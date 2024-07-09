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Мобильная связь в Крыму и на материке: где дешевле
Мобильная связь в Крыму и на материке: где дешевле - РИА Новости Крым, 09.07.2024
Мобильная связь в Крыму и на материке: где дешевле
Тарифы на мобильную связь в Крыму значительно ниже, чем в Краснодарском крае или Ростовской области, при этом ее качество на полуострове уже мало в чем уступает РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T18:24
2024-07-09T18:24
2024-07-09T18:24
радио "спутник в крыму"
крым
цены в крыму
цены и тарифы
мобильная связь
связь в крыму
общество
евгений тазетдинов
ростовская область
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Тарифы на мобильную связь в Крыму значительно ниже, чем в Краснодарском крае или Ростовской области, при этом ее качество на полуострове уже мало в чем уступает среднероссийскому. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заместитель гендиректора управляющей компании одного из крымских операторов связи Евгений Тазетдинов.По словам представителя крымского оператора, тариф основывается на тех затратах, которые несет оператор на модернизацию и развитие сети, а также на себестоимости услуг – электричества, трафика, зарплат сотрудников и других."Мы ни в коем случае не снижаем качество развития нашей сети, но там, где можно, ужимаемся", - пояснил Тазетдинов.Он также заверил, что "практически по всем показателям, в первую очередь скорости и качеству мобильного интернета, качество связи в Крыму доведено до среднероссийского".При этом к той дополнительной плате, которую взимают со своих находящихся в Крыму клиентов крупные российские операторы, местные компании не имеют отношения, подчеркнул Тазетдинов."Цену устанавливают представители так называемой "большой четверки, исходя из стоимости, которую предлагает местный оператор материковому игроку за аренду сети. Эти цены тоже регулируются ФАС, они обоснованы. Получая эту цену от местного партнера в Крыму, оператор "большой четверки" выставляет ее своим клиентам. Как они ее формируют – это их коммерческая информация. Зачастую это не самые выгодные тарифы", - констатировал он.По словам специалиста, самый простой способ для гостей Крыма не платить за роуминг – купить сим-карту местного оператора и пользоваться ею как минимум как источник мобильного интернета.В начале июля Федеральная антимонопольная служба заявила, что уведомиламобильных операторов МТС, "Мегафон" и "Билайн" о необходимости отменить взимание с абонентов дополнительной платы за использование услуг связи на территории Республики Крым и Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:МТС подозревают в необоснованном повышении цен – ФАС возбудила делоБазовых станций становится больше: что с мобильной связью на ХерсонщинеМобильный оператор сможет разорвать договор с абонентом – причина
https://crimea.ria.ru/20240320/mogut-li-apple-i-google-otklyuchit-smartfony-v-rossii-1135857929.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Мобильная связь в Крыму и на материке: где дешевле
Цены на сотовую связь в Крыму существенно ниже в сравнении с соседними регионами – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым
. Тарифы на мобильную связь в Крыму значительно ниже, чем в Краснодарском крае или Ростовской области, при этом ее качество на полуострове уже мало в чем уступает среднероссийскому. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил заместитель гендиректора управляющей компании одного из крымских операторов связи Евгений Тазетдинов.
"Что касается цены (на сотовую связь у крымских операторов – ред.), это достаточно субъективная история. Если сравнивать с тем, что есть на "материке", Крым значимо отличается в лучшую для абонента сторону. Не поленитесь, посмотрите тот же Краснодар или Ростов – там сильно дороже. Москву не предлагаю – это отдельный рынок", – сказал специалист.
По словам представителя крымского оператора, тариф основывается на тех затратах, которые несет оператор на модернизацию и развитие сети, а также на себестоимости услуг – электричества, трафика, зарплат сотрудников и других.
"Мы ни в коем случае не снижаем качество развития нашей сети, но там, где можно, ужимаемся", - пояснил Тазетдинов.
Он также заверил, что "практически по всем показателям, в первую очередь скорости и качеству мобильного интернета, качество связи в Крыму доведено до среднероссийского".
При этом к той дополнительной плате, которую взимают со своих находящихся в Крыму клиентов крупные российские операторы, местные компании не имеют отношения, подчеркнул Тазетдинов.
"Цену устанавливают представители так называемой "большой четверки, исходя из стоимости, которую предлагает местный оператор материковому игроку за аренду сети. Эти цены тоже регулируются ФАС, они обоснованы. Получая эту цену от местного партнера в Крыму, оператор "большой четверки" выставляет ее своим клиентам. Как они ее формируют – это их коммерческая информация. Зачастую это не самые выгодные тарифы", - констатировал он.
По словам специалиста, самый простой способ для гостей Крыма не платить за роуминг
– купить сим-карту местного оператора и пользоваться ею как минимум как источник мобильного интернета.
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