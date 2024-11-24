https://crimea.ria.ru/20241124/v-evpatorii-proydut-raboty-na-magistralnom-vodovode-gde-ne-budet-vody-1142083647.html

В Евпатории пройдут работы на магистральном водоводе – где не будет воды

В Евпатории пройдут работы на магистральном водоводе – где не будет воды - РИА Новости Крым, 24.11.2024

В Евпатории пройдут работы на магистральном водоводе – где не будет воды

Из-за проведения работ на магистральном водоводе два поселка под Евпаторией останутся без воды более чем на сутки. Об этом в сообщает официальный Telegram-канал РИА Новости Крым, 24.11.2024

2024-11-24T18:22

2024-11-24T18:22

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евпатория

администрация евпатории

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отключение воды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Из-за проведения работ на магистральном водоводе два поселка под Евпаторией останутся без воды более чем на сутки. Об этом в сообщает официальный Telegram-канал Евпаторийского муниципалитета.Жителям поселков рекомендовано иметь запас питьевой воды на данный период времени. Уточняется, что будет осуществляться подвоз воды. Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской +7 (978) 467-07-53.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в Белогорском районе пройдет масштабная реконструкция и строительство новых участков водовода. Будет установлено несколько водонапорных башен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Керченском полуострове реконструируют 18 километров водоводовАксенов назвал главную проблему ЖКХ КрымаСимферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводов

евпатория

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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