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В Крыму подсчитали число жертв аварий с грузовиками: погибли 15 человек

В Крыму подсчитали число жертв аварий с грузовиками: погибли 15 человек - РИА Новости Крым, 19.05.2024

В Крыму подсчитали число жертв аварий с грузовиками: погибли 15 человек

Более 50 аварий с участием большегрузных авто зарегистрированы в Крыму с января по апрель включительно. В результате этих ДТП погибли 15 человек, еще 47 были... РИА Новости Крым, 19.05.2024

2024-05-19T16:43

2024-05-19T16:43

2024-05-19T16:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Более 50 аварий с участием большегрузных авто зарегистрированы в Крыму с января по апрель включительно. В результате этих ДТП погибли 15 человек, еще 47 были травмированы, сообщили пресс-службе республиканского МВД.Основными причинами аварий стало нарушение водителями правил дорожного движения. В первую очередь это выезд на полосу встречного движения и нарушение правил обгона, превышение скорости и ее несоответствие дорожной обстановке. А также нарушение правил проезда пешеходных переходов, неправильный выбор дистанции и бокового интервала. Еще одной распространенной причиной ДТП в ведомстве назвали нарушение правил остановки и стоянки, несоблюдение условий, разрешающих движение задним ходом, эксплуатация неисправного транспорта.16 мая в результате аварии с участием грузовиков MAN и КамАЗ, автомобиля дорожных служб и Daewoo Nexia погибла пассажирка легкового авто. Сообщалось, что водитель грузовика MAN отвлекся от дорожной обстановки и врезался в "КамАЗ" с полуприцепом, который объезжал автомобиль дорожных служб "ГАЗель". "КамАЗ" продолжил движение и столкнулся с легковым Daewoo Nexia.13 апреля в районе Судакской развилки дороги Симферополь – Алушта – Ялта грузовик MAN скатился на LADA Priora с горы из-за отказавших тормозов и полностью смял легковушку, прижав к придорожному дереву. В результате ДТП погибли три человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Участок трассы М-4 закроют для проезда грузовиков до сентябряВ Крыму грузовик влетел в легковушку – пострадал водительТри человека погибли в лобовом ДТП в Краснодарском крае

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

статистика, новости крыма, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, мвд по республике крым, транспорт