https://crimea.ria.ru/20231030/v-krymu-rasskazali-o-riskakh-pri-stroitelstve-dorogi-v-obkhod-simferopolya-1132412001.html
В Крыму рассказали о рисках при строительстве дороги в обход Симферополя
В Крыму рассказали о рисках при строительстве дороги в обход Симферополя - РИА Новости Крым, 30.10.2023
В Крыму рассказали о рисках при строительстве дороги в обход Симферополя
Дорога в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное строится с опережением графика: первый этап завершат летом 2024 года, проблем и рисков нет. Об этом... РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T12:13
2023-10-30T12:13
2023-10-30T12:13
юрий гоцанюк
ремонт и строительство дорог в крыму
крым
дороги крыма
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130716871_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3ad48aaa21e8e9f71653d4e337a00dfe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Дорога в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное строится с опережением графика: первый этап завершат летом 2024 года, проблем и рисков нет. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.Он отметил, что проект реализуется с применением актуальных технологических решений, новейших дорожных и инженерных технологий, и будет включать две транспортные развязки на разных уровнях, шесть путепроводов, мост и площадки для отдыха.Строительство ведется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя".Ранее начальник службы автомобильных дорог РК Максим Тарасов сообщал, что юго-восточный обход Симферополя, который соединит трассу "Таврида" с дорогой на Южный берег Крыма минуя поселки Добровской долины, строят с опережением графика. Читайте также на РИА Новости Крым:Альтернативные транспортные коридоры в Крым: как идет ремонтОСАГО и страхование в новых регионах России: перспективы и риски
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130716871_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_860dbbedaa790e0e707fd2d3df1ea74c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий гоцанюк, ремонт и строительство дорог в крыму, крым, дороги крыма, новости, новости крыма
В Крыму рассказали о рисках при строительстве дороги в обход Симферополя
Гоцанюк: дорога на участке Донское–Перевальное строится с опережением графика, рисков нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Дорога в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное строится с опережением графика: первый этап завершат летом 2024 года, проблем и рисков нет. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.
"Работы на первом этапе завершатся в августе 2024 года, на втором этапе в феврале 2025 года. Проблемы и риски отсутствуют, строительство идет с опережением графика", – сообщил Гоцанюк в своем Telegram-канале.
Он отметил, что проект реализуется с применением актуальных технологических решений, новейших дорожных и инженерных технологий, и будет включать две транспортные развязки на разных уровнях, шесть путепроводов, мост и площадки для отдыха.
Строительство ведется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя".
Ранее начальник службы автомобильных дорог РК Максим Тарасов сообщал
, что юго-восточный обход Симферополя, который соединит трассу "Таврида" с дорогой на Южный берег Крыма минуя поселки Добровской долины, строят с опережением графика.
Читайте также на РИА Новости Крым: