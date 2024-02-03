https://crimea.ria.ru/20240203/bazovykh-stantsiy-stanovitsya-bolshe-chto-s-mobilnoy-svyazyu-na-khersonschine-1134664613.html

Базовых станций становится больше: что с мобильной связью на Херсонщине

Базовых станций становится больше: что с мобильной связью на Херсонщине - РИА Новости Крым, 03.02.2024

Базовых станций становится больше: что с мобильной связью на Херсонщине

В Херсонской области уже свыше 312 тысяч абонентов мобильной связи, растет число базовых станций стандарта 4G, которые обеспечивают высокоскоростной мобильный... РИА Новости Крым, 03.02.2024

2024-02-03T13:58

2024-02-03T13:58

2024-02-03T13:36

херсонская область

владимир сальдо

интернет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Херсонской области уже свыше 312 тысяч абонентов мобильной связи, растет число базовых станций стандарта 4G, которые обеспечивают высокоскоростной мобильный интернет, модернизируются старые базовые станции. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, он отметил, что за второе полугодие прошлого года в регионе построили 451 базовую станцию. Большинство новых станций – стандарта 4G, которые обеспечивают высокоскоростной мобильный Интернет. Также до стандарта LTE модернизируются имеющиеся базовые станции.По словам Сальдо, система мобильной связи на территории Херсонской области развивается во взаимодействии с операторами.На развитие Херсонской области по федеральной "Программе социально-экономического развития" в 2024 году выделены 124 миллиарда рублей, сообщал ранее Сальдо.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый город на Арабатской стрелке – Сальдо рассказал о ходе строительстваКак в Херсонской области реанимируют здравоохранениеРемонт и оснащение медучреждений в новых регионах: что стало доступно

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, интернет, мобильная связь, новости, новые регионы россии, телефон, общество