https://crimea.ria.ru/20231026/alternativnye-transportnye-koridory-v-krym-kak-idet-remont-1132343605.html

Альтернативные транспортные коридоры в Крым: как идет ремонт

Альтернативные транспортные коридоры в Крым: как идет ремонт - РИА Новости Крым, 27.10.2023

Альтернативные транспортные коридоры в Крым: как идет ремонт

В Херсонской области идет ремонт двух альтернативных транспортных коридоров в Крым. Об этом сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко. РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-26T20:19

2023-10-26T20:19

2023-10-27T09:45

херсонская область

андрей алексеенко

новые регионы россии

сухопутный коридор в крым

чаплынка

армянск

северо-крымский канал

ремонт дорог

ремонт дорог в херсонской области

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В Херсонской области идет ремонт двух альтернативных транспортных коридоров в Крым. Об этом сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.В районе поселка Мирный идут восстановительные работы на мосту через Северо-Крымский канал. Ремонтируются подходы к нему и другому мосту через канал в Каланчаке. На "узком участке" важной областной дороги Геническ – Скадовск и на участке между Чаплынкой и Асканией-Нова проводят ямочный ремонт, чтобы оперативно обеспечить безопасность проезда.Одна из самых разбитых дорог на севере Херсонской области, по словам Алексеенко, - от Нижних Серогоз на Верхний Рогачик. Ее восстановление начали с вырубки заросших лесом обочин и ямочного ремонта на участке до Верхних Серогоз.Ранее председатель правительства региона заявлял, что дорога от Перекопа до Чаплынки - самый разбитый участок альтернативного Чонгару маршрута в Крым. В негодность она пришла за 30 лет украинского периода.Всего в Херсонской области в этом году планируют отремонтировать более 160 км дорог. К работе на первом участке автодороги в Геническ приступили в сентябре.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым: перевозчик оценил безопасностьВ Херсонской области ремонтируют участок сухопутного пути в Крым – схемаВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым

https://crimea.ria.ru/20231020/osago-i-strakhovanie-v-novykh-regionakh-rossii-perspektivy-i-riski-1132206269.html

херсонская область

новые регионы россии

чаплынка

армянск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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