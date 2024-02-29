https://crimea.ria.ru/20240229/putin-zayavil-o-zapuske-novogo-natsproekta-semya-chto-budet-sdelano-1135309018.html

В России запустят новый нацпроект "Семья": что будет сделано

В России запустят новый нацпроект "Семья": что будет сделано - РИА Новости Крым, 29.02.2024

В России запустят новый нацпроект "Семья": что будет сделано

В России будет запущен новый национальный проект "Семья", направленный на повышение рождаемости и различные меры поддержки семей с детьми. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T13:08

2024-02-29T13:08

2024-02-29T14:05

владимир путин (политик)

россия

семья

многодетная семья

рождаемость

общество

нацпроект "семья"

новости

демография

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. В России будет запущен новый национальный проект "Семья", направленный на повышение рождаемости и различные меры поддержки семей с детьми. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.Он подчеркнул, что все меры, принимаемые государством в этой сфере, должны быть эффективными и давать реальный результат для российских семей.В частности, в рамках нацпроекта планируется дополнительно помочь субъектам Федерации, где уровень рождаемости ниже среднероссийского. Это особенно важно для Центральной России и Северо-Запада.Также Путин предложил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года с сохранением ее основных базовых параметров. Кроме того, президент предложил продлить до 2030 года действие нормы, согласно которой при рождении третьего ребенка в семье государство погашает часть ее ипотечного кредита в размере 450 тысяч рублей.В ноябре 2023 года президент РФ подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.Правительству РФ поручено образовать организационный комитет по проведению Года семьи, обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий и определить источники их финансирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольцы не уезжают - Развожаев доложил Путину о приросте населенияИсполнение нацпроектов в Крыму по итогам года близко к 100%Семья должна быть в центре государственной политики России – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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владимир путин (политик), россия, семья, многодетная семья, рождаемость, общество, нацпроект "семья", новости, демография, новости, инфографика