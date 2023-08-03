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В новых регионах восстановят и построят более 8 тысяч объектов - РИА Новости Крым, 03.08.2023
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В новых регионах восстановят и построят более 8 тысяч объектов
В новых регионах восстановят и построят более 8 тысяч объектов - РИА Новости Крым, 03.08.2023
В новых регионах восстановят и построят более 8 тысяч объектов
В ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях за три года силами регионов-шефов планируется восстановить и построить порядка 8,4 тысячи объектов, в том числе... РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T18:17
2023-08-03T18:17
марат хуснуллин
новые регионы россии
жилье
строительство
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)
жкх
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях за три года силами регионов-шефов планируется восстановить и построить порядка 8,4 тысячи объектов, в том числе 3,5 тысячи многоквартирных домов. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочего совещанияГлава Минстроя РФ Ирек Файзуллин уточнил, что в этом году регионы-шефы планируют восстановить 3,5 тысячи объектов, в том числе 1303 многоквартирных дома, 645 объектов социального, культурного и бытового назначения, 1129 объектов ЖКХ, 87 объектов благоустройства, 233 объекта инфраструктуры и 46 административных зданий.Также в текущем году 35 регионам-шефам предстоит восстановить 652 объекта в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.Читайте также на РИА Новости Крым:Школы и библиотеки новых регионов получат 2,5 млн книг – ПутинОбщественник из Греции повезет из Крыма гумпомощь для новых регионовНа оснащение вузов новых регионов РФ направили 1,4 млрд рублей
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марат хуснуллин, новые регионы россии, жилье, строительство, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), жкх, новости
В новых регионах восстановят и построят более 8 тысяч объектов

Хуснуллин: в новых регионах РФ восстановят и построят 8,4 тысячи объектов за три года

18:17 03.08.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВосстановление жилых домов в Мариуполе строителями из Тулы
Восстановление жилых домов в Мариуполе строителями из Тулы - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях за три года силами регионов-шефов планируется восстановить и построить порядка 8,4 тысячи объектов, в том числе 3,5 тысячи многоквартирных домов. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочего совещания
"Намечены планы по восстановлению жилищных, социально-культурных и инфраструктурных объектов на 2023-2025 годы, сформированные Минстроем и Фондом развития территорий на основе предложений регионов. Всего за три года силами регионов-шефов планируется восстановить и построить порядка 8,4 тысячи объектов, из которых около 3,5 тысячи – многоквартирные дома, почти 1,4 тысячи – социально-культурные объекты и около 2,5 тысяч – объекты ЖКХ", – приводит слова вице-премьера пресс-служба правительства РФ.
Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин уточнил, что в этом году регионы-шефы планируют восстановить 3,5 тысячи объектов, в том числе 1303 многоквартирных дома, 645 объектов социального, культурного и бытового назначения, 1129 объектов ЖКХ, 87 объектов благоустройства, 233 объекта инфраструктуры и 46 административных зданий.
Также в текущем году 35 регионам-шефам предстоит восстановить 652 объекта в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.
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Марат ХуснуллинНовые регионы РоссииЖильеСтроительствоМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Росссии (Минстрой РФ)ЖКХНовости
 
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