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В Крыму рассказали о рисках при строительстве дороги в обход Симферополя - РИА Новости Крым, 30.10.2023
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В Крыму рассказали о рисках при строительстве дороги в обход Симферополя
В Крыму рассказали о рисках при строительстве дороги в обход Симферополя - РИА Новости Крым, 30.10.2023
В Крыму рассказали о рисках при строительстве дороги в обход Симферополя
Дорога в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное строится с опережением графика: первый этап завершат летом 2024 года, проблем и рисков нет. Об этом... РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T12:13
2023-10-30T12:13
юрий гоцанюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Дорога в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное строится с опережением графика: первый этап завершат летом 2024 года, проблем и рисков нет. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.Он отметил, что проект реализуется с применением актуальных технологических решений, новейших дорожных и инженерных технологий, и будет включать две транспортные развязки на разных уровнях, шесть путепроводов, мост и площадки для отдыха.Строительство ведется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя".Ранее начальник службы автомобильных дорог РК Максим Тарасов сообщал, что юго-восточный обход Симферополя, который соединит трассу "Таврида" с дорогой на Южный берег Крыма минуя поселки Добровской долины, строят с опережением графика. Читайте также на РИА Новости Крым:Альтернативные транспортные коридоры в Крым: как идет ремонтОСАГО и страхование в новых регионах России: перспективы и риски
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юрий гоцанюк, ремонт и строительство дорог в крыму, крым, дороги крыма, новости, новости крыма
В Крыму рассказали о рисках при строительстве дороги в обход Симферополя

Гоцанюк: дорога на участке Донское–Перевальное строится с опережением графика, рисков нет

12:13 30.10.2023
 
© РИА Новости КрымСтроительство дорог
Строительство дорог - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Дорога в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное строится с опережением графика: первый этап завершат летом 2024 года, проблем и рисков нет. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.
"Работы на первом этапе завершатся в августе 2024 года, на втором этапе в феврале 2025 года. Проблемы и риски отсутствуют, строительство идет с опережением графика", – сообщил Гоцанюк в своем Telegram-канале.
Он отметил, что проект реализуется с применением актуальных технологических решений, новейших дорожных и инженерных технологий, и будет включать две транспортные развязки на разных уровнях, шесть путепроводов, мост и площадки для отдыха.
Строительство ведется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя".
Ранее начальник службы автомобильных дорог РК Максим Тарасов сообщал, что юго-восточный обход Симферополя, который соединит трассу "Таврида" с дорогой на Южный берег Крыма минуя поселки Добровской долины, строят с опережением графика.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Альтернативные транспортные коридоры в Крым: как идет ремонт
ОСАГО и страхование в новых регионах России: перспективы и риски
 
Юрий ГоцанюкРемонт и строительство дорог в КрымуКрымДороги КрымаНовостиНовости Крыма
 
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