В Крыму подсчитали число жертв аварий с грузовиками: погибли 15 человек
В ДТП с грузовиками в Крыму погибли 15 и ранены 47 человек
16:43 19.05.2024 (обновлено: 16:44 19.05.2024)
© РИА Новости КрымКолеса грузовика
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Более 50 аварий с участием большегрузных авто зарегистрированы в Крыму с января по апрель включительно. В результате этих ДТП погибли 15 человек, еще 47 были травмированы, сообщили пресс-службе республиканского МВД.
"За 4 месяца текущего года в Республике Крым зарегистрировано 56 дорожно-транспортных происшествия с участием водителей грузового транспорта, в которых 15 человек погибли и 47 получили телесные повреждения различной степени тяжести", – сказано в сообщении.
Основными причинами аварий стало нарушение водителями правил дорожного движения. В первую очередь это выезд на полосу встречного движения и нарушение правил обгона, превышение скорости и ее несоответствие дорожной обстановке. А также нарушение правил проезда пешеходных переходов, неправильный выбор дистанции и бокового интервала. Еще одной распространенной причиной ДТП в ведомстве назвали нарушение правил остановки и стоянки, несоблюдение условий, разрешающих движение задним ходом, эксплуатация неисправного транспорта.
16 мая в результате аварии с участием грузовиков MAN и КамАЗ, автомобиля дорожных служб и Daewoo Nexia погибла пассажирка легкового авто. Сообщалось, что водитель грузовика MAN отвлекся от дорожной обстановки и врезался в "КамАЗ" с полуприцепом, который объезжал автомобиль дорожных служб "ГАЗель". "КамАЗ" продолжил движение и столкнулся с легковым Daewoo Nexia.
13 апреля в районе Судакской развилки дороги Симферополь – Алушта – Ялта грузовик MAN скатился на LADA Priora с горы из-за отказавших тормозов и полностью смял легковушку, прижав к придорожному дереву. В результате ДТП погибли три человека.
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