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Дорожники приступили к ремонту трассы в Геническ - РИА Новости Крым, 27.09.2023
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Дорожники приступили к ремонту трассы в Геническ
Дорожники приступили к ремонту трассы в Геническ - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Дорожники приступили к ремонту трассы в Геническ
Строители приступили к ремонту первого участка автодороги в Геническ. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T18:51
2023-09-27T18:51
херсонская область
ремонт дорог в херсонской области
новые регионы россии
андрей алексеенко
новости
общество
ремонт дорог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Строители приступили к ремонту первого участка автодороги в Геническ. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.Работы ведутся на первом отрезке протяженностью 15 километров. Всего же ремонт трассы Великая Лепетиха - Нижние Серогозы - Ивановка - Геническ разобьют на четыре этапа.Кроме того, продолжается ремонт херсонского участка федеральной трассы Мелитополь - Джанкой и главных улиц райцентров области, ямочный ремонт второстепенных дорог и грейдирование сельских.На все работы "Росавтодор" выделил три миллиарда рублей. За эти деньги планируется привести в порядок 164 километра дорог. На прошлой неделе Алексеенко сообщал о начале работ на части сухопутного пути в Крым. Дорожники приводят в порядок участок альтернативного пути на полуостров Перекоп – Чаплынка – Аскания-Нова. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Запорожской области отремонтировали участок дороги между городами Приморск и Бердянск, которая является частью сухопутного коридора в Крым. Кроме того, дорожники досрочно завершили ремонт левой части Крымского моста, поврежденной в результате теракте 17 июля 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области ремонтируют участок сухопутного пути в Крым – схемаДороги, улицы и транспорт: как в Херсонской области строят инфраструктуруДорога по Арабатской стрелке: крупный инвестор предлагает проект
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, ремонт дорог в херсонской области, новые регионы россии, андрей алексеенко, новости, общество, ремонт дорог
Дорожники приступили к ремонту трассы в Геническ

В Херсонской области начался ремонт дороги в Геническ – Алексеенко

18:51 27.09.2023
 
© Telegram Андрей АлексеенкоРемонт дороги в Херсонской области
Ремонт дороги в Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Строители приступили к ремонту первого участка автодороги в Геническ. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
Работы ведутся на первом отрезке протяженностью 15 километров. Всего же ремонт трассы Великая Лепетиха - Нижние Серогозы - Ивановка - Геническ разобьют на четыре этапа.
"На очереди второй участок этой нужной, но очень запущенной магистрали - между Ивановкой и Н. Серогозами. Его тоже сделаем до конца года. Также скоро начнем ремонт подхода к Скадовску, два подхода к мостам через Северо-Крымский канал и сами мосты", - отметил глава регионального правительства.
Кроме того, продолжается ремонт херсонского участка федеральной трассы Мелитополь - Джанкой и главных улиц райцентров области, ямочный ремонт второстепенных дорог и грейдирование сельских.
На все работы "Росавтодор" выделил три миллиарда рублей. За эти деньги планируется привести в порядок 164 километра дорог.
© Telegram Андрей АлексеенкоРемонт дороги в Херсонской области
Ремонт дороги в Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
Ремонт дороги в Херсонской области
На прошлой неделе Алексеенко сообщал о начале работ на части сухопутного пути в Крым. Дорожники приводят в порядок участок альтернативного пути на полуостров Перекоп – Чаплынка – Аскания-Нова.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Запорожской области отремонтировали участок дороги между городами Приморск и Бердянск, которая является частью сухопутного коридора в Крым. Кроме того, дорожники досрочно завершили ремонт левой части Крымского моста, поврежденной в результате теракте 17 июля 2023 года.
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Херсонская областьРемонт дорог в Херсонской областиНовые регионы РоссииАндрей АлексеенкоНовостиОбществоРемонт дорог
 
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