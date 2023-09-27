https://crimea.ria.ru/20230927/dorozhniki-pristupili-k-remontu-dorogi-v-genichesk-1131705608.html

Дорожники приступили к ремонту трассы в Геническ

Дорожники приступили к ремонту трассы в Геническ - РИА Новости Крым, 27.09.2023

Дорожники приступили к ремонту трассы в Геническ

Строители приступили к ремонту первого участка автодороги в Геническ. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T18:51

2023-09-27T18:51

2023-09-27T18:51

херсонская область

ремонт дорог в херсонской области

новые регионы россии

андрей алексеенко

новости

общество

ремонт дорог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1b/1131704917_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6464d00a948a3e930584763e2dba2f40.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Строители приступили к ремонту первого участка автодороги в Геническ. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.Работы ведутся на первом отрезке протяженностью 15 километров. Всего же ремонт трассы Великая Лепетиха - Нижние Серогозы - Ивановка - Геническ разобьют на четыре этапа.Кроме того, продолжается ремонт херсонского участка федеральной трассы Мелитополь - Джанкой и главных улиц райцентров области, ямочный ремонт второстепенных дорог и грейдирование сельских.На все работы "Росавтодор" выделил три миллиарда рублей. За эти деньги планируется привести в порядок 164 километра дорог. На прошлой неделе Алексеенко сообщал о начале работ на части сухопутного пути в Крым. Дорожники приводят в порядок участок альтернативного пути на полуостров Перекоп – Чаплынка – Аскания-Нова. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Запорожской области отремонтировали участок дороги между городами Приморск и Бердянск, которая является частью сухопутного коридора в Крым. Кроме того, дорожники досрочно завершили ремонт левой части Крымского моста, поврежденной в результате теракте 17 июля 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области ремонтируют участок сухопутного пути в Крым – схемаДороги, улицы и транспорт: как в Херсонской области строят инфраструктуруДорога по Арабатской стрелке: крупный инвестор предлагает проект

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, ремонт дорог в херсонской области, новые регионы россии, андрей алексеенко, новости, общество, ремонт дорог