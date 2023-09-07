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Что расскажут китайцы на родине после визита в Крым и Донбасс - РИА Новости Крым, 07.09.2023
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Что расскажут китайцы на родине после визита в Крым и Донбасс
Что расскажут китайцы на родине после визита в Крым и Донбасс - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Что расскажут китайцы на родине после визита в Крым и Донбасс
Члены китайской делегации специально приехали в Россию, чтобы своими глазами увидеть динамично развивающийся крымский полуостров и новые регионы страны, а затем РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T19:34
2023-09-07T17:49
крым
россия
китай
визит китайских блогеров в донбасс и крым
культура
туризм
общество
в мире
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости Крым. Члены китайской делегации специально приехали в Россию, чтобы своими глазами увидеть динамично развивающийся крымский полуостров и новые регионы страны, а затем донести объективную информацию о них своим соотечественникам. Об этом рассказал блогер из Китая Сюй Цзицзюнь в пресс-центре РИА Новости Крым.По его словам, в своих материалах он уделяет большое значение китайско-российским отношениям, политическим, экономическим и культурным аспектам сотрудничества между странами."Мои подписчики постоянно наблюдают за взаимоотношениями между нашими странами, они хотят знать, что происходит в России и что будет дальше. Перед выездом из Китая я пообещал им, что все сам посмотрю и им расскажу, что реально увидел своими глазами. На данном этапе у меня в планах серия статей и видеоклипов, где я расскажу о прекрасной России и дружелюбных русских", - рассказал он.Его коллега и блогер Жао Цзинь добавил, что информация о Крыме поступает в китайские СМИ, однако ее недостаточно. Поэтому блогеры и приехали на полуостров, чтобы лично увидеть его историко-культурные объекты, пообщаться с людьми и оценить ситуацию в этом российском регионе.Делегация китайских блогеров и экспертов в четверг прибыла в Крым в рамках визита в Россию, организованного мультимедийным изданием "Украина.ру" международной медиагруппы "Россия сегодня". Они уже посетили Москву, Донецкую Народную Республику и сейчас приехали на полуостров. Представители китайской делегации встретились с главой Крыма Сергеем Аксеновым. В планах – осмотр памятных мест и достопримечательностей, а также посещение местных предприятий.Читайте также на РИА Новости Крым:Что поразило китайцев в КрымуФранцузы сравнили Крым при Украине и РоссииМы увидели боль Донбасса: блогеры из Китая честно рассказали о Мариуполе
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Новости
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РИА Новости Крым
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крым, россия, китай, визит китайских блогеров в донбасс и крым, культура, туризм, общество, в мире, новости крыма
Что расскажут китайцы на родине после визита в Крым и Донбасс

Блогер из Китая Цзицзюнь: Россия – прекрасная страна с дружелюбными людьми

19:34 07.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРебенок с флагом России в Севастополе
Ребенок с флагом России в Севастополе - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости Крым. Члены китайской делегации специально приехали в Россию, чтобы своими глазами увидеть динамично развивающийся крымский полуостров и новые регионы страны, а затем донести объективную информацию о них своим соотечественникам. Об этом рассказал блогер из Китая Сюй Цзицзюнь в пресс-центре РИА Новости Крым.
По его словам, в своих материалах он уделяет большое значение китайско-российским отношениям, политическим, экономическим и культурным аспектам сотрудничества между странами.
"Мои подписчики постоянно наблюдают за взаимоотношениями между нашими странами, они хотят знать, что происходит в России и что будет дальше. Перед выездом из Китая я пообещал им, что все сам посмотрю и им расскажу, что реально увидел своими глазами. На данном этапе у меня в планах серия статей и видеоклипов, где я расскажу о прекрасной России и дружелюбных русских", - рассказал он.
Его коллега и блогер Жао Цзинь добавил, что информация о Крыме поступает в китайские СМИ, однако ее недостаточно. Поэтому блогеры и приехали на полуостров, чтобы лично увидеть его историко-культурные объекты, пообщаться с людьми и оценить ситуацию в этом российском регионе.
"В Китае освещается информация о Крыме в связи с событиями последнего времени. Много есть данных о событиях вокруг Крымского моста, вокруг российско-украинского конфликта. Но вся информация крутится вокруг военных событий, поэтому у потенциальных китайских туристов возникает предположение, что это не очень безопасный регион. Нет достаточных сведений о самом полуострове, нужно больше рассказывать о том, чем Крым может привлечь внимание туристов из Китая", - отметил он.
Делегация китайских блогеров и экспертов в четверг прибыла в Крым в рамках визита в Россию, организованного мультимедийным изданием "Украина.ру" международной медиагруппы "Россия сегодня". Они уже посетили Москву, Донецкую Народную Республику и сейчас приехали на полуостров. Представители китайской делегации встретились с главой Крыма Сергеем Аксеновым. В планах – осмотр памятных мест и достопримечательностей, а также посещение местных предприятий.
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КрымРоссияКитайВизит китайских блогеров в Донбасс и КрымКультураТуризмОбществоВ миреНовости Крыма
 
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