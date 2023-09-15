https://crimea.ria.ru/20230915/esche-30-kilometrov-dorogi-v-krym-otremontirovali-v-zaporozhskoy-oblasti-1131433674.html

Еще 30 километров дороги в Крым отремонтировали в Запорожской области

Еще 30 километров дороги в Крым отремонтировали в Запорожской области - РИА Новости Крым, 15.09.2023

Еще 30 километров дороги в Крым отремонтировали в Запорожской области

В Запорожской области отремонтировали участок дороги между городами Приморск и Бердянск – это часть сухопутного коридора, ведущего в Крым. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T11:53

2023-09-15T11:53

2023-09-15T11:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Запорожской области отремонтировали участок дороги между городами Приморск и Бердянск – это часть сухопутного коридора, ведущего в Крым. Об этом в своем Telegram-канале сообщает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.По словам премьера, эта трасса обеспечивает комфортное и безопасное транспортное сообщение между городами региона.Марат Хуснуллин также напомнил россиянам, что сегодня в Крым можно попасть по двум маршрутам. 14 сентября было досрочно открыто движение по левой отремонтированной части Крымского моста. Он был в рекордные сроки, всего за 59 дней, восстановлен после атаки двумя украинскими надводными беспилотниками.Насколько безопасен и удобен для передвижения сухопутный коридор в Крым, проверили журналисты РИА Новости Крым, которые проехали из Симферополя через Херсонскую и Запорожскую области в Мариуполь и обратно. Вдоль дороги уже строится и восстанавливается инфраструктура: заправки, развязки, дорожные знаки, переходы, освещение. Маршрут от Симферополя до пункта пропуска Весело-Вознесенка на въезде в Ростовскую область занял 9 часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Призывал подорвать Крымский мост: осужден житель КанскаКогда возобновят движение по автомобильной части Крымского мостаЧто расскажут китайцы на родине после визита в Крым и Донбасс

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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