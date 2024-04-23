https://crimea.ria.ru/20240423/tri-cheloveka-pogibli-v-lobovom-dtp-v-krasnodarskom-krae-1136770737.html

Три человека погибли в лобовом ДТП в Краснодарском крае

Три человека погибли в лобовом ДТП в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 23.04.2024

Три человека погибли в лобовом ДТП в Краснодарском крае

Три человека погибли в результате лобового столкновения автомобилей ВАЗ и Volkswagen в Ейском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба краевой... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T09:22

2024-04-23T09:22

2024-04-23T09:22

дтп

краснодарский край

происшествия

гибдд

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/17/1136770515_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c7a2d4185f0788dd1f618f153d5fcf78.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Три человека погибли в результате лобового столкновения автомобилей ВАЗ и Volkswagen в Ейском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.Уточняется, что ДТП произошло на автодороге Ейск - Ясенская - Копанская – Новоминская около 20:30 в понедельник, 22 апреля.По данным ведомства, за минувшие сутки на дорогах Кубани погибли восемь человек. Пять из них скончались в ДТП, которые произошли из-за выезда на полосу встречного движения.В Госавтоинспекции Кубани напоминают, что выезд на полосу встречного движения - самый опасный маневр, который в большинстве случаев приводит к гибели людей.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Джанкоем легковушка врезалась в грузовик на встречке – водитель погибВидеоблогер Михаил Касперов погиб в ДТП в СевастополеВ Севастополе нетрезвый водитель протаранил такси – пострадали двое

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, краснодарский край, происшествия, гибдд, новости