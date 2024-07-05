https://crimea.ria.ru/20240705/60-krymchan---za-lyubov-dannye-sotsoprosa-o-prichinakh-vstupleniya-v-brak-1138628834.html

60% крымчан - за любовь: данные соцопроса о причинах вступления в брак

60% крымчан - за любовь: данные соцопроса о причинах вступления в брак - РИА Новости Крым, 05.07.2024

60% крымчан - за любовь: данные соцопроса о причинах вступления в брак

На вопрос о причинах вступления в брак большинство крымчан выбрали варианты ответов "любовь" и "рождение детей". Результаты исследований на тему семейных... РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T15:15

2024-07-05T15:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. На вопрос о причинах вступления в брак большинство крымчан выбрали варианты ответов "любовь" и "рождение детей". Результаты исследований на тему семейных ценностей в пресс-центре РИА Новости Крым озвучила руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, доцент кафедры политических наук и международных отношений КФУ Наталья Киселева.Представительницы прекрасного пола настроены более романтично, говорит социолог. Выбор варианта "любовь" у них встречается немного чаще, чем у мужчин. Кроме того, за любовь чаще голосуют горожане, а вот жители сельской местности больше выбирают вариант продолжения рода.Результаты крымских исследований Наталья Киселева сравнила с результатами ВЦИОМ, полученными в целом по России. Так, одного ребенка планируют иметь в Крыму – чуть более 10%, в целом по российской Федерации – около 7%."Большинство выбирает двух детей - это 40% по России и 60% в Крыму. К сожалению, следует отметить, что у нас в Крыму доля таких ответов выше. Если же говорить о троих детях, то здесь у нас такое соотношение - чуть менее 30% по России и около 22 % по Крыму", - отметила Наталья Киселева.Четверых и более детей в России планируют иметь около 7% молодежи. В качестве тревожной тенденции эксперт отметила рост количества так называемых чайлд-фри – тех, кто не желает иметь детей вообще. Число таких респондентов выросло с 1% до 6%.За последние десять лет в России, отмечает исследователь, в три раза (с 10% до 3%) уменьшилось количество респондентов, которые хотят иметь только одного ребенка. Отмечается также снижение доли респондентов, которые планируют только двоих детей, и одновременно увеличивается удельный вес тех, кто хочет иметь троих или даже четверых.Ранее сообщалось, что в российском нацпроекте "Семья" появится блок по охране материнства и сохранения здоровья детей и подростков на период до 2030 года. Создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, укрепление репродуктивного здоровья, поддержка многодетных и многопоколенных семей, а также формирование здоровой моды на многодетную семью станут ключевыми задачами Года семьи в России.Читайте также на РИА Новости Крым:В России запустят новый нацпроект "Семья": что будет сделаноЗакон о многодетных семьях в Крыму: новые льготы для военных и студентовСколько детей отдохнут этим летом в Крыму за счет бюджета

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, социология, наталья киселева, форго, крым, семья, новости крыма, общество