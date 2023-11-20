Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе до лета перекроют дорогу в одном из спальных районов - РИА Новости Крым, 20.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231120/v-sevastopole-do-leta-perekroyut-dorogu-v-odnom-iz-spalnykh-rayonov-1132867051.html
В Севастополе до лета перекроют дорогу в одном из спальных районов
В Севастополе до лета перекроют дорогу в одном из спальных районов - РИА Новости Крым, 20.11.2023
В Севастополе до лета перекроют дорогу в одном из спальных районов
Участок дороги в Гагаринском районе Севастополя закроют для проезда всех видов транспортных средств с конца ноября до начала июня. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T06:49
2023-11-20T07:51
севастополь
транспорт
крым
новости
новости крыма
ремонт и строительство дорог в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124047334_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c0adf3cb852622f3a8262f23e53cf8f7.jpg
СИФМЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Участок дороги в Гагаринском районе Севастополя закроют для проезда всех видов транспортных средств с конца ноября до начала июня. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города.Уточняется, что ограничение вводится в связи с проведением работ по строительству транспортной развязки.Перекрытие не повлияет на работу общественного транспорта, добавили в ведомстве.Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что Севастополь вошел в число регионов-лидеров по реализации программ нацпроекта "Безопасные качественные дороги".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рассказали о рисках при строительстве дороги в обход СимферополяРазвязку на въезде в Севастополь закроют на 2,5 года: о стройке и проездеВ Севастополе до конца года перекроют движение в центре города
https://crimea.ria.ru/20231017/20-oktyabrya-v-razdolnom-perekroyut-dvizhenie-na-nekotorykh-ulitsakh-1132141938.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124047334_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e14e562ee4624f9e65c31d0563f93ac7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, транспорт, крым, новости, новости крыма, ремонт и строительство дорог в крыму
В Севастополе до лета перекроют дорогу в одном из спальных районов

Дорогу между Столетовским проспектом и улицей Шевченко в Севастополе перекроют до лета

06:49 20.11.2023 (обновлено: 07:51 20.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКапитальный ремонт дорожного полотна
Капитальный ремонт дорожного полотна - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИФМЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Участок дороги в Гагаринском районе Севастополя закроют для проезда всех видов транспортных средств с конца ноября до начала июня. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Дорогу между Столовским проспектом и улицей Шевченко в Севастополе перекроют до лета
Уточняется, что ограничение вводится в связи с проведением работ по строительству транспортной развязки.
"В рамках первого этапа выполнения работ с 20 ноября текущего года по 2 июня 2024 года для всех видов транспортных средств будет перекрыт участок дороги от проспекта Столетовский, 27 до улицы Тараса Шевченко, 20", – сказано в сообщении.
Перекрытие не повлияет на работу общественного транспорта, добавили в ведомстве.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что Севастополь вошел в число регионов-лидеров по реализации программ нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму рассказали о рисках при строительстве дороги в обход Симферополя
Развязку на въезде в Севастополь закроют на 2,5 года: о стройке и проезде
В Севастополе до конца года перекроют движение в центре города
Дорожный знак - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
17 октября, 14:39
20 октября в Раздольном перекроют движение на некоторых улицах
 
СевастопольТранспортКрымНовостиНовости КрымаРемонт и строительство дорог в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:42Тысячи крымчан остаются без электричества из-за аварий на сетях
09:02В Симферополе возможны перебои с водой
08:49Аман Тулеев: биография
08:33В Крыму выпал снег
08:03Крымский мост: обстановка на утро понедельника
07:50Любовь и журавли: Гоша, он же Гога, он же Алексей Баталов
07:23В поездах дальнего следования будут предлагать только российские вина
06:59В Севастополе остановились катера и паром
06:49В Севастополе до лета перекроют дорогу в одном из спальных районов
06:31Умер Аман Тулеев
06:22Нюрнбергский процесс: новые смыслы в старых фактах
05:56Сильный ветер ожидается в Крыму
00:00Какой сегодня праздник: 20 ноября
00:00Первый снег: погода в Крыму в понедельник
23:45Новая атака на Москву: дрон сбит над городом Электросталь
22:15Главное за день: 19 ноября
21:29Зеленский и призрак Майдана: что там у соседей?
20:45Движение легковушек на Арабатской стрелке восстановлено
20:21Миллионный грант выиграли в "Лапидарии" Керчи на создание 3D-экспозиции
19:37После снега - снова +20: прогноз погоды в Крыму на неделю
Лента новостейМолния