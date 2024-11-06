https://crimea.ria.ru/20241106/na-kerchenskom-poluostrove-rekonstruiruyut-18-kilometrov-vodovodov-1141621603.html
На Керченском полуострове реконструируют 18 километров водоводов
На Керченском полуострове реконструируют 18 километров водоводов - РИА Новости Крым, 06.11.2024
На Керченском полуострове реконструируют 18 километров водоводов
В Керчи выполнено более половины запланированных работ по реконструкции магистральных водоводов, сообщает во вторник пресс-служба Минстроя Крыма. РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T07:38
2024-11-06T07:38
2024-11-06T07:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Керчи выполнено более половины запланированных работ по реконструкции магистральных водоводов, сообщает во вторник пресс-служба Минстроя Крыма.Всего по программе Социально-экономического развития Крыма и Севастополя в Керчи и Ленинском районе реконструируют магистральные водоводы, общей протяженностью 18,166 км. Подрядчиком выступает ООО "Мастер-Юг", заказчиком – Инвестстрой Крыма."Завершение всех работ запланировано на третий квартал 2025 года", – уточнили в профильном крымском министерстве.Более 73% сетей водоснабжения в Крыму физически изношены и это является одной из основных коммунальных проблем республики, заявлял ранее глава региона Сергей Аксенов и анонсировал большую работу по их замене.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Частые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причинаСимферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводовСтарый город в Симферополе будет с канализацией: названы сроки
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), госпрограмма социально-экономического развития крыма, новости крыма, крым, водовод, керчь, ленинский район, вода в крыму
На Керченском полуострове реконструируют 18 километров водоводов
В Керчи и Ленинском районе Крыма реконструируют 18 километров водоводов