https://crimea.ria.ru/20240827/fas-vozbudila-dela-na-mobilnykh-operatorov-za-platu-v-krymu-1139916477.html

ФАС возбудила дела на мобильных операторов за плату в Крыму

ФАС возбудила дела на мобильных операторов за плату в Крыму - РИА Новости Крым, 27.08.2024

ФАС возбудила дела на мобильных операторов за плату в Крыму

Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении мобильных операторов МТС, Мегафон и Билайн за то, что они не отменили дополнительную плату в Крыму РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T15:34

2024-08-27T15:34

2024-08-27T15:34

фас (федеральная антимонопольная служба)

мобильная связь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении мобильных операторов МТС, Мегафон и Билайн за то, что они не отменили дополнительную плату в Крыму и Севастополе. Об этом сообщает Telegram-канал ФАС.Теперь им в случае установления вины может быть начислен штраф или выдано предписание о перечислении незаконно полученного дохода в федеральный бюджет. В ФАС также сообщают, что оператор Теле2 отменит дополнительную плату на территории Крыма до 8 октября 2024 года."Сейчас предпосылки для взимания дополнительной платы устранены – для всех операторов связи созданы экономические условия для отмены дополнительной платы. Тарифы на услуги по межоператорскому роуминговому взаимодействию в регионе снижены в 2-3 раза в результате рассмотрения антимонопольного дела в отношении ООО "К-телеком", - сообщает пресс-служба ФАС.3 июля ФАС предупредила мобильных операторов о том, что они должны отменить взимание с абонентов дополнительной платы за использование услуг связи на территории Республики Крым и Севастополя. Условия для отмены этой платы были созданы 1 января 2024 года, уверяют в антимонопольной службе.Читайте также на РИА Новости Крым:Мобильная связь в Крыму и на материке: где дешевлеВ Крыму ФАС возбудила дело из-за рекламы с участием президента РоссииФАС возбудила дело из-за слишком дорогих учебников истории

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фас (федеральная антимонопольная служба), мобильная связь, крым, новости крыма, новости