https://crimea.ria.ru/20231120/v-sevastopole-do-leta-perekroyut-dorogu-v-odnom-iz-spalnykh-rayonov-1132867051.html
В Севастополе до лета перекроют дорогу в одном из спальных районов
В Севастополе до лета перекроют дорогу в одном из спальных районов - РИА Новости Крым, 20.11.2023
В Севастополе до лета перекроют дорогу в одном из спальных районов
Участок дороги в Гагаринском районе Севастополя закроют для проезда всех видов транспортных средств с конца ноября до начала июня. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T06:49
2023-11-20T06:49
2023-11-20T07:51
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СИФМЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Участок дороги в Гагаринском районе Севастополя закроют для проезда всех видов транспортных средств с конца ноября до начала июня. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города.Уточняется, что ограничение вводится в связи с проведением работ по строительству транспортной развязки.Перекрытие не повлияет на работу общественного транспорта, добавили в ведомстве.Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что Севастополь вошел в число регионов-лидеров по реализации программ нацпроекта "Безопасные качественные дороги".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рассказали о рисках при строительстве дороги в обход СимферополяРазвязку на въезде в Севастополь закроют на 2,5 года: о стройке и проездеВ Севастополе до конца года перекроют движение в центре города
https://crimea.ria.ru/20231017/20-oktyabrya-v-razdolnom-perekroyut-dvizhenie-na-nekotorykh-ulitsakh-1132141938.html
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севастополь, транспорт, крым, новости, новости крыма, ремонт и строительство дорог в крыму
В Севастополе до лета перекроют дорогу в одном из спальных районов
Дорогу между Столетовским проспектом и улицей Шевченко в Севастополе перекроют до лета
06:49 20.11.2023 (обновлено: 07:51 20.11.2023)