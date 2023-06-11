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В Херсонской области сбили ночную "Фурию" - РИА Новости Крым, 11.06.2023
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В Херсонской области сбили ночную "Фурию"
В Херсонской области сбили ночную "Фурию" - РИА Новости Крым, 11.06.2023
В Херсонской области сбили ночную "Фурию"
На Херсонщине мобильные расчеты по борьбе с беспилотными летательными аппаратами сбили разведывательный БПЛА "Фурия". Об этом сообщили в экстренных службах... РИА Новости Крым, 11.06.2023
2023-06-11T10:09
2023-06-11T10:12
херсонская область
беспилотник (бпла, дрон)
калужская область
берислав
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. На Херсонщине мобильные расчеты по борьбе с беспилотными летательными аппаратами сбили разведывательный БПЛА "Фурия". Об этом сообщили в экстренных службах региона.За прошедшие сутки на Херсонском направлении было уничтожено около 30 военнослужащих, 25 получили ранения разной степени тяжести. Выведено из строя несколько единиц вражеской техники.В островной зоне соединениями группировки войск "Днепр" уничтожены гаубица с боекомплектом, а также РСЗО "Град" с экипажем и боекомплектом.В других районах Херсонской области за сутки уничтожены: ЗРК "Оса-АКМ", пять единиц автомобильной техники, а также два места дислокации вражеских подразделений: в районе села Змиевка и города Берислав.Утром 11 июня беспилотник упал в Жуковском районе Калужской области. На месте работают специальные службы, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Незначительно повреждены два садовых домика - у них выбиты стекла", - добавил он. Жертв и пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Условия зерновой сделки могут быть пересмотрены – мнениеСотни снарядов и десятки дронов - атака ВСУ на Белгородскую областьУдарныебеспилотники перехвачены над ЗАЭС
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херсонская область, беспилотник (бпла, дрон), калужская область, берислав
В Херсонской области сбили ночную "Фурию"

На херсонском направлении за сутки: уничтожено 25 украинских боевиков и сбили БПЛА "Фурия"

10:09 11.06.2023 (обновлено: 10:12 11.06.2023)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота противодроновой установки в зоне СВО. Архивное фото
Работа противодроновой установки в зоне СВО. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. На Херсонщине мобильные расчеты по борьбе с беспилотными летательными аппаратами сбили разведывательный БПЛА "Фурия". Об этом сообщили в экстренных службах региона.

"В ночь с 9 на 10 июня мобильными расчетами по борьбе с БПЛА из крупнокалиберных пулеметов был сбит разведывательный беспилотник "Фурия" в районе н. п. Пролетарка Алешковского района Херсонской области", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки на Херсонском направлении было уничтожено около 30 военнослужащих, 25 получили ранения разной степени тяжести. Выведено из строя несколько единиц вражеской техники.
В островной зоне соединениями группировки войск "Днепр" уничтожены гаубица с боекомплектом, а также РСЗО "Град" с экипажем и боекомплектом.
В других районах Херсонской области за сутки уничтожены: ЗРК "Оса-АКМ", пять единиц автомобильной техники, а также два места дислокации вражеских подразделений: в районе села Змиевка и города Берислав.
Утром 11 июня беспилотник упал в Жуковском районе Калужской области. На месте работают специальные службы, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Незначительно повреждены два садовых домика - у них выбиты стекла", - добавил он. Жертв и пострадавших нет.
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