https://crimea.ria.ru/20241124/v-evpatorii-proydut-raboty-na-magistralnom-vodovode-gde-ne-budet-vody-1142083647.html
В Евпатории пройдут работы на магистральном водоводе – где не будет воды
В Евпатории пройдут работы на магистральном водоводе – где не будет воды - РИА Новости Крым, 24.11.2024
В Евпатории пройдут работы на магистральном водоводе – где не будет воды
Из-за проведения работ на магистральном водоводе два поселка под Евпаторией останутся без воды более чем на сутки. Об этом в сообщает официальный Telegram-канал РИА Новости Крым, 24.11.2024
2024-11-24T18:22
2024-11-24T18:22
2024-11-24T18:33
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Из-за проведения работ на магистральном водоводе два поселка под Евпаторией останутся без воды более чем на сутки. Об этом в сообщает официальный Telegram-канал Евпаторийского муниципалитета.Жителям поселков рекомендовано иметь запас питьевой воды на данный период времени. Уточняется, что будет осуществляться подвоз воды. Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской +7 (978) 467-07-53.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в Белогорском районе пройдет масштабная реконструкция и строительство новых участков водовода. Будет установлено несколько водонапорных башен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Керченском полуострове реконструируют 18 километров водоводовАксенов назвал главную проблему ЖКХ КрымаСимферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводов
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В Евпатории пройдут работы на магистральном водоводе – где не будет воды
Из-за работ на магистральном водоводе более суток не будет воды в поселках под Евпаторией
18:22 24.11.2024 (обновлено: 18:33 24.11.2024)