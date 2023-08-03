https://crimea.ria.ru/20230803/v-novykh-regionakh-vosstanovyat-i-postroyat-bolee-8-tysyach-obektov-1130519670.html

В новых регионах восстановят и построят более 8 тысяч объектов

В новых регионах восстановят и построят более 8 тысяч объектов - РИА Новости Крым, 03.08.2023

В новых регионах восстановят и построят более 8 тысяч объектов

В ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях за три года силами регионов-шефов планируется восстановить и построить порядка 8,4 тысячи объектов, в том числе... РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-03T18:17

2023-08-03T18:17

2023-08-03T18:17

марат хуснуллин

новые регионы россии

жилье

строительство

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)

жкх

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях за три года силами регионов-шефов планируется восстановить и построить порядка 8,4 тысячи объектов, в том числе 3,5 тысячи многоквартирных домов. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочего совещанияГлава Минстроя РФ Ирек Файзуллин уточнил, что в этом году регионы-шефы планируют восстановить 3,5 тысячи объектов, в том числе 1303 многоквартирных дома, 645 объектов социального, культурного и бытового назначения, 1129 объектов ЖКХ, 87 объектов благоустройства, 233 объекта инфраструктуры и 46 административных зданий.Также в текущем году 35 регионам-шефам предстоит восстановить 652 объекта в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.Читайте также на РИА Новости Крым:Школы и библиотеки новых регионов получат 2,5 млн книг – ПутинОбщественник из Греции повезет из Крыма гумпомощь для новых регионовНа оснащение вузов новых регионов РФ направили 1,4 млрд рублей

https://crimea.ria.ru/20230718/naselenie-mariupolya-za-god-uvelichilos-na-100-tysyach-chelovek--khusnullin-1130150998.html

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, новые регионы россии, жилье, строительство, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), жкх, новости