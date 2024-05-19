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Легковушка влетела в стоящий грузовик: водитель и пассажиры погибли

Легковушка влетела в стоящий грузовик: водитель и пассажиры погибли - РИА Новости Крым, 19.05.2024

Легковушка влетела в стоящий грузовик: водитель и пассажиры погибли

Три человека погибли в аварии в Тихорецком районе Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД. РИА Новости Крым, 19.05.2024

2024-05-19T17:43

2024-05-19T17:43

2024-05-19T17:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Три человека погибли в аварии в Тихорецком районе Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.Уточняется, что инцидент произошел на автодороге "Обход города Тихорецка" около 14:30.В результате ДТП водитель и две пассажирки легкового авто погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи.По данным МВД Крыма, с начала года в регионе произошло более 50 аварий с участием большегрузных авто, в результате погибли 15 человек, еще 47 были травмированы.Читайте также на РИА Новости Крым:На крымской трассе легковушку зажало между грузовиками – погибла женщинаУчасток трассы М-4 закроют для проезда грузовиков до сентябряВ Крыму грузовик влетел в легковушку – пострадал водитель

краснодарский край

кубань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, новости, происшествия, госавтоинспекция кубани, мвд по краснодарскому краю, краснодарский край, кубань