https://crimea.ria.ru/20230907/chto-rasskazhut-kitaytsy-na-rodine-posle-vizita-v-krym-i-donbass-1131234323.html

Что расскажут китайцы на родине после визита в Крым и Донбасс

Что расскажут китайцы на родине после визита в Крым и Донбасс - РИА Новости Крым, 07.09.2023

Что расскажут китайцы на родине после визита в Крым и Донбасс

Члены китайской делегации специально приехали в Россию, чтобы своими глазами увидеть динамично развивающийся крымский полуостров и новые регионы страны, а затем РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T19:34

2023-09-07T19:34

2023-09-07T17:49

крым

россия

китай

визит китайских блогеров в донбасс и крым

культура

туризм

общество

в мире

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/101783/24/1017832478_0:162:3088:1899_1920x0_80_0_0_845b48215a0bfb2c94d3fcacfed04ca5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости Крым. Члены китайской делегации специально приехали в Россию, чтобы своими глазами увидеть динамично развивающийся крымский полуостров и новые регионы страны, а затем донести объективную информацию о них своим соотечественникам. Об этом рассказал блогер из Китая Сюй Цзицзюнь в пресс-центре РИА Новости Крым.По его словам, в своих материалах он уделяет большое значение китайско-российским отношениям, политическим, экономическим и культурным аспектам сотрудничества между странами."Мои подписчики постоянно наблюдают за взаимоотношениями между нашими странами, они хотят знать, что происходит в России и что будет дальше. Перед выездом из Китая я пообещал им, что все сам посмотрю и им расскажу, что реально увидел своими глазами. На данном этапе у меня в планах серия статей и видеоклипов, где я расскажу о прекрасной России и дружелюбных русских", - рассказал он.Его коллега и блогер Жао Цзинь добавил, что информация о Крыме поступает в китайские СМИ, однако ее недостаточно. Поэтому блогеры и приехали на полуостров, чтобы лично увидеть его историко-культурные объекты, пообщаться с людьми и оценить ситуацию в этом российском регионе.Делегация китайских блогеров и экспертов в четверг прибыла в Крым в рамках визита в Россию, организованного мультимедийным изданием "Украина.ру" международной медиагруппы "Россия сегодня". Они уже посетили Москву, Донецкую Народную Республику и сейчас приехали на полуостров. Представители китайской делегации встретились с главой Крыма Сергеем Аксеновым. В планах – осмотр памятных мест и достопримечательностей, а также посещение местных предприятий.Читайте также на РИА Новости Крым:Что поразило китайцев в КрымуФранцузы сравнили Крым при Украине и РоссииМы увидели боль Донбасса: блогеры из Китая честно рассказали о Мариуполе

крым

россия

китай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, китай, визит китайских блогеров в донбасс и крым, культура, туризм, общество, в мире, новости крыма