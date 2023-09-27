Дорожники приступили к ремонту трассы в Геническ
В Херсонской области начался ремонт дороги в Геническ – Алексеенко
© Telegram Андрей АлексеенкоРемонт дороги в Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Строители приступили к ремонту первого участка автодороги в Геническ. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
Работы ведутся на первом отрезке протяженностью 15 километров. Всего же ремонт трассы Великая Лепетиха - Нижние Серогозы - Ивановка - Геническ разобьют на четыре этапа.
"На очереди второй участок этой нужной, но очень запущенной магистрали - между Ивановкой и Н. Серогозами. Его тоже сделаем до конца года. Также скоро начнем ремонт подхода к Скадовску, два подхода к мостам через Северо-Крымский канал и сами мосты", - отметил глава регионального правительства.
Кроме того, продолжается ремонт херсонского участка федеральной трассы Мелитополь - Джанкой и главных улиц райцентров области, ямочный ремонт второстепенных дорог и грейдирование сельских.
На все работы "Росавтодор" выделил три миллиарда рублей. За эти деньги планируется привести в порядок 164 километра дорог.
© Telegram Андрей АлексеенкоРемонт дороги в Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
Ремонт дороги в Херсонской области
На прошлой неделе Алексеенко сообщал о начале работ на части сухопутного пути в Крым. Дорожники приводят в порядок участок альтернативного пути на полуостров Перекоп – Чаплынка – Аскания-Нова.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Запорожской области отремонтировали участок дороги между городами Приморск и Бердянск, которая является частью сухопутного коридора в Крым. Кроме того, дорожники досрочно завершили ремонт левой части Крымского моста, поврежденной в результате теракте 17 июля 2023 года.
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