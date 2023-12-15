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Безопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроекту

Безопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроекту - РИА Новости Крым, 15.12.2023

Безопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроекту

Все работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", запланированные на 2023 год в Крыму, будут закончены до конца декабря, степень готовности... РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T19:03

2023-12-15T19:03

2023-12-15T19:03

нацпроекты в крыму

николай лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Все работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", запланированные на 2023 год в Крыму, будут закончены до конца декабря, степень готовности объектов более 90%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.По его словам, в рамках нацпроекта в Крыму в текущем году реализуется 59 объектов дорожного строительства. Это 35 автомобильных дорог и 24 мостовых сооружения.Он уточнил, что около 40 объектов уже сданы, на остальных в эти дни наносится верхний слой асфальта и разметка, на некоторых мостах устанавливают барьерные ограждения.Жители Джанкойского и Красноперекопского районов Крыма уже могут проехать по отремонтированной дороге, идущей от Армянска через Джанкой на Феодосию, отметил министр. "От Феодосии до Джанкоя она была отремонтирована. Сейчас там наносится разметка", – добавил Лукашенко.А в Симферополе и Симферопольском районе уже до конца текущего года "будет готово как минимум 80% всех дорог", в соответствии с планом, сказал он."И как минимум 60 километров мы также новых строим в рамках госпрограммы. Это второй этап трассы Симферополь – Евпатория – Мирный, в обход озера Сасык-Сиваш", – подчеркнул Лукашенко.По его словам, ввод объекта в эксплуатацию предусмотрен до конца 2024 года, но работы проводятся подрядчиком с опережением и могут быть завершены раньше.Лукашенко подчеркнул, что, помимо национального проекта, дороги в Крыму ремонтируются по госпрограмме социально-экономического развития республики благодаря дополнительным средствам, выделяемым федеральным центром.Большая работа проводится и в части освещения дорог, отметил он. На тех участках, где оно предусмотрено по паспорту, но теперь отсутствует, его восстанавливают. Там, где по документации его нет, "приходится строить через проектно-изыскательские работы". И здесь тоже есть планы, которых придерживаются, сказал Лукашенко."У нас задача на дорогах, на которых не было освещения, как минимум 15 километров в год освещать. И в этом году мы этот план также выполняем, в том числе вблизи пешеходных переходов и на них. У нас активно ведет работу ГУП РК "Крымавтодор" – по всей Республике Крым обустраивает больше 140 пешеходных переходов, где обязательно будет освещение либо восстановлено, либо обустроено с нуля", – уточнил министр.Там, где с подключением к существующим электросетям возникают сложности, обустраиваются солнечные панели, которые позволяют ночью обеспечить подсветку участков с переходами для пешеходов, добавил он.Также глава минтранса обратил внимание на то, что в Крыму не только ремонтируют и строят безопасные дороги и дорожную инфраструктуру, но и активно работают на улучшение комфортности проезда пассажиров в общественном транспорте.В 2024-м, по словам Лукашенко, планируют обновить автопарк пассажирского транспорта, осуществляющего перевозки на междугородных рейсах, и это "большой объем". Мероприятия начнут в начале года по итогам конкурсных процедур, которые определят всех подрядчиков на маршрутах."Сейчас объявлены конкурсные процедуры более чем на 90 автобусных маршрутов. Как минимум до 100 единиц будут обновлены тех, которые работают на междугородних. Будем заменять на более современные автобусы, которые отвечают требованиям безопасности в первую очередь и, конечно же, качества предоставления транспортной услуги", – сказал министр, отметив, что частично обновление транспорта некоторые перевозчики уже произвели.Ранее Лукашенко рассказал, как работает сухопутный коридор в Крым. Читайте также на РИА Новости Крым:Автостанции в Крыму: как ремонтируют и что поменяют при покупке билетов В Севастополе за год отремонтировали больше 200 дорог и мостов С 15 декабря Крым с Геническом свяжет новый автобусный маршрут Дорога в обход Алушты: новые семь километров и развязки в двух уровнях

https://crimea.ria.ru/20231205/dve-dorogi-v-krymu-peredadut-v-federalnuyu-sobstvennost-1133316449.html

https://crimea.ria.ru/20231115/bezopasnye-dorogi-sevastopol-vyshel-v-lidery-natsproekta-1132815816.html

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