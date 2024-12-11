https://crimea.ria.ru/20241211/mobilnaya-svyaz-v-krymu-rossiyskie-operatory-menyayut-usloviya-1142554188.html

Мобильная связь в Крыму: российские операторы меняют условия

Мобильная связь в Крыму: российские операторы меняют условия - РИА Новости Крым, 11.12.2024

Мобильная связь в Крыму: российские операторы меняют условия

Российские операторы меняют условия предоставления услуг связи для абонентов в Крыму. Как сообщает в среду Минцифры, тарифы для жителей региона станут... РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T15:40

2024-12-11T15:40

2024-12-11T15:44

мобильная связь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Российские операторы меняют условия предоставления услуг связи для абонентов в Крыму. Как сообщает в среду Минцифры, тарифы для жителей региона станут комфортнее и доступнее.По данным профильного министерства, оператор "Билайн" с 1 января 2025 года предоставит голосовую связь и интернет без ограничений, если регистрироваться в сети К-Телеком. Ежедневный объем передачи данных – до 700 МБ в день. "Мегафон" с 28 февраля 2025 года также отменит ограничения на голос и интернет на тех же условиях.Уточняется, что оператор "Т2" полностью отменил ограничения на связь и интернет уже с 8 октября. Если абонент регистрируется в сети Миранда-Медиа, ограничений на пользование услугами нет.Оператор "Ростелеком" также отменил наценку за пользование услугами мобильной связи в Крыму и Севастополе, сообщала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Ранее ФАС возбудила дела на мобильных операторов за плату в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС обязала МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей и снизить тарифыФАС предписала крупным операторам связи избавить крымчан от доплат60 станций мобильной связи установят в Крыму в 2025 году

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мобильная связь