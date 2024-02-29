Рейтинг@Mail.ru
В России запустят новый нацпроект "Семья": что будет сделано - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240229/putin-zayavil-o-zapuske-novogo-natsproekta-semya-chto-budet-sdelano-1135309018.html
В России запустят новый нацпроект "Семья": что будет сделано
В России запустят новый нацпроект "Семья": что будет сделано - РИА Новости Крым, 29.02.2024
В России запустят новый нацпроект "Семья": что будет сделано
В России будет запущен новый национальный проект "Семья", направленный на повышение рождаемости и различные меры поддержки семей с детьми. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T13:08
2024-02-29T14:05
владимир путин (политик)
россия
семья
многодетная семья
рождаемость
общество
нацпроект "семья"
новости
демография
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1e/1119532408_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_05e8d0e42d1b1bdffb7cda391f8d8721.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. В России будет запущен новый национальный проект "Семья", направленный на повышение рождаемости и различные меры поддержки семей с детьми. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.Он подчеркнул, что все меры, принимаемые государством в этой сфере, должны быть эффективными и давать реальный результат для российских семей.В частности, в рамках нацпроекта планируется дополнительно помочь субъектам Федерации, где уровень рождаемости ниже среднероссийского. Это особенно важно для Центральной России и Северо-Запада.Также Путин предложил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года с сохранением ее основных базовых параметров. Кроме того, президент предложил продлить до 2030 года действие нормы, согласно которой при рождении третьего ребенка в семье государство погашает часть ее ипотечного кредита в размере 450 тысяч рублей.В ноябре 2023 года президент РФ подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.Правительству РФ поручено образовать организационный комитет по проведению Года семьи, обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий и определить источники их финансирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольцы не уезжают - Развожаев доложил Путину о приросте населенияИсполнение нацпроектов в Крыму по итогам года близко к 100%Семья должна быть в центре государственной политики России – Путин
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1e/1119532408_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_cc80022f79f8b43607d15b09db25bc07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, семья, многодетная семья, рождаемость, общество, нацпроект "семья", новости, демография, новости, инфографика
В России запустят новый нацпроект "Семья": что будет сделано

Путин: в России будет запущен новый нацпроект "Семья"

13:08 29.02.2024 (обновлено: 14:05 29.02.2024)
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. В России будет запущен новый национальный проект "Семья", направленный на повышение рождаемости и различные меры поддержки семей с детьми. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

"Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. Для этого мы запустим новый национальный проект, который так и называется - "Семья", - сказал глава государства.

В России будет запущен новый нацпроект Семья
Он подчеркнул, что все меры, принимаемые государством в этой сфере, должны быть эффективными и давать реальный результат для российских семей.
В частности, в рамках нацпроекта планируется дополнительно помочь субъектам Федерации, где уровень рождаемости ниже среднероссийского. Это особенно важно для Центральной России и Северо-Запада.

"В 2022 году в 39 регионах суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского. До конца 2030 года направим таким регионам дополнительно не менее 75 миллиардов рублей, чтобы они смогли нарастить свои программы поддержки семей. Средства начнут поступать со следующего года", – отметил президент.

Также Путин предложил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года с сохранением ее основных базовых параметров. Кроме того, президент предложил продлить до 2030 года действие нормы, согласно которой при рождении третьего ребенка в семье государство погашает часть ее ипотечного кредита в размере 450 тысяч рублей.
В ноябре 2023 года президент РФ подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.
Правительству РФ поручено образовать организационный комитет по проведению Года семьи, обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий и определить источники их финансирования.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Севастопольцы не уезжают - Развожаев доложил Путину о приросте населения
Исполнение нацпроектов в Крыму по итогам года близко к 100%
Семья должна быть в центре государственной политики России – Путин
 
Владимир Путин (политик)РоссиясемьяМногодетная семьяРождаемостьОбществоНацпроект "Семья"НовостиДемографияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:58На побережье Черного и Азовского морей построят новые курорты – Путин
14:45Общины мусульман Херсонской и Запорожской областей войдут в состав ДУМК
14:34Путин объявил о запуске специальной кадровой программы "Время героев"
14:25В новых регионах продлят льготную ипотеку по ставке 2%
14:12Программа "Земский работник культуры" начнет работать в РФ с 2025 года
14:10В России запустят новую программу расселения из аварийного жилья
13:57Никаких штрафов и санкций: Путин призвал амнистировать бизнес
13:49Путин поручил существенно снизить долю импорта
13:48Сберегательный сертификат для россиян: что предложил президент
13:42В России спишут две трети долгов регионов по бюджетным кредитам
13:40Дать второй шанс: механизм сдачи ЕГЭ необходимо доработать
13:29Взрывное устройство от украинских спецслужб: крымчанин осужден на 9 лет
13:24Программу материнского капитала в России могут продлить до 2030 года
13:22МРОТ в России должен увеличиться до 35 тысяч рублей
13:19Последствия будут трагичными для них – Путин об интервентах
13:16Путин объявил о запуске нацпроектов "Молодежь России" и "Кадры"
13:16Армия России уничтожила 1325 боевиков ВСУ за сутки
13:12Путин призвал укрепить Западное направление из-за угроз расширения НАТО
13:08В России запустят новый нацпроект "Семья": что будет сделано
13:01Взрывы звучат в Севастополе – работает МЧС
Лента новостейМолния