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Крым в лидерах страны по реализации национальных проектов - инфографика - РИА Новости Крым, 29.12.2023
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Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20231229/krym-v-liderakh-strany-po-realizatsii-natsionalnykh-proektov---infografika-1133881384.html
Крым в лидерах страны по реализации национальных проектов - инфографика
Крым в лидерах страны по реализации национальных проектов - инфографика - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Крым в лидерах страны по реализации национальных проектов - инфографика
Как изменилось качество жизни крымчан благодаря реализации нацпроектов, какие новые объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта появились в регионе – в инфографике РИА Новости Крым.
2023-12-29T07:03
2023-12-29T07:03
инфографика
национальные проекты россии
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В Крыму реализуются 12 национальных и 46 региональных проектов, которые затрагивают различные сферы жизнедеятельности людей: демографию, образование, культуру, здравоохранение, экологию, производство, предпринимательство, развитие дорожного хозяйства и комфортной городской среды.По итогам года регион занял второе после Севастополя место в Южном федеральном округе по уровню реализации мероприятий нацпроектов. По состоянию на конец декабря уровень кассового освоения в Республике Крым составил 76,5%, что значительно превышает средний показатель по ЮФО – 64,4%, а также среднероссийский уровень – 69,9%.
https://crimea.ria.ru/20230713/putin-predlozhil-sozdat-novyy-natsproekt-na-period-do-2030-goda-1130041391.html
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национальные проекты россии
Крым в лидерах страны по реализации национальных проектов - инфографика

Темпы реализации национальных проектов в Республике Крым – инфографика

07:03 29.12.2023
 
© РИА Новости КрымНациональные проекты
Национальные проекты - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости Крым
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Как изменилось качество жизни крымчан благодаря реализации нацпроектов, какие новые объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта появились в регионе – в инфографике РИА Новости Крым.
В Крыму реализуются 12 национальных и 46 региональных проектов, которые затрагивают различные сферы жизнедеятельности людей: демографию, образование, культуру, здравоохранение, экологию, производство, предпринимательство, развитие дорожного хозяйства и комфортной городской среды.
По итогам года регион занял второе после Севастополя место в Южном федеральном округе по уровню реализации мероприятий нацпроектов.
По состоянию на конец декабря уровень кассового освоения в Республике Крым составил 76,5%, что значительно превышает средний показатель по ЮФО – 64,4%, а также среднероссийский уровень – 69,9%.
© РИА Новости КрымДемография
Демография
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Демография
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© РИА Новости КрымЗдравоохранение
Здравоохранение
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Здравоохранение
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Реализация нацпроектов
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Реализация нацпроектов
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Демография
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Здравоохранение
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Дороги
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Жилье
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