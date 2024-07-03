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Старый город в Симферополе будет с канализацией: названы сроки - РИА Новости Крым, 03.07.2024
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Старый город в Симферополе будет с канализацией: названы сроки
Старый город в Симферополе будет с канализацией: названы сроки - РИА Новости Крым, 03.07.2024
Старый город в Симферополе будет с канализацией: названы сроки
В домах жителей 24 улиц и переулков симферопольского микрорайона Старый город централизованная канализация появится к концу 2025 года. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T10:45
2024-07-03T12:01
симферополь
канализационный коллектор
жкх крыма и севастополя
жкх
новости крыма
крым
михаил афанасьев
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В домах жителей 24 улиц и переулков симферопольского микрорайона Старый город централизованная канализация появится к концу 2025 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.Основное назначение данного линейного объекта – это обеспечение улиц централизованной системой канализации с отводом сточных вод, уточнил он. По информации руководителя, сейчас выполняется монтаж трубопроводов, идет разработка грунта.Проведение канализации в Старый город является большим мероприятием как для микрорайона, так и для крымской столицы в целом, это "жизненно важная история", отметил Афанасьев.Несмотря на то, что объект только строится, уже ведется разъяснительная работа с местными жителями. Сотрудники предприятия "Вода Крыма", депутаты и сотрудники администрации проводят подворовой обход, встречаются с людьми и рассказывают о действиях, связанных с подключением к центральной канализации.В исторических районах Симферополя никогда не было канализации. Протяженность системы водоотведения составит 13 километров, она охватит улицы Крылова, Полигонную, Красноармейскую, Перевальную, Индустриальную и ряд других.В Крыму реализуют сразу несколько крупных проектов по строительству объектов водоотведения. Под Судаком недавно завершили реконструкцию КОС в селе Морское, на это было выделено 416 миллионов рублей. При этом и в Судаке, и в Коктебеле строятся суперсовременные очистные сооружения, стоки после которых не будут сбрасываться в Черное море.Читайте также на РИА Новости Крым:Балаклавская бухта станет чище: канализацию выведут на новые очистныеРемонт дорог и канализация: что и когда изменится в КоктебелеМощность очистных сооружений в Судаке увеличат вдвое – власти
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симферополь, канализационный коллектор, жкх крыма и севастополя, жкх, новости крыма, крым, михаил афанасьев
Старый город в Симферополе будет с канализацией: названы сроки

Канализация в старом городе Симферополе появится к концу 2025 года – Афанасьев

10:45 03.07.2024 (обновлено: 12:01 03.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферополь. Старый город
Симферополь. Старый город - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В домах жителей 24 улиц и переулков симферопольского микрорайона Старый город централизованная канализация появится к концу 2025 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.
"Мы уже приступили к строительству системы водоотведения на 24 улицах и переулках микрорайона Старый город. Готовность составляет сейчас пять процентов. Объект планируется ввести в эксплуатацию в конце 2025 года", - рассказал Афанасьев.
Основное назначение данного линейного объекта – это обеспечение улиц централизованной системой канализации с отводом сточных вод, уточнил он. По информации руководителя, сейчас выполняется монтаж трубопроводов, идет разработка грунта.
Проведение канализации в Старый город является большим мероприятием как для микрорайона, так и для крымской столицы в целом, это "жизненно важная история", отметил Афанасьев.
Несмотря на то, что объект только строится, уже ведется разъяснительная работа с местными жителями. Сотрудники предприятия "Вода Крыма", депутаты и сотрудники администрации проводят подворовой обход, встречаются с людьми и рассказывают о действиях, связанных с подключением к центральной канализации.
"Наша задача сделать так, чтобы были подключены все абоненты еще до того, как дорожное покрытие будет восстановлено, чтобы потом снова не перерывать асфальт", - заключил собеседник.
В исторических районах Симферополя никогда не было канализации. Протяженность системы водоотведения составит 13 километров, она охватит улицы Крылова, Полигонную, Красноармейскую, Перевальную, Индустриальную и ряд других.
В Крыму реализуют сразу несколько крупных проектов по строительству объектов водоотведения. Под Судаком недавно завершили реконструкцию КОС в селе Морское, на это было выделено 416 миллионов рублей. При этом и в Судаке, и в Коктебеле строятся суперсовременные очистные сооружения, стоки после которых не будут сбрасываться в Черное море.
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Радио "Спутник в Крыму"СимферопольКанализационный коллекторЖКХ Крыма и СевастополяЖКХНовости КрымаКрымМихаил Афанасьев
 
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