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии Крымского федерального университета Ирина Сухарева раскрыла несколько способов борьбы с ожирением.
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общество, здоровье, совет эксперта
Песок против жира: ученые предложили необычный способ борьбы с ожирением

Ученые из Австралии предложили бороться с ожирением с помощью песка

21:23 25.10.2022
 
© Фото: pixabay.comПесок
Песок
© Фото: pixabay.com
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Очищенный песок можно использовать в борьбе с ожирением. К такому выводу по результатам совместных исследований пришли эксперты Университета Южной Австралии и Glantreo Limited, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на публикацию в специализированном журнале Pharmaceutics.
Ученые создали среду, имитирующую желудочно-кишечный тракт во время переваривания пищи, содержащей много углеводов и жиров. Для препятствия их отложению в "организме" использовались частицы искусственного кремнезема – оксида кремния. Его частицы имели большую площадь поверхности, благодаря чему оптимально впитывали в себя пищеварительные ферменты и другие соединения.
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Авторы пришли к выводу, что частицы кремнезема с шириной пор от 6 до 10 нанометров – идеальные помощники организму в его непростой работе реагировать на жиры и сахар.
Исследователи отмечают, что принцип действия песка в данной технологии гораздо более щадящий для желудка, нежели тот, что предусмотрен в известных препаратах от ожирения.
Теперь ученые готовятся проверить свой метод на биологических видах, чтобы выяснить детали его действия и убедиться в эффективности работы в среде живых существ.
Ранее в октябре доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии Крымского федерального университета Ирина Сухарева раскрыла несколько способов борьбы с ожирением.
 
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