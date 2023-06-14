https://crimea.ria.ru/20230614/yakov-kedmi-kakim-budet-mir-posle-svo-1129364453.html

Яков Кедми: каким будет мир после СВО

Яков Кедми: каким будет мир после СВО - РИА Новости Крым, 14.06.2023

Яков Кедми: каким будет мир после СВО

Яков Кедми сегодня едва ли не самый популярный политический эксперт, которого приглашают на эфиры всех федеральных каналов. Он гастролирует по городам России и... РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T07:01

2023-06-14T07:01

2023-06-14T07:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Яков Кедми сегодня едва ли не самый популярный политический эксперт, которого приглашают на эфиры всех федеральных каналов. Он гастролирует по городам России и собирает полные залы слушателей.Это человек, который в шестидесятых годах боролся за свое право уехать из СССР и стать гражданином Израиля. Гражданин СССР Яков Иосифович Казаков – именно такую фамилию он тогда носил – одним из первых в Союзе публично отказался от советского гражданства. 20 мая 1968 года он написал письмо в Верховный Совет СССР, в котором осудил политику антисемитизма, потребовал освобождения от советского гражданства и провозгласил себя гражданином Израиля. Желаемого он добился, получив после эмиграции новую фамилию – Кедми – и новую судьбу. В Израиле Яков Кедми занимался политикой, участвовал в так называемой Войне Судного дня и даже сидел в одном танке с нынешним экс-премьером Израиля Эхудом Бараком.Получив серьезное ранение, Кедми перешел в разведку – закончил разведшколу и дослужился на этом поприще до руководителя израильской спецслужбы "Натив", которая занималась в том числе вопросами миграции граждан из стран соцлагеря.Он воевал за Израиль, считает его своей родиной и живет в Тель-Авиве. Но сейчас он публично и последовательно высказывается как явный сторонник России в украинском вопросе. Корреспонденту РИА Новости Крым Яковм Кедми дал эксклюзивное интервью.С чего начинается Родина- Яков Иосифович, Вы считаете своей родиной Израиль?- Конечно. Россия - это место моего рождения, место, где сложилась моя личность, русская культура – это часть моей культуры и моего "я". Но Родина - это та страна, за которую я готов умирать и убивать. Отдать свою жизнь и взять жизни других, что намного сложнее, чем умереть самому. Такая страна для меня только Израиль.- Вы когда-то публично отказались от СССР, но сейчас часто бываете в России и явно поддерживает ее в своих высказываниях. Почему? Что изменилось?- Поменялись условия. Тогда я боролся за свое право жить в стране своего народа, а советская политика в то время этого не позволяла. Советские власти проводили политику ограничения национальной жизни еврейского народа. Когда изучение иврита или любая другая национальная культурная или религиозная деятельность еврейского населения законом вроде бы не запрещалась, но фактически ограничивалась властью. И я против этого возражал, как еврей.А когда эта политика в Советском Союзе прекратилась, у меня больше не стало разногласий с Советским Союзом. И тогда я сказал диссидентам, с которыми был знаком - и ныне покойному Пете Эккеру, и Павлику Литвинову, который жил в Лондоне, и другим: что происходит в Советском Союзе - это ваша проблема, потому что вы хотите жить там. А я буду жить в другой стране и не собираюсь вмешиваться в то, что там происходит.Что касается моей нынешней позиции в отношении России, она не пророссийская, просто она за справедливость по отношению к России. За то, что у России имеются такие же права на самооборону, защиту своих интересов, обеспечение безопасности, как и у моей страны. Мы боремся с нашими угрозами так, как мы считаем нужным, - Россия тоже имеет такое право.Украина может взорвать не только ДнепроГЭС- Тогда о самом насущном сегодня – по украинскому контрнаступлению. До этого в своих интервью вы часто высказывали сомнение, что оно вообще когда-то начнется. Что вы думаете о нем сейчас? Насколько оно может быть успешно?- Практически, если исходить из реального соотношения сил Украины и России, то Украина не имеет достаточно сил для того, чтобы прорвать хорошо организованную, глубоко эшелонированную оборону России. У них нет для этого достаточных резервов. Мне просто трудно представить, какие ошибки должно совершить российское командование, чтобы произошел прорыв на каком-то участке. Но даже если это все-таки случится, чисто гипотетически, то украинские войска не смогут этим воспользоваться. У российских сил абсолютное превосходство в военно-космических силах. Как говорят англичане, Россия сконцентрировала вокруг Украины небывалое количество авиации, самолетов и ударных вертолетов, и только небольшая часть их используется сегодня. Так что в случае более расширенного, настоящего наступления украинской армии, когда она перейдет к решительному этапу, это должно сыграть огромную роль.- Как по-вашему, кому в такой ситуации более выгоден подрыв Каховской ГЭС? В украинских СМИ читаем, что виновата, как всегда, Россия. Как по-вашему, кому это было выгоднее?- Украинские авантюристы давно анонсировали разрушение ГЭС. Они заявляли о том, что это их цель, и обстреливали ее на протяжении всего времени. Все это время они считали, что им это выгодно, и они это сделали.То есть Россия, оставив Херсон, подготовилась к подрыву Каховской ГЭС украинской стороной. Она была к этому готова, принимала во внимание, но никак не была заинтересована в этом. А все выгоды, которые обсуждают украинские товарищи – это просто глупость.Но сам факт того, что Украина это сделала, говорит о многом. Если украинские власти поймут, что их войскам необходимо отступить, они не остановятся перед тем, чтобы взорвать все днепровские электростанции. Весь каскад, включая ДнепроГЭС. Они к этому готовы, и у них для этого ума и подлости хватит.- Очень грустный прогноз.- Это еще не самый плохой вариант. Судя по тому, как они пытались привести к катастрофе на Запорожской электростанции, я не исключаю, что при определенной ситуации они будут готовы взорвать и ядерные электростанции на своей территории. Чтобы обвинить в этом Россию и как-то предотвратить полный и окончательный провал.- Но если учесть опыт Чернобыля, то взрыв других атомных электростанций может Украину просто уничтожить.- Ну они же хотели привести к катастрофе на Запорожской АЭС. Это их не останавливало. Если они видят, что теряют власть над тем, что было Украиной, так зачем им эта Украина? Им плевать. Им было плевать на Украину и украинское население, когда они были у власти, а если они эту власть теряют, так тем более.Когда наступит мир- Как по-вашему, насколько реален сейчас разговор о мире? В Европе, да и в других государствах стали довольно часто звучать предложения о переговорах, о заключении мира или перемирия…- А в чем цель перемирия? В чем смысл для России заключить сейчас соглашение о прекращении огня? Это приведет только к затягиванию процесса. Европа устала от украинского вопроса – да, они предлагают сесть за стол переговоров – да. Но о чем вести разговор? Если требования Европы – это немедленный уход российской армии с территории, которую Россия считает своей, тогда не о чем говорить. С точки зрения России - это нарушение закона Российской Федерации.- Тогда встречный вопрос, а какой мир был бы выгоден для России?- Россия определила цели этой операции – устранить опасность превращения Украины в базу для сил НАТО и США, которую можно использовать для военной атаки на ее территорию. Для России приемлемо мирное соглашение, которое обеспечило бы это условие. Но как показал опыт, ни одно подписанное Россией соглашение никогда не соблюдается ни Украиной, ни Западом. Поэтому возникает вопрос, о чем можно вести переговоры в данном случае?- Но ведь должен же быть какой-то выход. Если существующая система безопасности в мире уже не работает, надо вырабатывать какие-то другие принципы. Как, по-вашему, это может быть?- На условиях, определенных Путиным 15 декабря 2021 года – возвращение НАТО в границы 1998 года, устранение американского ядерного тактического оружия из Европы, отказ от введения иностранных войск на территории других государств, даже членов НАТО, и нераспространение НАТО за пределы тех стран, в которых альянс был на тот момент.- Как по-вашему, какое будущее есть у государства Украина? Что их ждет?- Я не знаю, сможет ли то, что останется от украинской территории не под российской властью, функционировать как независимое государство. За 30 лет существования Украина никогда таковым не была. Украина, которая была самая развитая в экономическом отношении из республик Советского Союза, за 30 лет деградировала до полной потери своего экономического и людского капитала. На территории, которая сегодня под бандеровской властью, проживает чуть больше 20 млн человек. - Тут же надо, наверное, принять во внимание, что на территории Украины также могут претендовать и другие государства? Польша, Венгрия, Румыния. Как вы считаете, будут ли они осуществлять этот сценарий?- Ни в одной области Украины нет достаточного количества граждан этих стран, чтобы претендовать на это. И потом, если Россия не хотела, чтобы на территории Украины были базы НАТО, то какой же смысл отдавать часть украинской территории странам НАТО? То есть под украинским флагом эта территория как база НАТО нетерпима для России, а под польским, или венгерским, или румынским, - приемлема? Это нонсенс.- По вашей логике получается, что Россия должна взять под контроль всю Украину.- Не обязательно. Например, Украина может быть другим государством, без майдановской власти, как Белоруссия. Может даже войти в союзное государство вместе с Белоруссией. Этот вариант, может быть, кажется фантастическим, но он возможен. И тогда Украина сохранит всю свою самобытность, без нацистской идеологии, будет развивать свои международные отношения нормально и не угрожая ни России, ни Белоруссии.- Вы действительно верите в такой вариант?- Я считаю, что он возможен. Будет или не будет - зависит от многих вещей, в том числе и от России. Но когда президент Республики Беларусь на недавней встрече с лидером Казахстана Токаевым полушутя предложил вариант союзного государства, то в каждой шутке есть доля шутки. Идея союзного государства, которая наконец-то реализуется, – это тоже одна из возможных моделей для развития отношений с теми или иными государствами на постсоветском пространстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: на Украине может появиться санитарная зона для защиты РоссииПутин оценил масштабы контрнаступления ВСУ и потери КиеваВКС России поразили резервы боевиков и западные вооружения

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

яков кедми, политика, интервью, украина, россия, сво, мнения, авторы