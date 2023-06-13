https://crimea.ria.ru/20230613/vks-rossii-porazili-rezervy-boevikov-i-zapadnye-vooruzheniya-1129353183.html

ВКС России поразили резервы боевиков и западные вооружения

ВКС России поразили резервы боевиков и западные вооружения - РИА Новости Крым, 13.06.2023

ВКС России поразили резервы боевиков и западные вооружения

Военно-космические силы России в ночь на 13 июня нанесли удар высокоточным оружием по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ и западной военной технике. РИА Новости Крым, 13.06.2023

2023-06-13T14:20

2023-06-13T14:20

2023-06-13T14:53

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сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

воздушно-космический силы (вкс)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Военно-космические силы России в ночь на 13 июня нанесли удар высокоточным оружием по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ и западной военной технике. Об этом сообщает Минобороны.Отмечается, что также был поражен склад боеприпасов противника.Цель удара достигнута, все назначенные объекты были поражены, уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что российская авиация нанесла групповой ракетно-бомбовый удар по подразделениям ВСУ на Купянском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:40 убитых и 42 раненых: российские военные разбили ВСУ на ХерсонщинеПотери ВСУ: уничтожены более 600 боевиков и вооружениеМощный ракетный удар нанесен по местам дислокации резервов ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230611/podbili-tri-nemetskikh-leoparda-polskie-kraby-i-paladiny-iz-ssha-1129322630.html

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2023

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министерство обороны рф, сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , воздушно-космический силы (вкс), новости