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Легковушка влетела в стоящий грузовик: водитель и пассажиры погибли - РИА Новости Крым, 19.05.2024
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Легковушка влетела в стоящий грузовик: водитель и пассажиры погибли
Легковушка влетела в стоящий грузовик: водитель и пассажиры погибли - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Легковушка влетела в стоящий грузовик: водитель и пассажиры погибли
Три человека погибли в аварии в Тихорецком районе Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД. РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T17:43
2024-05-19T17:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Три человека погибли в аварии в Тихорецком районе Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.Уточняется, что инцидент произошел на автодороге "Обход города Тихорецка" около 14:30.В результате ДТП водитель и две пассажирки легкового авто погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи.По данным МВД Крыма, с начала года в регионе произошло более 50 аварий с участием большегрузных авто, в результате погибли 15 человек, еще 47 были травмированы.Читайте также на РИА Новости Крым:На крымской трассе легковушку зажало между грузовиками – погибла женщинаУчасток трассы М-4 закроют для проезда грузовиков до сентябряВ Крыму грузовик влетел в легковушку – пострадал водитель
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дтп, новости, происшествия, госавтоинспекция кубани, мвд по краснодарскому краю, краснодарский край, кубань
Легковушка влетела в стоящий грузовик: водитель и пассажиры погибли

Три человека погибли в лобовом ДТП на Кубани

17:43 19.05.2024 (обновлено: 17:46 19.05.2024)
 
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниТри человека погибли в лобовом ДТП на Кубани
Три человека погибли в лобовом ДТП на Кубани
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Три человека погибли в аварии в Тихорецком районе Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Уточняется, что инцидент произошел на автодороге "Обход города Тихорецка" около 14:30.
"По предварительным данным, 59-летний житель Новопокровского района за рулем Hyundai Creta не справился с управлением и столкнулся с стоящим на обочине грузовым Renault", – сообщил и в Госавтоинспекции Тихорецкого района.
В результате ДТП водитель и две пассажирки легкового авто погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи.
По данным МВД Крыма, с начала года в регионе произошло более 50 аварий с участием большегрузных авто, в результате погибли 15 человек, еще 47 были травмированы.
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