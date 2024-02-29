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В России запустят новый нацпроект "Семья": что будет сделано
В России запустят новый нацпроект "Семья": что будет сделано - РИА Новости Крым, 29.02.2024
В России запустят новый нацпроект "Семья": что будет сделано
В России будет запущен новый национальный проект "Семья", направленный на повышение рождаемости и различные меры поддержки семей с детьми. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T13:08
2024-02-29T13:08
2024-02-29T14:05
владимир путин (политик)
россия
семья
многодетная семья
рождаемость
общество
нацпроект "семья"
новости
демография
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. В России будет запущен новый национальный проект "Семья", направленный на повышение рождаемости и различные меры поддержки семей с детьми. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.Он подчеркнул, что все меры, принимаемые государством в этой сфере, должны быть эффективными и давать реальный результат для российских семей.В частности, в рамках нацпроекта планируется дополнительно помочь субъектам Федерации, где уровень рождаемости ниже среднероссийского. Это особенно важно для Центральной России и Северо-Запада.Также Путин предложил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года с сохранением ее основных базовых параметров. Кроме того, президент предложил продлить до 2030 года действие нормы, согласно которой при рождении третьего ребенка в семье государство погашает часть ее ипотечного кредита в размере 450 тысяч рублей.В ноябре 2023 года президент РФ подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.Правительству РФ поручено образовать организационный комитет по проведению Года семьи, обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий и определить источники их финансирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольцы не уезжают - Развожаев доложил Путину о приросте населенияИсполнение нацпроектов в Крыму по итогам года близко к 100%Семья должна быть в центре государственной политики России – Путин
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владимир путин (политик), россия, семья, многодетная семья, рождаемость, общество, нацпроект "семья", новости, демография, новости, инфографика
В России запустят новый нацпроект "Семья": что будет сделано
Путин: в России будет запущен новый нацпроект "Семья"
13:08 29.02.2024 (обновлено: 14:05 29.02.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым
. В России будет запущен новый национальный проект "Семья", направленный на повышение рождаемости и различные меры поддержки семей с детьми. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании
Федеральному Собранию.
"Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. Для этого мы запустим новый национальный проект, который так и называется - "Семья", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что все меры, принимаемые государством в этой сфере, должны быть эффективными и давать реальный результат для российских семей.
В частности, в рамках нацпроекта планируется дополнительно помочь субъектам Федерации, где уровень рождаемости ниже среднероссийского. Это особенно важно для Центральной России и Северо-Запада.
"В 2022 году в 39 регионах суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского. До конца 2030 года направим таким регионам дополнительно не менее 75 миллиардов рублей, чтобы они смогли нарастить свои программы поддержки семей. Средства начнут поступать со следующего года", – отметил президент.
Также Путин предложил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года с сохранением ее основных базовых параметров. Кроме того, президент предложил продлить до 2030 года действие нормы, согласно которой при рождении третьего ребенка в семье государство погашает часть ее ипотечного кредита в размере 450 тысяч рублей.
В ноябре 2023 года президент РФ подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.
Правительству РФ поручено образовать организационный комитет по проведению Года семьи, обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий и определить источники их финансирования.
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