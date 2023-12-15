Рейтинг@Mail.ru
Безопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроекту - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Стройплощадка рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Нацпроекты в Крыму
https://crimea.ria.ru/20231215/bezopasnye-i-kachestvennye-dorogi-v-krymu-chto-sdelano-po-natsproektu-1133576915.html
Безопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроекту
Безопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроекту - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Безопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроекту
Все работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", запланированные на 2023 год в Крыму, будут закончены до конца декабря, степень готовности... РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T19:03
2023-12-15T19:03
нацпроекты в крыму
николай лукашенко
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
минтранс крыма
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/01/1132482718_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_04806a700ddfad5caf9f44f57a4af47c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Все работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", запланированные на 2023 год в Крыму, будут закончены до конца декабря, степень готовности объектов более 90%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.По его словам, в рамках нацпроекта в Крыму в текущем году реализуется 59 объектов дорожного строительства. Это 35 автомобильных дорог и 24 мостовых сооружения.Он уточнил, что около 40 объектов уже сданы, на остальных в эти дни наносится верхний слой асфальта и разметка, на некоторых мостах устанавливают барьерные ограждения.Жители Джанкойского и Красноперекопского районов Крыма уже могут проехать по отремонтированной дороге, идущей от Армянска через Джанкой на Феодосию, отметил министр. "От Феодосии до Джанкоя она была отремонтирована. Сейчас там наносится разметка", – добавил Лукашенко.А в Симферополе и Симферопольском районе уже до конца текущего года "будет готово как минимум 80% всех дорог", в соответствии с планом, сказал он."И как минимум 60 километров мы также новых строим в рамках госпрограммы. Это второй этап трассы Симферополь – Евпатория – Мирный, в обход озера Сасык-Сиваш", – подчеркнул Лукашенко.По его словам, ввод объекта в эксплуатацию предусмотрен до конца 2024 года, но работы проводятся подрядчиком с опережением и могут быть завершены раньше.Лукашенко подчеркнул, что, помимо национального проекта, дороги в Крыму ремонтируются по госпрограмме социально-экономического развития республики благодаря дополнительным средствам, выделяемым федеральным центром.Большая работа проводится и в части освещения дорог, отметил он. На тех участках, где оно предусмотрено по паспорту, но теперь отсутствует, его восстанавливают. Там, где по документации его нет, "приходится строить через проектно-изыскательские работы". И здесь тоже есть планы, которых придерживаются, сказал Лукашенко."У нас задача на дорогах, на которых не было освещения, как минимум 15 километров в год освещать. И в этом году мы этот план также выполняем, в том числе вблизи пешеходных переходов и на них. У нас активно ведет работу ГУП РК "Крымавтодор" – по всей Республике Крым обустраивает больше 140 пешеходных переходов, где обязательно будет освещение либо восстановлено, либо обустроено с нуля", – уточнил министр.Там, где с подключением к существующим электросетям возникают сложности, обустраиваются солнечные панели, которые позволяют ночью обеспечить подсветку участков с переходами для пешеходов, добавил он.Также глава минтранса обратил внимание на то, что в Крыму не только ремонтируют и строят безопасные дороги и дорожную инфраструктуру, но и активно работают на улучшение комфортности проезда пассажиров в общественном транспорте.В 2024-м, по словам Лукашенко, планируют обновить автопарк пассажирского транспорта, осуществляющего перевозки на междугородных рейсах, и это "большой объем". Мероприятия начнут в начале года по итогам конкурсных процедур, которые определят всех подрядчиков на маршрутах."Сейчас объявлены конкурсные процедуры более чем на 90 автобусных маршрутов. Как минимум до 100 единиц будут обновлены тех, которые работают на междугородних. Будем заменять на более современные автобусы, которые отвечают требованиям безопасности в первую очередь и, конечно же, качества предоставления транспортной услуги", – сказал министр, отметив, что частично обновление транспорта некоторые перевозчики уже произвели.Ранее Лукашенко рассказал, как работает сухопутный коридор в Крым. Читайте также на РИА Новости Крым:Автостанции в Крыму: как ремонтируют и что поменяют при покупке билетов В Севастополе за год отремонтировали больше 200 дорог и мостов С 15 декабря Крым с Геническом свяжет новый автобусный маршрут Дорога в обход Алушты: новые семь километров и развязки в двух уровнях
https://crimea.ria.ru/20231205/dve-dorogi-v-krymu-peredadut-v-federalnuyu-sobstvennost-1133316449.html
https://crimea.ria.ru/20231115/bezopasnye-dorogi-sevastopol-vyshel-v-lidery-natsproekta-1132815816.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/01/1132482718_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9638dbe02fd5d89fbb378639428e41a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай лукашенко, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, минтранс крыма, новости крыма, крым
Безопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроекту

План нацпроекта по ремонту дорог в Крыму на 2023 год выполнен более чем на 90% – минтранс

19:03 15.12.2023
 
© Служба автомобильных дорог КрымаРемонт дороги Евпатория - порт Мирный
Ремонт дороги Евпатория - порт Мирный
© Служба автомобильных дорог Крыма
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Все работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", запланированные на 2023 год в Крыму, будут закончены до конца декабря, степень готовности объектов более 90%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.
По его словам, в рамках нацпроекта в Крыму в текущем году реализуется 59 объектов дорожного строительства. Это 35 автомобильных дорог и 24 мостовых сооружения.
"У нас высокая степень готовности. Более 90% было у нас на 1 декабря. Сейчас мы уже проводим финишные мероприятия по ремонту на всех объектах. Работы выполняются в графике. До конца года все мероприятия будут закончены", – сказал Лукашенко.
Он уточнил, что около 40 объектов уже сданы, на остальных в эти дни наносится верхний слой асфальта и разметка, на некоторых мостах устанавливают барьерные ограждения.
Жители Джанкойского и Красноперекопского районов Крыма уже могут проехать по отремонтированной дороге, идущей от Армянска через Джанкой на Феодосию, отметил министр. "От Феодосии до Джанкоя она была отремонтирована. Сейчас там наносится разметка", – добавил Лукашенко.
А в Симферополе и Симферопольском районе уже до конца текущего года "будет готово как минимум 80% всех дорог", в соответствии с планом, сказал он.
"И как минимум 60 километров мы также новых строим в рамках госпрограммы. Это второй этап трассы Симферополь – Евпатория – Мирный, в обход озера Сасык-Сиваш", – подчеркнул Лукашенко.
Расширение подъездных путей к пункту пропуска Джанкой
5 декабря, 12:53
Две дороги в Крыму передадут в федеральную собственность
По его словам, ввод объекта в эксплуатацию предусмотрен до конца 2024 года, но работы проводятся подрядчиком с опережением и могут быть завершены раньше.
Лукашенко подчеркнул, что, помимо национального проекта, дороги в Крыму ремонтируются по госпрограмме социально-экономического развития республики благодаря дополнительным средствам, выделяемым федеральным центром.
"Они уже направлялись и сейчас осваиваются. Тоже большой объем автомобильных дорог будет приведен в нормативное состояние. Это дороги муниципального значения, улицы, проезды, проспекты, а также дороги регионального и межмуниципального значения", – пояснил глава Минтранса.
Большая работа проводится и в части освещения дорог, отметил он. На тех участках, где оно предусмотрено по паспорту, но теперь отсутствует, его восстанавливают. Там, где по документации его нет, "приходится строить через проектно-изыскательские работы". И здесь тоже есть планы, которых придерживаются, сказал Лукашенко.
"У нас задача на дорогах, на которых не было освещения, как минимум 15 километров в год освещать. И в этом году мы этот план также выполняем, в том числе вблизи пешеходных переходов и на них. У нас активно ведет работу ГУП РК "Крымавтодор" – по всей Республике Крым обустраивает больше 140 пешеходных переходов, где обязательно будет освещение либо восстановлено, либо обустроено с нуля", – уточнил министр.
Там, где с подключением к существующим электросетям возникают сложности, обустраиваются солнечные панели, которые позволяют ночью обеспечить подсветку участков с переходами для пешеходов, добавил он.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
15 ноября, 21:54Нацпроекты в Крыму
"Безопасные дороги": Севастополь вышел в лидеры нацпроекта
Также глава минтранса обратил внимание на то, что в Крыму не только ремонтируют и строят безопасные дороги и дорожную инфраструктуру, но и активно работают на улучшение комфортности проезда пассажиров в общественном транспорте.
По его словам, за 2023 год были обновлены все электрички и автобусы в сельской местности. Остается решить некоторые вопросы по замене транспорта на пригородных маршрутах, в частности в Судаке, где эта работа уже начата, и в Армянске, где замену автобусов произведут до конца декабря.
В 2024-м, по словам Лукашенко, планируют обновить автопарк пассажирского транспорта, осуществляющего перевозки на междугородных рейсах, и это "большой объем". Мероприятия начнут в начале года по итогам конкурсных процедур, которые определят всех подрядчиков на маршрутах.
"Сейчас объявлены конкурсные процедуры более чем на 90 автобусных маршрутов. Как минимум до 100 единиц будут обновлены тех, которые работают на междугородних. Будем заменять на более современные автобусы, которые отвечают требованиям безопасности в первую очередь и, конечно же, качества предоставления транспортной услуги", – сказал министр, отметив, что частично обновление транспорта некоторые перевозчики уже произвели.
Ранее Лукашенко рассказал, как работает сухопутный коридор в Крым.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Автостанции в Крыму: как ремонтируют и что поменяют при покупке билетов
В Севастополе за год отремонтировали больше 200 дорог и мостов
С 15 декабря Крым с Геническом свяжет новый автобусный маршрут
Дорога в обход Алушты: новые семь километров и развязки в двух уровнях
 
Нацпроекты в КрымуНиколай ЛукашенкоРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогМинтранс КрымаНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:35Атака на Курскую область: в небе сбиты еще четыре беспилотника ВСУ
19:03Безопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроекту
18:55Движение по Крымскому мосту возобновлено
18:52Под завязку: многие отели в Крыму уже загружены на новогодние праздники
18:42Два украинских беспилотника сбили над Курской областью
18:24Для поездов в Крым закупят 300 новых вагонов в ближайшие несколько лет
18:05Крымский мост закрыт
18:05Группа компаний "ИнтерСтрой" выходит на федеральный уровень
17:56В Крыму предприниматель осужден за незаконную добычу мидий
17:42Банк России не намерен снижать ключевую ставку в ближайшее время
17:30Выдачи кредитных карт РНКБ увеличились вдвое в преддверии Нового года
17:25Очередь на проезд по Крымскому мосту сократилась
17:13Железные дороги должны обеспечить турпоток в Крым – Путин
17:04ФАС в Крыму возбудила дела в отношении производителей куриных яиц
16:49РНКБ представил на ВДНХ экопрограмму "Спасаем дельфинов вместе"
16:34Польша перестала винить Россию в крушении Ту-154 под Смоленском
16:13Войска РФ продвинулись вперед на Купянском и Донецком направлениях
15:44Путин отметил героизм железнодорожников при атаках на Крымский мост
15:24Путин: скоростные ж/д магистрали будут строить до Донецка и Луганска
15:1740 групповых ударов по ВСУ: разбиты "Азов"* и "Иностранный легион"
Лента новостейМолния