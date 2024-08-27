Рейтинг@Mail.ru
ФАС возбудила дела на мобильных операторов за плату в Крыму - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240827/fas-vozbudila-dela-na-mobilnykh-operatorov-za-platu-v-krymu-1139916477.html
ФАС возбудила дела на мобильных операторов за плату в Крыму
ФАС возбудила дела на мобильных операторов за плату в Крыму - РИА Новости Крым, 27.08.2024
ФАС возбудила дела на мобильных операторов за плату в Крыму
Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении мобильных операторов МТС, Мегафон и Билайн за то, что они не отменили дополнительную плату в Крыму РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T15:34
2024-08-27T15:34
фас (федеральная антимонопольная служба)
мобильная связь
крым
новости крыма
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/02/1119866242_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_8f645645c10da41aa2a860138df4a7de.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении мобильных операторов МТС, Мегафон и Билайн за то, что они не отменили дополнительную плату в Крыму и Севастополе. Об этом сообщает Telegram-канал ФАС.Теперь им в случае установления вины может быть начислен штраф или выдано предписание о перечислении незаконно полученного дохода в федеральный бюджет. В ФАС также сообщают, что оператор Теле2 отменит дополнительную плату на территории Крыма до 8 октября 2024 года."Сейчас предпосылки для взимания дополнительной платы устранены – для всех операторов связи созданы экономические условия для отмены дополнительной платы. Тарифы на услуги по межоператорскому роуминговому взаимодействию в регионе снижены в 2-3 раза в результате рассмотрения антимонопольного дела в отношении ООО "К-телеком", - сообщает пресс-служба ФАС.3 июля ФАС предупредила мобильных операторов о том, что они должны отменить взимание с абонентов дополнительной платы за использование услуг связи на территории Республики Крым и Севастополя. Условия для отмены этой платы были созданы 1 января 2024 года, уверяют в антимонопольной службе.Читайте также на РИА Новости Крым:Мобильная связь в Крыму и на материке: где дешевлеВ Крыму ФАС возбудила дело из-за рекламы с участием президента РоссииФАС возбудила дело из-за слишком дорогих учебников истории
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/02/1119866242_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_51e59af79f26c231bef23fa2c05627bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фас (федеральная антимонопольная служба), мобильная связь, крым, новости крыма, новости
ФАС возбудила дела на мобильных операторов за плату в Крыму

ФАС возбудила дела против мобильных операторов за дополнительную плату в Крыму

15:34 27.08.2024
 
© РИА Новости Крым . дмитрий МакеевНа пляже в Алуште
На пляже в Алуште - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости Крым . дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении мобильных операторов МТС, Мегафон и Билайн за то, что они не отменили дополнительную плату в Крыму и Севастополе. Об этом сообщает Telegram-канал ФАС.
"Операторы связи должны были отменить дополнительную плату сверх абонентской при нахождении на территории Республики Крым и Севастополя. Компании не исполнили предупреждения ведомства", - говорится в сообщении.
Теперь им в случае установления вины может быть начислен штраф или выдано предписание о перечислении незаконно полученного дохода в федеральный бюджет. В ФАС также сообщают, что оператор Теле2 отменит дополнительную плату на территории Крыма до 8 октября 2024 года.
"Сейчас предпосылки для взимания дополнительной платы устранены – для всех операторов связи созданы экономические условия для отмены дополнительной платы. Тарифы на услуги по межоператорскому роуминговому взаимодействию в регионе снижены в 2-3 раза в результате рассмотрения антимонопольного дела в отношении ООО "К-телеком", - сообщает пресс-служба ФАС.
3 июля ФАС предупредила мобильных операторов о том, что они должны отменить взимание с абонентов дополнительной платы за использование услуг связи на территории Республики Крым и Севастополя. Условия для отмены этой платы были созданы 1 января 2024 года, уверяют в антимонопольной службе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мобильная связь в Крыму и на материке: где дешевле
В Крыму ФАС возбудила дело из-за рекламы с участием президента России
ФАС возбудила дело из-за слишком дорогих учебников истории
 
ФАС (Федеральная антимонопольная служба)Мобильная связьКрымНовости КрымаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:01Когда перекроют "горбатый" мост в Симферополе
15:55Дешевая капуста и дорогие помидоры: обзор цен на продукты в Симферополе
15:43На Крым идут грозы с градом и шквал - объявлено штормовое предупреждение
15:34ФАС возбудила дела на мобильных операторов за плату в Крыму
15:29В Курской области возникла опасность ядерного инцидента - Гросси
15:08Ароматные и румяные: в Крыму начали сбор яблок
14:52Роспотребнадзор в Крыму отобрал пробы воздуха после масштабного пожара
14:46Дрон ВСУ атаковал машину с семьей в Запорожской области - погиб ребенок
14:44Почти 7 тысяч солдат и более 70 танков: потери ВСУ в Курской области
14:38Пожар в пятиэтажном доме в Феодосии - эвакуировали 40 человек
14:37В Курской области отразили 11 атак украинских боевиков
14:31В Крыму бархатный сезон продлится до декабря
14:21"Игра с огнем": Лавров ­оценил дискуссию об ударах Storm Shadow по России
14:07Интеллектуальную транспортную систему создадут в Крыму
13:57Запад организует теракты против морской инфраструктуры РФ – Патрушев
13:44Школьные линейки на День знаний в Крыму пройдут в помещениях
13:41Доктрина применения Россией ядерного оружия уточняется - Лавров
13:08ВСУ за сутки потеряли более 2100 боевиков в зоне спецоперации
12:45В Крыму с начала 2024 года национализировали более 300 объектов
12:18Российские войска освободили Орловку в Донбассе
Лента новостейМолния