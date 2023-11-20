https://crimea.ria.ru/20231120/v-sevastopole-do-leta-perekroyut-dorogu-v-odnom-iz-spalnykh-rayonov-1132867051.html

В Севастополе до лета перекроют дорогу в одном из спальных районов

В Севастополе до лета перекроют дорогу в одном из спальных районов - РИА Новости Крым, 20.11.2023

В Севастополе до лета перекроют дорогу в одном из спальных районов

Участок дороги в Гагаринском районе Севастополя закроют для проезда всех видов транспортных средств с конца ноября до начала июня. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-20T06:49

2023-11-20T06:49

2023-11-20T07:51

севастополь

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новости крыма

ремонт и строительство дорог в крыму

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СИФМЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Участок дороги в Гагаринском районе Севастополя закроют для проезда всех видов транспортных средств с конца ноября до начала июня. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города.Уточняется, что ограничение вводится в связи с проведением работ по строительству транспортной развязки.Перекрытие не повлияет на работу общественного транспорта, добавили в ведомстве.Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что Севастополь вошел в число регионов-лидеров по реализации программ нацпроекта "Безопасные качественные дороги".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рассказали о рисках при строительстве дороги в обход СимферополяРазвязку на въезде в Севастополь закроют на 2,5 года: о стройке и проездеВ Севастополе до конца года перекроют движение в центре города

https://crimea.ria.ru/20231017/20-oktyabrya-v-razdolnom-perekroyut-dvizhenie-na-nekotorykh-ulitsakh-1132141938.html

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крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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