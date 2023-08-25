https://crimea.ria.ru/20230825/aeroporty-v-mariupole-i-melitopole-budut-vosstanovleny--khusnullin-1130948830.html

Аэропорты в Мариуполе и Мелитополе будут восстановлены – Хуснуллин

Аэропорты в Мариуполе и Мелитополе будут восстановлены – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 25.08.2023

Аэропорты в Мариуполе и Мелитополе будут восстановлены – Хуснуллин

Восстановление аэропорта в Мариуполе (ДНР) запланировано на 2026-2027 годы, также есть необходимость восстановить аэропорт в Мелитополе (Запорожская область)... РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T14:41

2023-08-25T14:41

2023-08-25T14:41

марат хуснуллин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Восстановление аэропорта в Мариуполе (ДНР) запланировано на 2026-2027 годы, также есть необходимость восстановить аэропорт в Мелитополе (Запорожская область). Об этом сообщил зампредседателя правительства на Московском урбанистическом форуме.Также нужно будет восстанавливать аэропорт в Мелитополе, добавил Хуснуллин. Восстановление аэропорта в Донецке, по его словам, будет зависеть от "оперативной обстановки".Ранее вице-премьер сообщил, что здание мариупольского аэропорта сильно разрушено, но взлетная полоса "находится в более-менее приличном состоянии".Ранее Хуснуллин сообщил об активной интеграции морского порта Мариуполя в транспортно-логистические потоки страны. Через него по Азовскому морю доставляется все больше грузов для восстановления инфраструктуры новых регионов из Ростова-на-Дону, Севастополя и Азова.Читайте также на РИА Новости Крым:Как строится мирная жизнь в Мариуполе и ВолновахеВ новых регионах восстановят и построят более 8 тысяч объектовВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, аэропорт, мариуполь, мелитополь, транспорт, новости, запорожская область