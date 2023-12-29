Крым в лидерах страны по реализации национальных проектов - инфографика
Темпы реализации национальных проектов в Республике Крым – инфографика
© РИА Новости КрымНациональные проекты
© РИА Новости Крым
Как изменилось качество жизни крымчан благодаря реализации нацпроектов, какие новые объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта появились в регионе – в инфографике РИА Новости Крым.
В Крыму реализуются 12 национальных и 46 региональных проектов, которые затрагивают различные сферы жизнедеятельности людей: демографию, образование, культуру, здравоохранение, экологию, производство, предпринимательство, развитие дорожного хозяйства и комфортной городской среды.
По итогам года регион занял второе после Севастополя место в Южном федеральном округе по уровню реализации мероприятий нацпроектов.
По состоянию на конец декабря уровень кассового освоения в Республике Крым составил 76,5%, что значительно превышает средний показатель по ЮФО – 64,4%, а также среднероссийский уровень – 69,9%.
© РИА Новости КрымДемография
1 из 9
Демография
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЗдравоохранение
2 из 9
Здравоохранение
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© РИА Новости КрымДороги
3 из 9
Дороги
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЖилье
4 из 9
Жилье
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© РИА Новости КрымКультура
5 из 9
Культура
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© РИА Новости КрымОбразование
6 из 9
Образование
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымБюджет
7 из 9
Бюджет
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПредпринимательство
8 из 9
Предпринимательство
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРеализация нацпроектов
9 из 9
Реализация нацпроектов
© РИА Новости Крым
1 из 9
Демография
© РИА Новости Крым
2 из 9
Здравоохранение
© РИА Новости Крым
3 из 9
Дороги
© РИА Новости Крым
4 из 9
Жилье
© РИА Новости Крым
5 из 9
Культура
© РИА Новости Крым
6 из 9
Образование
© РИА Новости Крым
7 из 9
Бюджет
© РИА Новости Крым
8 из 9
Предпринимательство
© РИА Новости Крым
9 из 9
Реализация нацпроектов
© РИА Новости Крым