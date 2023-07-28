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Как обезопасить себя от гепатита В и С – рекомендации врача

Как обезопасить себя от гепатита В и С – рекомендации врача - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Как обезопасить себя от гепатита В и С – рекомендации врача

Заразившись хроническим гепатитом В, освободиться от вируса невозможно, заболевание приводит к циррозу и раку печени. Однако от этого заболевания есть... РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T19:01

2023-07-28T19:01

2023-07-28T19:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Заразившись хроническим гепатитом В, освободиться от вируса невозможно, заболевание приводит к циррозу и раку печени. Однако от этого заболевания есть эффективная вакцина, которая появилась в 1995 году. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала председатель комиссии министерства здравоохранения республики по рассмотрению вопросов организации медицинской помощи больным с хроническими вирусными гепатитами В и С, циррозом печени вирусной этиологии Наталья Рымаренко.Ежегодно 28 июля – отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Памятную дату выбрали не случайно: в этот день родился американский врач Барух Самуэль Блумберг, который в 1976 году получил Нобелевскую премию за открытие и исследование вируса гепатита B.Гепатит В излечить нельзяПри этом, она отметила, что все, кто рожден до 1995 года, не были вакцинированы в младенчестве и должны озаботиться этим самостоятельно. Для этого необходимо отправиться в поликлинику, запас вакцины есть, заверила Рымаренко.Врачи объясняют: структура вируса гепатита В такова, что освободить от него организм человека невозможно. Однако есть препараты, которые позволяют подавить вирус настолько, что человек перестает быть источником инфекции – он не заражает других, а становится неактивным носителем, а его печень не повреждается.Как передаются хронические гепатитыПо словам Рымаренко, заражение может произойти при половом контакте, каких-то медицинских манипуляциях, в стоматологических и косметологических клиниках, а также при введении инъекционных наркотиков. Кроме того, есть еще и так называемый вертикальный путь передачи – от матери ребенку."Врачи называют гепатит С "ласковым убийцей", потому что эта болезнь опасна тем, что до самых крайних степеней поражения печени – цирроза или рака – симптомов очень мало или их вообще нет", - отметила она.Врачи также напоминают, что чем раньше выявлена болезнь, тем эффективнее ее лечение, и рекомендуют гражданам сходить в поликлинику и попросить обследоваться на гепатит, соответствующий тест проводится раз в год.Кроме хронических гепатитов В и С существуют также гепатиты А и Е, они передаются так же, как и кишечные инфекции – через грязные руки, воду, продукты питания, приобретенные в местах стихийной торговли, особенно сейчас, в жаркое время года.Читайте также на РИА Новости Крым:Об этом часто забывают: какие прививки нужно делать взрослымКолоть или не колоть: грозят ли России эпидемии из-за отказа от прививокНеизвестный острый гепатит: в Роспотребнадзоре оценили риски

https://crimea.ria.ru/20220613/devyat-strashnykh-voprosov-o-virusakh-gde-i-kto-ikh-mozhet-podkhvatit-1123509250.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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