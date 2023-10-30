https://crimea.ria.ru/20231030/v-krymu-rasskazali-o-riskakh-pri-stroitelstve-dorogi-v-obkhod-simferopolya-1132412001.html

В Крыму рассказали о рисках при строительстве дороги в обход Симферополя

В Крыму рассказали о рисках при строительстве дороги в обход Симферополя - РИА Новости Крым, 30.10.2023

В Крыму рассказали о рисках при строительстве дороги в обход Симферополя

Дорога в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное строится с опережением графика: первый этап завершат летом 2024 года, проблем и рисков нет. Об этом... РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T12:13

2023-10-30T12:13

2023-10-30T12:13

юрий гоцанюк

ремонт и строительство дорог в крыму

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дороги крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Дорога в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное строится с опережением графика: первый этап завершат летом 2024 года, проблем и рисков нет. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.Он отметил, что проект реализуется с применением актуальных технологических решений, новейших дорожных и инженерных технологий, и будет включать две транспортные развязки на разных уровнях, шесть путепроводов, мост и площадки для отдыха.Строительство ведется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя".Ранее начальник службы автомобильных дорог РК Максим Тарасов сообщал, что юго-восточный обход Симферополя, который соединит трассу "Таврида" с дорогой на Южный берег Крыма минуя поселки Добровской долины, строят с опережением графика. Читайте также на РИА Новости Крым:Альтернативные транспортные коридоры в Крым: как идет ремонтОСАГО и страхование в новых регионах России: перспективы и риски

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2023

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