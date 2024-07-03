https://crimea.ria.ru/20240703/staryy-gorod-v-simferopole-budet-s-kanalizatsiey-nazvany-sroki-1138552866.html

Старый город в Симферополе будет с канализацией: названы сроки

Старый город в Симферополе будет с канализацией: названы сроки - РИА Новости Крым, 03.07.2024

Старый город в Симферополе будет с канализацией: названы сроки

В домах жителей 24 улиц и переулков симферопольского микрорайона Старый город централизованная канализация появится к концу 2025 года. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T10:45

2024-07-03T10:45

2024-07-03T12:01

симферополь

канализационный коллектор

жкх крыма и севастополя

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крым

михаил афанасьев

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В домах жителей 24 улиц и переулков симферопольского микрорайона Старый город централизованная канализация появится к концу 2025 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.Основное назначение данного линейного объекта – это обеспечение улиц централизованной системой канализации с отводом сточных вод, уточнил он. По информации руководителя, сейчас выполняется монтаж трубопроводов, идет разработка грунта.Проведение канализации в Старый город является большим мероприятием как для микрорайона, так и для крымской столицы в целом, это "жизненно важная история", отметил Афанасьев.Несмотря на то, что объект только строится, уже ведется разъяснительная работа с местными жителями. Сотрудники предприятия "Вода Крыма", депутаты и сотрудники администрации проводят подворовой обход, встречаются с людьми и рассказывают о действиях, связанных с подключением к центральной канализации.В исторических районах Симферополя никогда не было канализации. Протяженность системы водоотведения составит 13 километров, она охватит улицы Крылова, Полигонную, Красноармейскую, Перевальную, Индустриальную и ряд других.В Крыму реализуют сразу несколько крупных проектов по строительству объектов водоотведения. Под Судаком недавно завершили реконструкцию КОС в селе Морское, на это было выделено 416 миллионов рублей. При этом и в Судаке, и в Коктебеле строятся суперсовременные очистные сооружения, стоки после которых не будут сбрасываться в Черное море.Читайте также на РИА Новости Крым:Балаклавская бухта станет чище: канализацию выведут на новые очистныеРемонт дорог и канализация: что и когда изменится в КоктебелеМощность очистных сооружений в Судаке увеличат вдвое – власти

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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