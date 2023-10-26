https://crimea.ria.ru/20231026/alternativnye-transportnye-koridory-v-krym-kak-idet-remont-1132343605.html
Альтернативные транспортные коридоры в Крым: как идет ремонт
Альтернативные транспортные коридоры в Крым: как идет ремонт - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Альтернативные транспортные коридоры в Крым: как идет ремонт
В Херсонской области идет ремонт двух альтернативных транспортных коридоров в Крым. Об этом сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко. РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-26T20:19
2023-10-26T20:19
2023-10-27T09:45
херсонская область
андрей алексеенко
новые регионы россии
сухопутный коридор в крым
чаплынка
армянск
северо-крымский канал
ремонт дорог
ремонт дорог в херсонской области
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В Херсонской области идет ремонт двух альтернативных транспортных коридоров в Крым. Об этом сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.В районе поселка Мирный идут восстановительные работы на мосту через Северо-Крымский канал. Ремонтируются подходы к нему и другому мосту через канал в Каланчаке. На "узком участке" важной областной дороги Геническ – Скадовск и на участке между Чаплынкой и Асканией-Нова проводят ямочный ремонт, чтобы оперативно обеспечить безопасность проезда.Одна из самых разбитых дорог на севере Херсонской области, по словам Алексеенко, - от Нижних Серогоз на Верхний Рогачик. Ее восстановление начали с вырубки заросших лесом обочин и ямочного ремонта на участке до Верхних Серогоз.Ранее председатель правительства региона заявлял, что дорога от Перекопа до Чаплынки - самый разбитый участок альтернативного Чонгару маршрута в Крым. В негодность она пришла за 30 лет украинского периода.Всего в Херсонской области в этом году планируют отремонтировать более 160 км дорог. К работе на первом участке автодороги в Геническ приступили в сентябре.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым: перевозчик оценил безопасностьВ Херсонской области ремонтируют участок сухопутного пути в Крым – схемаВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым
https://crimea.ria.ru/20231020/osago-i-strakhovanie-v-novykh-regionakh-rossii-perspektivy-i-riski-1132206269.html
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херсонская область, андрей алексеенко, новые регионы россии, сухопутный коридор в крым, чаплынка, армянск, северо-крымский канал, ремонт дорог, ремонт дорог в херсонской области, новости, общество
Альтернативные транспортные коридоры в Крым: как идет ремонт
В Херсонской области ремонтируют дороги Перекоп–Чаплынка и участки маршрута через Армянск
20:19 26.10.2023 (обновлено: 09:45 27.10.2023)