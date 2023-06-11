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Подбили три немецких "Леопарда", польские "Крабы" и "Паладины" из США - РИА Новости Крым, 11.06.2023
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Подбили три немецких "Леопарда", польские "Крабы" и "Паладины" из США
Подбили три немецких "Леопарда", польские "Крабы" и "Паладины" из США - РИА Новости Крым, 11.06.2023
Подбили три немецких "Леопарда", польские "Крабы" и "Паладины" из США
В течение суток ВСУ безуспешно атаковали на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, но наши войска не допустили продвижения противника, сообщает в... РИА Новости Крым, 11.06.2023
2023-06-11T18:09
2023-06-11T18:09
сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
нато
армия и флот
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В течение суток ВСУ безуспешно атаковали на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, но наши войска не допустили продвижения противника, сообщает в ежедневной сводке Минобороны РФ.В районе Времевского выступа авиация наносила удары по скоплениям живой силы и техники противника, включая элитную 1-ю отдельную Президентскую бригаду Национальной гвардии Украины имени гетмана Петра Дорошенко. Бои велись в районах населенных пунктов Новодонецкое, Нескучное, Сторожевое и совхоза "Октябрь" Донецкой народной республики.На Запорожском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Восток" отразила три атаки противника со стороны сел Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка. В окрестностях села Лукьяновское наши войска уничтожили колонну бронетехники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Всего на этих направлениях за сутки ВСУ потеряли более 50-ти военнослужащих, 11 танков, в том числе три немецких танка "Leopard", 17 БМП, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина ЗРК "Stormer" производства Великобритании, а также артиллерийская система производства США.На Донецком направлении самые активные боевые действия продолжались в Марьинке и Авдеевке. "Южная" группировка войск отразила восемь вражеских атак в районе н.п. Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское и Марьинка. В ходе боев было уничтожено около 310 украинских боевиков, два танка, две БМП, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три пикапа и три гаубицы. В окрестностях сел Красное и Ласточкино в ДНР уничтожены склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ.На Купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск наносила удары по живой силе и технике противника в районе населенных пунктов Красное Первое, Синьковка, Ивановка, Табаевка, Котляровка Харьковской области и Артемовка ЛНР. В окрестностях села Новомлынск уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа, потери противника составили до 30-ти украинских военнослужащих, два пикапа, самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства и М109 "Paladin" производства США, а также гаубица Д-20.На Красно-Лиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Центр" наносили поражение подразделениям противника в районах сел Невское, Червоная Диброва в ЛНР, Терны в ДНР, а также в районе Серебрянского лесничества.В районе Торского пресечена деятельность украинской ДРГ. За сутки уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и три гаубицы.На Херсонском направлении потери противника за сутки составили более 30-ти украинских военнослужащих, боевая машина ЗРК "Оса-АКМ", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица "Мста-Б".Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией всех группировок войск нанесено поражение 91-му артиллерийскому подразделению на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109 районах.В городе Орехов Запорожской области поражен пункт управления 47-й механизированной бригадой ВСУ. В Кирово Запорожской области уничтожен узел связи. В районах населенных пунктов Рай-Александровка и Предтечино Донецкой Народной Республики, а также Малая Токмачка Запорожской области поражены штаб 10-й горно-штурмовой бригады и два командно-наблюдательных пункта.Средствами ПВО в районе села Осокоровка Херсонской области сбит украинский самолет Су-25. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM, уничтожено 8 украинских БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:Патрульный корабль ЧФ провел одиночный бой в мореСотни снарядов и десятки дронов - атака ВСУ на Белгородскую областьУдарныебеспилотники перехвачены над ЗАЭС
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сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), нато, армия и флот, пво
Подбили три немецких "Леопарда", польские "Крабы" и "Паладины" из США

Потери ВСУ за сутки: более 500 погибших, три "Леопарда" и множество НАТОвской техники

18:09 11.06.2023
 
© РИА НовостиРазбитая техника ВСУ
Разбитая техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В течение суток ВСУ безуспешно атаковали на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, но наши войска не допустили продвижения противника, сообщает в ежедневной сводке Минобороны РФ.
В районе Времевского выступа авиация наносила удары по скоплениям живой силы и техники противника, включая элитную 1-ю отдельную Президентскую бригаду Национальной гвардии Украины имени гетмана Петра Дорошенко. Бои велись в районах населенных пунктов Новодонецкое, Нескучное, Сторожевое и совхоза "Октябрь" Донецкой народной республики.
На Запорожском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Восток" отразила три атаки противника со стороны сел Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка. В окрестностях села Лукьяновское наши войска уничтожили колонну бронетехники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Всего на этих направлениях за сутки ВСУ потеряли более 50-ти военнослужащих, 11 танков, в том числе три немецких танка "Leopard", 17 БМП, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина ЗРК "Stormer" производства Великобритании, а также артиллерийская система производства США.
На Донецком направлении самые активные боевые действия продолжались в Марьинке и Авдеевке. "Южная" группировка войск отразила восемь вражеских атак в районе н.п. Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское и Марьинка. В ходе боев было уничтожено около 310 украинских боевиков, два танка, две БМП, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три пикапа и три гаубицы. В окрестностях сел Красное и Ласточкино в ДНР уничтожены склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ.
На Купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск наносила удары по живой силе и технике противника в районе населенных пунктов Красное Первое, Синьковка, Ивановка, Табаевка, Котляровка Харьковской области и Артемовка ЛНР. В окрестностях села Новомлынск уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа, потери противника составили до 30-ти украинских военнослужащих, два пикапа, самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства и М109 "Paladin" производства США, а также гаубица Д-20.
На Красно-Лиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Центр" наносили поражение подразделениям противника в районах сел Невское, Червоная Диброва в ЛНР, Терны в ДНР, а также в районе Серебрянского лесничества.
В районе Торского пресечена деятельность украинской ДРГ. За сутки уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и три гаубицы.
На Херсонском направлении потери противника за сутки составили более 30-ти украинских военнослужащих, боевая машина ЗРК "Оса-АКМ", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица "Мста-Б".
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией всех группировок войск нанесено поражение 91-му артиллерийскому подразделению на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109 районах.
В городе Орехов Запорожской области поражен пункт управления 47-й механизированной бригадой ВСУ. В Кирово Запорожской области уничтожен узел связи. В районах населенных пунктов Рай-Александровка и Предтечино Донецкой Народной Республики, а также Малая Токмачка Запорожской области поражены штаб 10-й горно-штурмовой бригады и два командно-наблюдательных пункта.
Средствами ПВО в районе села Осокоровка Херсонской области сбит украинский самолет Су-25. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM, уничтожено 8 украинских БПЛА.
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