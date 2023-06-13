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ВКС России поразили резервы боевиков и западные вооружения - РИА Новости Крым, 13.06.2023
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ВКС России поразили резервы боевиков и западные вооружения
ВКС России поразили резервы боевиков и западные вооружения - РИА Новости Крым, 13.06.2023
ВКС России поразили резервы боевиков и западные вооружения
Военно-космические силы России в ночь на 13 июня нанесли удар высокоточным оружием по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ и западной военной технике. РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T14:20
2023-06-13T14:53
министерство обороны рф
сво
вооруженные силы россии
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потери всу
воздушно-космический силы (вкс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Военно-космические силы России в ночь на 13 июня нанесли удар высокоточным оружием по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ и западной военной технике. Об этом сообщает Минобороны.Отмечается, что также был поражен склад боеприпасов противника.Цель удара достигнута, все назначенные объекты были поражены, уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что российская авиация нанесла групповой ракетно-бомбовый удар по подразделениям ВСУ на Купянском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:40 убитых и 42 раненых: российские военные разбили ВСУ на ХерсонщинеПотери ВСУ: уничтожены более 600 боевиков и вооружениеМощный ракетный удар нанесен по местам дислокации резервов ВСУ
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , воздушно-космический силы (вкс), новости
ВКС России поразили резервы боевиков и западные вооружения

Минобороны: ВКС России нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ и иностранному вооружению

14:20 13.06.2023 (обновлено: 14:53 13.06.2023)
 
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Военно-космические силы России в ночь на 13 июня нанесли удар высокоточным оружием по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ и западной военной технике. Об этом сообщает Минобороны.
Отмечается, что также был поражен склад боеприпасов противника.

"Сегодня ночью Воздушно-космические силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, а также складу боеприпасов и вооружения иностранного производства", – говорится в сообщении.

Цель удара достигнута, все назначенные объекты были поражены, уточнили в ведомстве.
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Министерство обороны РФСВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУВоздушно-космический силы (ВКС)Новости
 
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