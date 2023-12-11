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В Севастополе за год отремонтировали больше 200 дорог и мостов - РИА Новости Крым, 11.12.2023
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В Севастополе за год отремонтировали больше 200 дорог и мостов
В Севастополе за год отремонтировали больше 200 дорог и мостов - РИА Новости Крым, 11.12.2023
В Севастополе за год отремонтировали больше 200 дорог и мостов
Почти 100 километров дорог отремонтировали в Севастополе за год. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T16:07
2023-12-11T16:07
нацпроекты в крыму
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
севастополь
михаил развожаев
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Почти 100 километров дорог отремонтировали в Севастополе за год. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев."Всего в этом году наши дорожные службы отремонтировали 228 объектов — дороги и мосты – общей протяженностью 97,7 километров", – написал в Telegram-канале Развожаев.Губернатор отметил, что в связи с досрочным освоением финансирования 2023 года по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", городу было дополнительно выделено 600 млн рублей. Эти средства были направлены на ремонт 89 автодорог общей протяженностью около 35 километров. Работы на данных объектах уже завершены.Ремонт дорожной сети Севастополя также ведется в рамках федеральной программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения".Кроме того, за год были приведены в нормативное состояние дороги в поселках Кача, Андреевка, Полины Осипенко, селах Верхнесадовое, Камышлы, Дальнее, Сахарная головке, Штурмовое, Гончарное, Широкое."Поручил департаментам транспорта и городского хозяйства в следующем году тщательно проработать вопрос ремонта "ненормативных" дорог, которые не стоят на балансе у ведомств. Речь идет про внутриквартальные дороги, которые являются подъездами к СНТ и ИЖС. Будем решать вопрос о выделении средств на такие дороги", – добавил губернатор.Поскольку городской бюджет на следующий год уже принят, началась работа по подготовке к заключению контрактов на ремонт дорог и мостов, запланированных на 2024 год. Речь идет о более чем 60 дорогах и трех искусственных сооружениях. Это ремонт моста на подъезде к селу Любимовка, ремонт противообвальной галереи на дороге Ялта - Севастополь и ремонт путепровода на автодороге Симферополь - Бахчисарай - Севастополь.По итогам года вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что Севастополь вошел в число регионов-лидеров по реализации программ нацпроекта "Безопасные качественные дороги".Читайте также на РИА Новости Крым:Когда завершат капитальный ремонт моста в ГвардейскомНовую объездную вокруг Симферополя строят с опережением графика – АксеновГлава департамента горхозяйства Севастополя уволен из-за рухнувшей стены
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, севастополь, михаил развожаев, новости крыма, крым
В Севастополе за год отремонтировали больше 200 дорог и мостов

В Севастополе за год отремонтировали почти 100 км автодорог и мостов

16:07 11.12.2023
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь получил еще 600 миллионов рублей на ремонт дорог
Севастополь получил еще 600 миллионов рублей на ремонт дорог
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Почти 100 километров дорог отремонтировали в Севастополе за год. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Всего в этом году наши дорожные службы отремонтировали 228 объектов — дороги и мосты – общей протяженностью 97,7 километров", – написал в Telegram-канале Развожаев.
Губернатор отметил, что в связи с досрочным освоением финансирования 2023 года по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", городу было дополнительно выделено 600 млн рублей. Эти средства были направлены на ремонт 89 автодорог общей протяженностью около 35 километров. Работы на данных объектах уже завершены.
Ремонт дорожной сети Севастополя также ведется в рамках федеральной программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения".
"Сейчас продолжаются работы на нескольких крупных объектах — на "огурце", на улице Капитанской, началось строительство дороги, связывающей улицу Тараса Шевченко и Столетовский проспект с обустройством кольцевой развязки в одном уровне. Заканчивается 8-й этап строительства "Тавриды", строительная готовность – 99,6%", – продолжил Развожаев.
Кроме того, за год были приведены в нормативное состояние дороги в поселках Кача, Андреевка, Полины Осипенко, селах Верхнесадовое, Камышлы, Дальнее, Сахарная головке, Штурмовое, Гончарное, Широкое.
"Поручил департаментам транспорта и городского хозяйства в следующем году тщательно проработать вопрос ремонта "ненормативных" дорог, которые не стоят на балансе у ведомств. Речь идет про внутриквартальные дороги, которые являются подъездами к СНТ и ИЖС. Будем решать вопрос о выделении средств на такие дороги", – добавил губернатор.
Поскольку городской бюджет на следующий год уже принят, началась работа по подготовке к заключению контрактов на ремонт дорог и мостов, запланированных на 2024 год. Речь идет о более чем 60 дорогах и трех искусственных сооружениях. Это ремонт моста на подъезде к селу Любимовка, ремонт противообвальной галереи на дороге Ялта - Севастополь и ремонт путепровода на автодороге Симферополь - Бахчисарай - Севастополь.
По итогам года вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что Севастополь вошел в число регионов-лидеров по реализации программ нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
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Нацпроекты в КрымуРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогСевастопольМихаил РазвожаевНовости КрымаКрым
 
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