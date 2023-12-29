https://crimea.ria.ru/20231229/krym-v-liderakh-strany-po-realizatsii-natsionalnykh-proektov---infografika-1133881384.html

Крым в лидерах страны по реализации национальных проектов - инфографика

Крым в лидерах страны по реализации национальных проектов - инфографика - РИА Новости Крым, 29.12.2023

Крым в лидерах страны по реализации национальных проектов - инфографика

Как изменилось качество жизни крымчан благодаря реализации нацпроектов, какие новые объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта появились в регионе – в инфографике РИА Новости Крым.

2023-12-29T07:03

2023-12-29T07:03

2023-12-29T07:03

инфографика

национальные проекты россии

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В Крыму реализуются 12 национальных и 46 региональных проектов, которые затрагивают различные сферы жизнедеятельности людей: демографию, образование, культуру, здравоохранение, экологию, производство, предпринимательство, развитие дорожного хозяйства и комфортной городской среды.По итогам года регион занял второе после Севастополя место в Южном федеральном округе по уровню реализации мероприятий нацпроектов. По состоянию на конец декабря уровень кассового освоения в Республике Крым составил 76,5%, что значительно превышает средний показатель по ЮФО – 64,4%, а также среднероссийский уровень – 69,9%.

https://crimea.ria.ru/20230713/putin-predlozhil-sozdat-novyy-natsproekt-na-period-do-2030-goda-1130041391.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальные проекты россии