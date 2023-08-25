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Аэропорты в Мариуполе и Мелитополе будут восстановлены – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 25.08.2023
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Аэропорты в Мариуполе и Мелитополе будут восстановлены – Хуснуллин
Аэропорты в Мариуполе и Мелитополе будут восстановлены – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Аэропорты в Мариуполе и Мелитополе будут восстановлены – Хуснуллин
Восстановление аэропорта в Мариуполе (ДНР) запланировано на 2026-2027 годы, также есть необходимость восстановить аэропорт в Мелитополе (Запорожская область)... РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T14:41
2023-08-25T14:41
марат хуснуллин
аэропорт
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мелитополь
транспорт
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Восстановление аэропорта в Мариуполе (ДНР) запланировано на 2026-2027 годы, также есть необходимость восстановить аэропорт в Мелитополе (Запорожская область). Об этом сообщил зампредседателя правительства на Московском урбанистическом форуме.Также нужно будет восстанавливать аэропорт в Мелитополе, добавил Хуснуллин. Восстановление аэропорта в Донецке, по его словам, будет зависеть от "оперативной обстановки".Ранее вице-премьер сообщил, что здание мариупольского аэропорта сильно разрушено, но взлетная полоса "находится в более-менее приличном состоянии".Ранее Хуснуллин сообщил об активной интеграции морского порта Мариуполя в транспортно-логистические потоки страны. Через него по Азовскому морю доставляется все больше грузов для восстановления инфраструктуры новых регионов из Ростова-на-Дону, Севастополя и Азова.Читайте также на РИА Новости Крым:Как строится мирная жизнь в Мариуполе и ВолновахеВ новых регионах восстановят и построят более 8 тысяч объектовВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым
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марат хуснуллин, аэропорт, мариуполь, мелитополь, транспорт, новости, запорожская область
Аэропорты в Мариуполе и Мелитополе будут восстановлены – Хуснуллин

Хуснуллин: планируется восстановить аэропорты в Мариуполе и Мелитополе

14:41 25.08.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в Международном аэропорту Стамбул
Пассажиры в Международном аэропорту Стамбул - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Восстановление аэропорта в Мариуполе (ДНР) запланировано на 2026-2027 годы, также есть необходимость восстановить аэропорт в Мелитополе (Запорожская область). Об этом сообщил зампредседателя правительства на Московском урбанистическом форуме.
"У нас пока в планах стоит восстановление аэропорта в Мариуполе, где-то 2026-2027 год. Это не первоочередная задача, потому что до ближайшего аэропорта Таганрога - 150 километров, но в планах у нас стоит", – приводит РИА Новости слова вице-премьера.
Также нужно будет восстанавливать аэропорт в Мелитополе, добавил Хуснуллин. Восстановление аэропорта в Донецке, по его словам, будет зависеть от "оперативной обстановки".
Ранее вице-премьер сообщил, что здание мариупольского аэропорта сильно разрушено, но взлетная полоса "находится в более-менее приличном состоянии".
Ранее Хуснуллин сообщил об активной интеграции морского порта Мариуполя в транспортно-логистические потоки страны. Через него по Азовскому морю доставляется все больше грузов для восстановления инфраструктуры новых регионов из Ростова-на-Дону, Севастополя и Азова.
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Марат ХуснуллинАэропортМариупольМелитопольТранспортНовостиЗапорожская область
 
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