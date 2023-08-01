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Общественник из Греции повезет из Крыма гумпомощь для новых регионов - РИА Новости Крым, 01.08.2023
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Общественник из Греции повезет из Крыма гумпомощь для новых регионов
Общественник из Греции повезет из Крыма гумпомощь для новых регионов - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Общественник из Греции повезет из Крыма гумпомощь для новых регионов
В ближайшие недели в Крым прибудет общественный деятель, народный дипломат из Греции с миссией доставить гуманитарный груз жителям новых субъектов РФ. Об этом... РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T17:05
2023-08-01T17:05
юрий гемпель
народная дипломатия
греция
крым
общество
политика
новости крыма
в мире
государственный совет рк (госсовет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В ближайшие недели в Крым прибудет общественный деятель, народный дипломат из Греции с миссией доставить гуманитарный груз жителям новых субъектов РФ. Об этом сообщил председатель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в пресс-центре РИА Новости Крым."Как вы знаете, недавно у нас был народный дипломат из Германии (общественник из Баварии Хайнрих Гинц – ред.), который проехал порядка семи тысяч километров на микроавтобусе и привез гуманитарную помощь для жителей Херсонской области… Сейчас мы готовим приезд гражданина Греции с таким же гуманитарным визитом на освобожденные территории", - сказал Гемпель.В комментарии РИА Новости Крым депутат Госсовета РК уточнил, что имя общественника пока держится в секрете, чтобы греческие власти не смогли сорвать планируемую поездку.По словам Гемпеля, визит состоится в ближайшие недели. На данный момент обсуждается вопрос, будет ли общественник везти гуманитарный груз из Греции, или же он приедет в Крым и приобретет все необходимое здесь, после чего отправится в новые субъекты РФ.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, общественный деятель из Германии, житель баварского города Розенхайм Хайнрих Гинц привез через Крым в Херсонскую область гуманитарный груз, преодолев на своем минивэне семь тысяч километров. Как рассказал Гинц в интервью РИА Новости Крым, цель поездки – не только оказать помощь людям, но и своими глазами увидеть, как живут люди в Крыму и на освобожденных территориях.Читайте также на РИА Новости Крым:"Они русские и это факт": журналист из Норвегии рассказал правду о КрымеЯков Кедми: каким будет мир после СВОЖурналист из США попал в украинский "список смерти" из-за Крыма
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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юрий гемпель, народная дипломатия, греция, крым, общество, политика, новости крыма, в мире, государственный совет рк (госсовет)
Общественник из Греции повезет из Крыма гумпомощь для новых регионов

Гемпель: общественник из Греции повезет гуманитарный груз из Крыма в новые регионы

17:05 01.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Греции на здании Парламента в Афинах.
Государственный флаг Греции на здании Парламента в Афинах. - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В ближайшие недели в Крым прибудет общественный деятель, народный дипломат из Греции с миссией доставить гуманитарный груз жителям новых субъектов РФ. Об этом сообщил председатель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Как вы знаете, недавно у нас был народный дипломат из Германии (общественник из Баварии Хайнрих Гинц – ред.), который проехал порядка семи тысяч километров на микроавтобусе и привез гуманитарную помощь для жителей Херсонской области… Сейчас мы готовим приезд гражданина Греции с таким же гуманитарным визитом на освобожденные территории", - сказал Гемпель.
В комментарии РИА Новости Крым депутат Госсовета РК уточнил, что имя общественника пока держится в секрете, чтобы греческие власти не смогли сорвать планируемую поездку.
По словам Гемпеля, визит состоится в ближайшие недели. На данный момент обсуждается вопрос, будет ли общественник везти гуманитарный груз из Греции, или же он приедет в Крым и приобретет все необходимое здесь, после чего отправится в новые субъекты РФ.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, общественный деятель из Германии, житель баварского города Розенхайм Хайнрих Гинц привез через Крым в Херсонскую область гуманитарный груз, преодолев на своем минивэне семь тысяч километров. Как рассказал Гинц в интервью РИА Новости Крым, цель поездки – не только оказать помощь людям, но и своими глазами увидеть, как живут люди в Крыму и на освобожденных территориях.
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Юрий ГемпельНародная дипломатияГрецияКрымОбществоПолитикаНовости КрымаВ миреГосударственный совет РК (Госсовет)
 
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