Еще 30 километров дороги в Крым отремонтировали в Запорожской области
В Запорожской области отремонтировали участок дороги в Крым – от Приморска до Бердянска
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаЗапорожская область. Дорога в Крым
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Запорожской области отремонтировали участок дороги между городами Приморск и Бердянск – это часть сухопутного коридора, ведущего в Крым. Об этом в своем Telegram-канале сообщает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"В Запорожской области отремонтировали 30-километровый участок автодороги от Приморска до Бердянска, который является частью маршрута вдоль Азовского побережья от Ростовской области до границы с полуостровом", - написал он.
По словам премьера, эта трасса обеспечивает комфортное и безопасное транспортное сообщение между городами региона.
"Дорожники уложили около 150 000 тонн асфальтобетона, отремонтировали водопропускные трубы, установили более 4 000 метров барьерного ограждения и около 330 дорожных знаков", - уточнил он
Марат Хуснуллин также напомнил россиянам, что сегодня в Крым можно попасть по двум маршрутам. 14 сентября было досрочно открыто движение по левой отремонтированной части Крымского моста. Он был в рекордные сроки, всего за 59 дней, восстановлен после атаки двумя украинскими надводными беспилотниками.
Насколько безопасен и удобен для передвижения сухопутный коридор в Крым, проверили журналисты РИА Новости Крым, которые проехали из Симферополя через Херсонскую и Запорожскую области в Мариуполь и обратно. Вдоль дороги уже строится и восстанавливается инфраструктура: заправки, развязки, дорожные знаки, переходы, освещение. Маршрут от Симферополя до пункта пропуска Весело-Вознесенка на въезде в Ростовскую область занял 9 часов.
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