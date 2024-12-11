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Мобильная связь в Крыму: российские операторы меняют условия - РИА Новости Крым, 11.12.2024
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Мобильная связь в Крыму: российские операторы меняют условия
Мобильная связь в Крыму: российские операторы меняют условия - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Мобильная связь в Крыму: российские операторы меняют условия
Российские операторы меняют условия предоставления услуг связи для абонентов в Крыму. Как сообщает в среду Минцифры, тарифы для жителей региона станут... РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T15:40
2024-12-11T15:44
мобильная связь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Российские операторы меняют условия предоставления услуг связи для абонентов в Крыму. Как сообщает в среду Минцифры, тарифы для жителей региона станут комфортнее и доступнее.По данным профильного министерства, оператор "Билайн" с 1 января 2025 года предоставит голосовую связь и интернет без ограничений, если регистрироваться в сети К-Телеком. Ежедневный объем передачи данных – до 700 МБ в день. "Мегафон" с 28 февраля 2025 года также отменит ограничения на голос и интернет на тех же условиях.Уточняется, что оператор "Т2" полностью отменил ограничения на связь и интернет уже с 8 октября. Если абонент регистрируется в сети Миранда-Медиа, ограничений на пользование услугами нет.Оператор "Ростелеком" также отменил наценку за пользование услугами мобильной связи в Крыму и Севастополе, сообщала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Ранее ФАС возбудила дела на мобильных операторов за плату в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС обязала МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей и снизить тарифыФАС предписала крупным операторам связи избавить крымчан от доплат60 станций мобильной связи установят в Крыму в 2025 году
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
мобильная связь
Мобильная связь в Крыму: российские операторы меняют условия

Российские операторы связи снимают ограничения для Крыма – Минцифры

15:40 11.12.2024 (обновлено: 15:44 11.12.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоМобильная связь в Крыму
Мобильная связь в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Российские операторы меняют условия предоставления услуг связи для абонентов в Крыму. Как сообщает в среду Минцифры, тарифы для жителей региона станут комфортнее и доступнее.
По данным профильного министерства, оператор "Билайн" с 1 января 2025 года предоставит голосовую связь и интернет без ограничений, если регистрироваться в сети К-Телеком. Ежедневный объем передачи данных – до 700 МБ в день. "Мегафон" с 28 февраля 2025 года также отменит ограничения на голос и интернет на тех же условиях.
Уточняется, что оператор "Т2" полностью отменил ограничения на связь и интернет уже с 8 октября. Если абонент регистрируется в сети Миранда-Медиа, ограничений на пользование услугами нет.

"Минцифры с операторами продолжают улучшать условия связи в Крыму. Будем и дальше работать над добросовестным ценообразованием и обеспечением качественной связи для всех жителей региона", – заверили в Минцифры.

Оператор "Ростелеком" также отменил наценку за пользование услугами мобильной связи в Крыму и Севастополе, сообщала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Ранее ФАС возбудила дела на мобильных операторов за плату в Крыму.
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Мобильная связь
 
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