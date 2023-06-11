https://crimea.ria.ru/20230611/podbili-tri-nemetskikh-leoparda-polskie-kraby-i-paladiny-iz-ssha-1129322630.html

Подбили три немецких "Леопарда", польские "Крабы" и "Паладины" из США

Подбили три немецких "Леопарда", польские "Крабы" и "Паладины" из США - РИА Новости Крым, 11.06.2023

Подбили три немецких "Леопарда", польские "Крабы" и "Паладины" из США

В течение суток ВСУ безуспешно атаковали на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, но наши войска не допустили продвижения противника, сообщает в... РИА Новости Крым, 11.06.2023

2023-06-11T18:09

2023-06-11T18:09

2023-06-11T18:09

сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

нато

армия и флот

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В течение суток ВСУ безуспешно атаковали на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, но наши войска не допустили продвижения противника, сообщает в ежедневной сводке Минобороны РФ.В районе Времевского выступа авиация наносила удары по скоплениям живой силы и техники противника, включая элитную 1-ю отдельную Президентскую бригаду Национальной гвардии Украины имени гетмана Петра Дорошенко. Бои велись в районах населенных пунктов Новодонецкое, Нескучное, Сторожевое и совхоза "Октябрь" Донецкой народной республики.На Запорожском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Восток" отразила три атаки противника со стороны сел Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка. В окрестностях села Лукьяновское наши войска уничтожили колонну бронетехники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Всего на этих направлениях за сутки ВСУ потеряли более 50-ти военнослужащих, 11 танков, в том числе три немецких танка "Leopard", 17 БМП, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина ЗРК "Stormer" производства Великобритании, а также артиллерийская система производства США.На Донецком направлении самые активные боевые действия продолжались в Марьинке и Авдеевке. "Южная" группировка войск отразила восемь вражеских атак в районе н.п. Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское и Марьинка. В ходе боев было уничтожено около 310 украинских боевиков, два танка, две БМП, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три пикапа и три гаубицы. В окрестностях сел Красное и Ласточкино в ДНР уничтожены склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ.На Купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск наносила удары по живой силе и технике противника в районе населенных пунктов Красное Первое, Синьковка, Ивановка, Табаевка, Котляровка Харьковской области и Артемовка ЛНР. В окрестностях села Новомлынск уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа, потери противника составили до 30-ти украинских военнослужащих, два пикапа, самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства и М109 "Paladin" производства США, а также гаубица Д-20.На Красно-Лиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Центр" наносили поражение подразделениям противника в районах сел Невское, Червоная Диброва в ЛНР, Терны в ДНР, а также в районе Серебрянского лесничества.В районе Торского пресечена деятельность украинской ДРГ. За сутки уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и три гаубицы.На Херсонском направлении потери противника за сутки составили более 30-ти украинских военнослужащих, боевая машина ЗРК "Оса-АКМ", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица "Мста-Б".Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией всех группировок войск нанесено поражение 91-му артиллерийскому подразделению на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109 районах.В городе Орехов Запорожской области поражен пункт управления 47-й механизированной бригадой ВСУ. В Кирово Запорожской области уничтожен узел связи. В районах населенных пунктов Рай-Александровка и Предтечино Донецкой Народной Республики, а также Малая Токмачка Запорожской области поражены штаб 10-й горно-штурмовой бригады и два командно-наблюдательных пункта.Средствами ПВО в районе села Осокоровка Херсонской области сбит украинский самолет Су-25. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM, уничтожено 8 украинских БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:Патрульный корабль ЧФ провел одиночный бой в мореСотни снарядов и десятки дронов - атака ВСУ на Белгородскую областьУдарныебеспилотники перехвачены над ЗАЭС

https://crimea.ria.ru/20230611/sergey-shoygu-vruchil-naivysshie-gosudarstvennye-nagrady-geroyam-svo-1129319415.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), нато, армия и флот, пво