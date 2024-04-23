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Три человека погибли в лобовом ДТП в Краснодарском крае
Три человека погибли в лобовом ДТП в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Три человека погибли в лобовом ДТП в Краснодарском крае
Три человека погибли в результате лобового столкновения автомобилей ВАЗ и Volkswagen в Ейском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба краевой... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T09:22
2024-04-23T09:22
2024-04-23T09:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Три человека погибли в результате лобового столкновения автомобилей ВАЗ и Volkswagen в Ейском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.Уточняется, что ДТП произошло на автодороге Ейск - Ясенская - Копанская – Новоминская около 20:30 в понедельник, 22 апреля.По данным ведомства, за минувшие сутки на дорогах Кубани погибли восемь человек. Пять из них скончались в ДТП, которые произошли из-за выезда на полосу встречного движения.В Госавтоинспекции Кубани напоминают, что выезд на полосу встречного движения - самый опасный маневр, который в большинстве случаев приводит к гибели людей.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Джанкоем легковушка врезалась в грузовик на встречке – водитель погибВидеоблогер Михаил Касперов погиб в ДТП в СевастополеВ Севастополе нетрезвый водитель протаранил такси – пострадали двое
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дтп, краснодарский край, происшествия, гибдд, новости
Три человека погибли в лобовом ДТП в Краснодарском крае
Три человека погибли в лобовом ДТП в Ейском районе Краснодарского края
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Три человека погибли в результате лобового столкновения автомобилей ВАЗ и Volkswagen в Ейском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.
Уточняется, что ДТП произошло на автодороге Ейск - Ясенская - Копанская – Новоминская около 20:30 в понедельник, 22 апреля.
"Водитель автомобиля "ВАЗ 2107" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречным автомобилем Volkswagen Passat, – сказано в сообщении. – В результате ДТП погиб водитель авто "ВАЗ 2107" и 66-летний водитель иномарки. Позже в больнице скончалась 61-летняя женщина-пассажир автомобиля Volkswagen Passat".
По данным ведомства, за минувшие сутки на дорогах Кубани погибли восемь человек. Пять из них скончались в ДТП, которые произошли из-за выезда на полосу встречного движения.
В Госавтоинспекции Кубани напоминают, что выезд на полосу встречного движения - самый опасный маневр, который в большинстве случаев приводит к гибели людей.
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