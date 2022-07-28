https://crimea.ria.ru/20220728/Kakoy-segodnya-prazdnik-28-iyulya-1118553413.html

Какой сегодня праздник: 28 июля

Какой сегодня праздник: 28 июля - РИА Новости Крым, 28.07.2022

Какой сегодня праздник: 28 июля

В мире 28 июля - Всемирный день борьбы с гепатитом, а в России и на Украине – День Крещения Руси. А еще в этот день родились немецкий философ Людвиг Фейербах,... РИА Новости Крым, 28.07.2022

2022-07-28T00:00

2022-07-28T00:00

2022-07-28T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В мире 28 июля - Всемирный день борьбы с гепатитом, а в России и на Украине – День Крещения Руси. А еще в этот день родились немецкий философ Людвиг Фейербах, советский физик и лауреат Нобелевской премии Павел Черенков, актер и режиссер Владимир Басов и актриса Инна Макарова.Что празднуют в мире28 июля – это Всемирный день борьбы с гепатитом. Памятную дату выбрали не случайно: в этот день родился американский врач Барух Самуэль Блумберг, который в 1976 году получил Нобелевскую премию за открытие и исследование вируса гепатита B.28 июля в России отмечается государственный праздник, без преувеличения восходящий к истокам формирования нации, – День Крещения Руси. Несмотря на то, что само историческое событие произошло в 988 году, памятная дата была утверждена в 2008 году по инициативе Архиерейского собора Русской православной церкви. Сама дата – 28 июля – была избрана как день памяти Великого князя Владимира.Примечательно, что в июле 2008 года этот праздник "продублировала" и Украина – тогда президент Виктор Ющенко подписал указ "О Дне крещения Киевской Руси – Украины".А еще в России в этот день свой профессиональный праздник отмечают PR-специалисты. Впервые праздник отметили в 2004 году, через год после того, как Минтруда России постановило внести специалистов по связям с общественностью в официальный классификатор профессий.Республика Перу 28 июля отмечает День независимости – в память о том, как в 1821 году генерал Сан-Мартин во главе армии повстанцев прибыл из Чили, захватил столицу Перу Лиму и провозгласил независимость от Испании. Правда, продержался режим Сан-Мартина недолго: вскоре против него вспыхнуло восстание, в результате которого испанцы вернули себе контроль над республикой уже в 1823 году.Знаменательные событияВ 1697 году якутский казак Владимир Атласов во главе отряда из 120 человек достиг Камчатки. С этого времени начинается освоение и присоединение полуострова к России.В 1858 году знаменитый французский фотограф и карикатурист Феликс Надар, ранее запатентовавший идею аэрофотографии для изготовления карт, совершил первую в мире аэрофотосъемку, поднявшись в воздух на борту аэростата.В 1914 году Австро-Венгрия - через месяц после убийства эрцгерцога Франца Фердинанда - объявила войну Сербии. Так началась Первая Мировая война.В 1980 году в этот день Москва провожала в последний путь всесоюзного любимца, поэта, певца и актера Владимира Высоцкого. По словам очевидцев, очередь тех, кто пришел попрощаться с Высоцким, растянулась на девять километров.Кто родилсяВ 1635 году родился знаменитый английский изобретатель, физик, химик, математик и астроном Роберт Гук. Он первым правильно сформулировал закон всемирного тяготения, открыл интерференцию света, постоянство температуры таяния льда и кипения воды, предложил термин "клетка" в отношении элементарной частицы живого организма.В 1804 году родился немецкий философ-материалист Людвиг Фейербах. Среди его основных работ – "История новой философии", "Мысли о смерти и бессмертии", "Философия и христианство". Был убежден, что чувственность – единый источник истинного познания.В 1822 году родился русский поэт, литератор, автор романсов, критик и переводчик Аполлон Григорьев. Известен своими переводами Шекспира, Байрона, Мольера, а также авторством стихов ко многим известным романсам.В 1871 году родился Сергей Булгаков – русский философ, священник, теолог и экономист. Стал одним из основателей Свято-Сергиевского богословского института в Париже. Ему принадлежит учение о Софии Премудрости Божьей, которое осудила Московская епархия.В 1880 году родился русский физик Николай Андреев. Основал научную школу акустики, занимался теорией распределения звука в движущихся средах, изучал вопросы реверберации звука и звукоизоляции. Во время Первой мировой войны руководил противогазовой лабораторией и занимался созданием дозиметра для ядовитых газов.В 1900 году родился советский путешественник и режиссер Владимир Шнейдеров. Известен своими документальными фильмами, а также художественными фильмами "Джульбарс" и "Ущелье Аламасов". Был ведущим передачи "Клуб кинопутешествий".В 1909 году родилась немецкая издательница Энне Бурда, создатель одного из самых известных в мире журналов о моде Burda: сегодня он печатается на двух десятках языков.В 1922 году родился швейцарский океанолог Жак Пиккар. Участвовал в строительстве и погружениях знаменитого батискафа "Триест", в котором в 1960 году совершил рекордное погружение в Марианскую впадину, на глубину 10911 метров под уровнем моря.В 1923 году родился советский актер, режиссер и сценарист Владимир Басов (умер в 1987 году). В его копилке – десятки ролей в советской кино, среди известных режиссерских работ – "Щит и меч", "Опасный поворот", "Дни Турбиных" и многие другие.В 1926 году родилась знаменитая советская актриса Инна Макарова (умерла в 2020 году). Известность ей принесла роль Любы Шевцовой в фильме "Молодая гвардия". После этого были десятки ролей в фильмах, среди наиболее известных – "Дело Румянцева", "Девчата", "Женитьба Бальзаминова", "Преступление и наказание", "Пошехонская старина", "Мертвые души" и так далее.В 1929 году родилась Жаклин Кеннеди – первая леди США с 1961 по 1963 год, одна из самых известных женщин своего времени.Также в этот день родились итальянский дирижер Рикардо Мути, актрисы Марианна Вертинская и Юлия Меньшова, венесуэльский политик Уго Чавес, британский музыкант Ричард Райт, российский актер Максим Матвеев.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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