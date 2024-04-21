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В Севастополе нетрезвый водитель протаранил такси – пострадали двое

В Севастополе нетрезвый водитель протаранил такси – пострадали двое - РИА Новости Крым, 21.04.2024

В Севастополе нетрезвый водитель протаранил такси – пострадали двое

Пассажир и водитель автомобиля такси получили травмы в результате столкновения двух иномарок в Севастополе. Об этом сообщили в городском УМВД. РИА Новости Крым, 21.04.2024

2024-04-21T09:04

2024-04-21T09:04

2024-04-21T09:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Пассажир и водитель автомобиля такси получили травмы в результате столкновения двух иномарок в Севастополе. Об этом сообщили в городском УМВД.ДТП произошло накануне вечером на проспекте Октябрьской Революции."27-летний водитель автомобиля Opel неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Renault Logan под управлением 41-летнего водителя, который двигался по своей полосе во встречном направлении", - сказано в сообщении.По данным правоохранителей, в результате столкновения травмы различной степени тяжести получил водитель автомобиля Renault и его пассажир.Сотрудниками Госавтоинспекции по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Джанкоем легковушка врезалась в грузовик на встречке – водитель погибМотоциклист погиб и четыре человека пострадали в ДТП в СевастополеВ Крыму водитель легковушки сбил ребенка на самокате

севастополь

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2024

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