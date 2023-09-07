https://crimea.ria.ru/20230907/my-uvideli-bol-donbassa-blogery-iz-kitaya-chestno-rasskazali-o-mariupole-1131231589.html

Мы увидели боль Донбасса: блогеры из Китая честно рассказали о Мариуполе

Мы увидели боль Донбасса: блогеры из Китая честно рассказали о Мариуполе - РИА Новости Крым, 07.09.2023

Мы увидели боль Донбасса: блогеры из Китая честно рассказали о Мариуполе

Боевые действия нанесли жилым кварталам и инфраструктуре Мариуполя колоссальный ущерб, однако сейчас российский город быстро восстанавливается и в нем активно... РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T14:09

2023-09-07T14:09

2023-09-07T14:30

китай

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости Крым. Боевые действия нанесли жилым кварталам и инфраструктуре Мариуполя колоссальный ущерб, однако сейчас российский город быстро восстанавливается и в нем активно налаживается полноценная мирная жизнь. Об этом по итогам визита в ДНР рассказал блогер из Китая Сюй Цзицзюнь в пресс-центре РИА Новости Крым.Делегация китайских блогеров и экспертов прибыла в Крым в рамках визита в Россию, организованного мультимедийным изданием "Украина.ру" международной медиагруппы "Россия сегодня". Они уже посетили Москву, Донецкую Народную Республику и сейчас прибыли на полуостров, где запланированы поездки на сельскохозяйственные предприятия, к памятным местам и встречи с властями Крыма и Севастополя.И сейчас, подчеркнул Цзицзюнь, Мариуполь возрождается – повсеместно развернуто строительство, укрепляется экономика и культура, люди возвращаются в свои дома и налаживают мирную жизнь города."Мы своими глазами увидели, что жизнь там продолжается. Идут стройки, возводят школы, жилые комплексы, отстраивают Драмтеатр. И мы понимаем, что и правительство ДНР, и федеральное правительство вкладывают огромные силы и средства в возрождение Мариуполя", - подчеркнул он.В марте прошлого года в ходе спецоперации российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь и к концу мая освободили весь город. Этому предшествовали ожесточенные бои, в ходе которых жилые дома были использованы националистами как огневые точки, а местное население использовали в качестве живого щита. Освободить и полностью зачистить город от украинских боевиков удалось только к 20 мая – после того, как заблокированные на заводе "Азовсталь" военнослужащие ВСУ и участники нацбатальона "Азов"* сдались в плен.* Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Так когда-то поддержали нас: крымчане осваивают Азовский путьАэропорты в Мариуполе и Мелитополе будут восстановлены – ХуснуллинКак строится мирная жизнь в Мариуполе и Волновахе

китай

донецкая народная республика (днр)

мариуполь

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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