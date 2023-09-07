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Мы увидели боль Донбасса: блогеры из Китая честно рассказали о Мариуполе - РИА Новости Крым, 07.09.2023
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Мы увидели боль Донбасса: блогеры из Китая честно рассказали о Мариуполе
Мы увидели боль Донбасса: блогеры из Китая честно рассказали о Мариуполе - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Мы увидели боль Донбасса: блогеры из Китая честно рассказали о Мариуполе
Боевые действия нанесли жилым кварталам и инфраструктуре Мариуполя колоссальный ущерб, однако сейчас российский город быстро восстанавливается и в нем активно... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T14:09
2023-09-07T14:30
китай
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
мариуполь
общество
новости сво
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости Крым. Боевые действия нанесли жилым кварталам и инфраструктуре Мариуполя колоссальный ущерб, однако сейчас российский город быстро восстанавливается и в нем активно налаживается полноценная мирная жизнь. Об этом по итогам визита в ДНР рассказал блогер из Китая Сюй Цзицзюнь в пресс-центре РИА Новости Крым.Делегация китайских блогеров и экспертов прибыла в Крым в рамках визита в Россию, организованного мультимедийным изданием "Украина.ру" международной медиагруппы "Россия сегодня". Они уже посетили Москву, Донецкую Народную Республику и сейчас прибыли на полуостров, где запланированы поездки на сельскохозяйственные предприятия, к памятным местам и встречи с властями Крыма и Севастополя.И сейчас, подчеркнул Цзицзюнь, Мариуполь возрождается – повсеместно развернуто строительство, укрепляется экономика и культура, люди возвращаются в свои дома и налаживают мирную жизнь города."Мы своими глазами увидели, что жизнь там продолжается. Идут стройки, возводят школы, жилые комплексы, отстраивают Драмтеатр. И мы понимаем, что и правительство ДНР, и федеральное правительство вкладывают огромные силы и средства в возрождение Мариуполя", - подчеркнул он.В марте прошлого года в ходе спецоперации российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь и к концу мая освободили весь город. Этому предшествовали ожесточенные бои, в ходе которых жилые дома были использованы националистами как огневые точки, а местное население использовали в качестве живого щита. Освободить и полностью зачистить город от украинских боевиков удалось только к 20 мая – после того, как заблокированные на заводе "Азовсталь" военнослужащие ВСУ и участники нацбатальона "Азов"* сдались в плен.* Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Так когда-то поддержали нас: крымчане осваивают Азовский путьАэропорты в Мариуполе и Мелитополе будут восстановлены – ХуснуллинКак строится мирная жизнь в Мариуполе и Волновахе
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китай, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, мариуполь, общество, новости сво, новые регионы россии, крым, россия, новости, визит китайских блогеров в донбасс и крым, медиагруппа "россия сегодня"
Мы увидели боль Донбасса: блогеры из Китая честно рассказали о Мариуполе

Блогер из Китая: мы видели последствия войны в Мариуполе и его возрождение из руин

14:09 07.09.2023 (обновлено: 14:30 07.09.2023)
 
Пресс-конференция "Россия-Китай: развитие отношений в новой реальности"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости Крым. Боевые действия нанесли жилым кварталам и инфраструктуре Мариуполя колоссальный ущерб, однако сейчас российский город быстро восстанавливается и в нем активно налаживается полноценная мирная жизнь. Об этом по итогам визита в ДНР рассказал блогер из Китая Сюй Цзицзюнь в пресс-центре РИА Новости Крым.
Делегация китайских блогеров и экспертов прибыла в Крым в рамках визита в Россию, организованного мультимедийным изданием "Украина.ру" международной медиагруппы "Россия сегодня". Они уже посетили Москву, Донецкую Народную Республику и сейчас прибыли на полуостров, где запланированы поездки на сельскохозяйственные предприятия, к памятным местам и встречи с властями Крыма и Севастополя.
"Все эти полтора года мы в Китае имели возможность наблюдать за происходящими событиями. Мы приехали сюда не наблюдать за красотами, а чтобы прочувствовать атмосферу, в которой живут сейчас люди в России. Мы побывали в Мариуполе, который еще в советское время был важным промышленным городом и портом. И уже на въезде в него мы увидели те страдания и раны, которые военные действия принесли жителям этого города. Мы видели дома простых жителей, разрушенные снарядами, дома с пробоинами в жилых комнатах, - рассказал он. – Смотря на все это, мы поняли, с каким упорством проходили здесь бои, и какую боль они принесли местному населению. Мы им очень сопереживаем и сочувствуем".
И сейчас, подчеркнул Цзицзюнь, Мариуполь возрождается – повсеместно развернуто строительство, укрепляется экономика и культура, люди возвращаются в свои дома и налаживают мирную жизнь города.
"Мы своими глазами увидели, что жизнь там продолжается. Идут стройки, возводят школы, жилые комплексы, отстраивают Драмтеатр. И мы понимаем, что и правительство ДНР, и федеральное правительство вкладывают огромные силы и средства в возрождение Мариуполя", - подчеркнул он.
В марте прошлого года в ходе спецоперации российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь и к концу мая освободили весь город. Этому предшествовали ожесточенные бои, в ходе которых жилые дома были использованы националистами как огневые точки, а местное население использовали в качестве живого щита. Освободить и полностью зачистить город от украинских боевиков удалось только к 20 мая – после того, как заблокированные на заводе "Азовсталь" военнослужащие ВСУ и участники нацбатальона "Азов"* сдались в плен.
* Запрещенная в России террористическая организация
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