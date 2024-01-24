https://crimea.ria.ru/20240124/ispolnenie-natsproektov-v-krymu-po-itogam-goda-blizko-k-100-1134426154.html

Исполнение нацпроектов в Крыму по итогам года близко к 100%

Исполнение нацпроектов в Крыму по итогам года близко к 100% - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Исполнение нацпроектов в Крыму по итогам года близко к 100%

Крым занял второе место среди регионов Южного федерального округа по уровню реализации национальных проектов. Уровень освоения средств составил чуть менее 100%, РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T13:16

2024-01-24T13:16

2024-01-24T13:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Крым занял второе место среди регионов Южного федерального округа по уровню реализации национальных проектов. Уровень освоения средств составил чуть менее 100%, сообщает региональный проектный офис."Демография"Установлены комплекты спортивного оборудования на спортплощадках 12 спортивных школ, двух школ олимпийского резерва и двух школ муниципальных образований Крыма. В 14 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование.Более восьми тысяч семей получили выплаты при рождении детей, достигнуто плановое значение в 100% по доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет. За счет средств программы ОМС в текущем году выполнена 881 процедура экстракорпорального оплодотворения на общую сумму 102,4 млн рублей."Здравоохранение"Выполнены капитальные ремонты в четырех медицинских организациях, построено 50 новых фельдшерско-акушерских пунктов, продолжается строительство двух поликлиник со сроком завершения в 2024 году.Приобретено 52 автомобиля для доставки пациентов в медицинские организации, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов для жителей отдаленных районов. Закуплено четыре единицы оборудования в Судакскую городскую больницу."Образование"Создан и открыт детский технопарк "Кванториум" на базе Симферопольской средней школа №4, открыто 50 "Точек роста". Обновлена материально-техническая база для занятий физкультурой и спортом в 11 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. Поставлено профильное оборудование в две школы-интерната.Открыт региональный центр выявления и поддержки одаренных детей "Импульс" на базе Крымской гимназии-интерната для одаренных детей и инновационная площадка дополнительного образования на базе Станции юных техников."Жилье и городская среда"Благоустроена 71 общественная территория. Введены в эксплуатацию более 1088 тысяч квадратных метров жилья, что позволило перевыполнить план по жилищному строительству. Из аварийного жилья переселено 465 человек в 172 жилых помещения."Экология"Выполнены работы по расчистке участков русла реки Салгир с притоками и русла реки Славянка. Произведено лесовосстановление на площади 295 га.Завершен технический и первый этапы мероприятий по рекультивации отработанных полигонов твердых коммунальных отходов в Белогорске. Начато строительство трех экотехнопарков в Сакском районе (мощностью 200 тысяч тонн в год), Белогорском районе (мощностью 500 тысяч тонн в год) и Ленинском районе (мощностью 160 тысяч тонн в год)."Безопасные качественные дороги"Построены 38 объектов дорожной сети, общей протяженностью 262,1 км, завершен ремонт и капитальный ремонт 23 искусственных сооружений общей протяженностью 829,8 погонных метров."Культура"Открыты два виртуальных концертных зала, выполнен капитальный ремонт пяти учреждений культуры, два театра в Симферополе оснащены новым оборудованием. Пять музеев получили современное техническое оснащение, в двух муниципальных библиотеках произведено переоснащение по модельному стандарту."Производительность труда"Участниками нацпроекта стали 43 новых предприятия. По программе повышения производительности труда обучены 625 сотрудников."Туризм и индустрия гостеприимства"Выдано 18 субсидий предприятиям и индивидуальным предпринимателям на обеспечение поддержки реализации общественных инициатив. В туристических центрах Евпатории и Алупке внедрены дизайн-коды, что позволило объединить основные объекты турпоказа в единое архитектурно-культурное пространство.В Крыму реализуются 12 национальных и 46 региональных проектов, которые затрагивают различные сферы жизнедеятельности людей: демографию, образование, культуру, здравоохранение, экологию, производство, предпринимательство, развитие дорожного хозяйства и комфортной городской среды. В ведомстве уточнили, что регион занял второе место в Южном федеральном округе, уступив Волгоградской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Выполнение нацпроектов по итогам года близко к 100% – МишустинКрым в лидерах страны по реализации национальных проектов - инфографикаБезопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроекту

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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