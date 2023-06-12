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Потери ВСУ: уничтожены более 600 боевиков и вооружение - РИА Новости Крым, 12.06.2023
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Потери ВСУ: уничтожены более 600 боевиков и вооружение
Потери ВСУ: уничтожены более 600 боевиков и вооружение - РИА Новости Крым, 12.06.2023
Потери ВСУ: уничтожены более 600 боевиков и вооружение
Украинская армия за сутки потеряла почти 600 боевиков и десятки единиц вооружения. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.06.2023
2023-06-12T16:38
2023-06-12T16:38
сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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украина
новости
армия и флот
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Украинская армия за сутки потеряла почти 600 боевиков и десятки единиц вооружения. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 96 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах", - отмечается в сводке.Запорожское направлениеВ районах населенных пунктов Пречистовка, Великая Новоселка и Нескучное Донецкой Народной Республики поражены скопления живой силы и техники 1-й отдельной бригады президента Украины, 128-й бригады территориальной обороны, 31-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ.Ударами авиации и огнем артиллерии нанесены удары по силам 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области."В течение суток на данных направлениях уничтожено до 250 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-30", - говорится в сообщении.Купянское направлениеЗдесь работает группировка войск "Запад". Силами российских подразделений поражены скопления военных ВСУ возле Новомлынска, Масютовки, Кисловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской Народной Республики. Также в районе луганского населенного пункта Розовка уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ."Потери противника за сутки составили свыше 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - отметили в ведомстве.Донецкое направлениеАктивные бои велись в районах населенных пунктов Авдеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики. Группировкой войск "Южная" успешно отражены две атаки ВСУ."В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено около 140 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30", - проинформировали в Минобороны.Красно-Лиманское направлениеУдарами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены украинские силы у населенных пунктов Невское, Червоная Диброва ЛНР, а также возле Серебрянского лесничества. Кроме того, в районе Григоровки разбита ДРГ."За сутки уничтожено более 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", гаубица Д-30", - уточнили в оборонном ведомстве.Также возле Торского разгромлен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.Херсонское направлениеВ результате огневого поражения в течение прошедших суток уничтожено порядка 15 украинских военнослужащих, один автомобиль, а также гаубица Д-30.В районе населенного пункта Гай Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300. А возле Глубокого Харьковской области ликвидирован склад боеприпасов ВСУ. Также в районе населенного пункта Великая Новоселка поражен командно-наблюдательный пункт украинского батальона 68-й егерской бригады.Южно-Донецкое направлениеВ течение суток ВСУ продолжили попытки наступательных действий на Южно-Донецком направлении. В районе Времевского выступа группировкой войск "Восток" отражены три атаки противника с направления Великой Новоселки и в районе населенного пункта Левадное Запорожской области."Потери противника составили свыше 120 украинских военнослужащих, два танка, а также три боевые бронированные машины", - добавили в ведомстве.Как сообщалось, средствами противовоздушной обороны перехвачена украинская тактическая ракета "Точка-У" и сбиты восемь беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный ракетный удар нанесен по местам дислокации резервов ВСУПотери ВСУ за сутки: уничтожены до 700 боевиков и западное вооружениеПодбили три немецких "Леопарда", польские "Крабы" и "Паладины" из США
https://crimea.ria.ru/20230612/v-khersonskoy-oblasti-razbity-punkty-dislokatsii-i-tekhnika-vsu--1129326771.html
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сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, россия, украина, новости, армия и флот, министерство обороны рф
Потери ВСУ: уничтожены более 600 боевиков и вооружение

Минобороны: армия России уничтожила более 600 боевиков ВСУ и 40 единиц техники

16:38 12.06.2023
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Украинская армия за сутки потеряла почти 600 боевиков и десятки единиц вооружения. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 96 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах", - отмечается в сводке.

Запорожское направление

В районах населенных пунктов Пречистовка, Великая Новоселка и Нескучное Донецкой Народной Республики поражены скопления живой силы и техники 1-й отдельной бригады президента Украины, 128-й бригады территориальной обороны, 31-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ.
Ударами авиации и огнем артиллерии нанесены удары по силам 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области.
"В течение суток на данных направлениях уничтожено до 250 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-30", - говорится в сообщении.
Стрельба из самоходного миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан калибра 240-мм. - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
10:46
В Херсонской области разбиты пункты дислокации и техника ВСУ

Купянское направление

Здесь работает группировка войск "Запад". Силами российских подразделений поражены скопления военных ВСУ возле Новомлынска, Масютовки, Кисловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской Народной Республики. Также в районе луганского населенного пункта Розовка уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.
"Потери противника за сутки составили свыше 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - отметили в ведомстве.

Донецкое направление

Активные бои велись в районах населенных пунктов Авдеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики. Группировкой войск "Южная" успешно отражены две атаки ВСУ.
"В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено около 140 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30", - проинформировали в Минобороны.

Красно-Лиманское направление

Ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены украинские силы у населенных пунктов Невское, Червоная Диброва ЛНР, а также возле Серебрянского лесничества. Кроме того, в районе Григоровки разбита ДРГ.
"За сутки уничтожено более 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", гаубица Д-30", - уточнили в оборонном ведомстве.
Также возле Торского разгромлен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

Херсонское направление

В результате огневого поражения в течение прошедших суток уничтожено порядка 15 украинских военнослужащих, один автомобиль, а также гаубица Д-30.
В районе населенного пункта Гай Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300. А возле Глубокого Харьковской области ликвидирован склад боеприпасов ВСУ. Также в районе населенного пункта Великая Новоселка поражен командно-наблюдательный пункт украинского батальона 68-й егерской бригады.

Южно-Донецкое направление

В течение суток ВСУ продолжили попытки наступательных действий на Южно-Донецком направлении. В районе Времевского выступа группировкой войск "Восток" отражены три атаки противника с направления Великой Новоселки и в районе населенного пункта Левадное Запорожской области.
"Потери противника составили свыше 120 украинских военнослужащих, два танка, а также три боевые бронированные машины", - добавили в ведомстве.
Как сообщалось, средствами противовоздушной обороны перехвачена украинская тактическая ракета "Точка-У" и сбиты восемь беспилотников.
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СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииРоссияУкраинаНовостиАрмия и флотМинистерство обороны РФ
 
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