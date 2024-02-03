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Базовых станций становится больше: что с мобильной связью на Херсонщине
Базовых станций становится больше: что с мобильной связью на Херсонщине - РИА Новости Крым, 03.02.2024
Базовых станций становится больше: что с мобильной связью на Херсонщине
В Херсонской области уже свыше 312 тысяч абонентов мобильной связи, растет число базовых станций стандарта 4G, которые обеспечивают высокоскоростной мобильный... РИА Новости Крым, 03.02.2024
2024-02-03T13:58
2024-02-03T13:58
2024-02-03T13:36
херсонская область
владимир сальдо
интернет
мобильная связь
новости
новые регионы россии
телефон
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Херсонской области уже свыше 312 тысяч абонентов мобильной связи, растет число базовых станций стандарта 4G, которые обеспечивают высокоскоростной мобильный интернет, модернизируются старые базовые станции. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, он отметил, что за второе полугодие прошлого года в регионе построили 451 базовую станцию. Большинство новых станций – стандарта 4G, которые обеспечивают высокоскоростной мобильный Интернет. Также до стандарта LTE модернизируются имеющиеся базовые станции.По словам Сальдо, система мобильной связи на территории Херсонской области развивается во взаимодействии с операторами.На развитие Херсонской области по федеральной "Программе социально-экономического развития" в 2024 году выделены 124 миллиарда рублей, сообщал ранее Сальдо.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый город на Арабатской стрелке – Сальдо рассказал о ходе строительстваКак в Херсонской области реанимируют здравоохранениеРемонт и оснащение медучреждений в новых регионах: что стало доступно
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РИА Новости Крым
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херсонская область, владимир сальдо, интернет, мобильная связь, новости, новые регионы россии, телефон, общество
Базовых станций становится больше: что с мобильной связью на Херсонщине
В Херсонской области стало больше базовых станций мобильной связи
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Херсонской области уже свыше 312 тысяч абонентов мобильной связи, растет число базовых станций стандарта 4G, которые обеспечивают высокоскоростной мобильный интернет, модернизируются старые базовые станции. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"На конец 2023 года в Херсонской области было более 312 тысяч абонентов мобильной связи. Расширяется и сеть проводного интернета, которая достигла 34 тысяч абонентов", – написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, он отметил, что за второе полугодие прошлого года в регионе построили 451 базовую станцию. Большинство новых станций – стандарта 4G, которые обеспечивают высокоскоростной мобильный Интернет. Также до стандарта LTE модернизируются имеющиеся базовые станции.
По словам Сальдо, система мобильной связи на территории Херсонской области развивается во взаимодействии с операторами.
"Самые большие проблемы со связью – в 15-километровой зоне, что, по большей части, связано с опасностью вражеских обстрелов. Противник выцеливает объекты связи. Однако и здесь строятся новые станции и устанавливается современное оборудование", – уточнил губернатор.
На развитие Херсонской области по федеральной "Программе социально-экономического развития" в 2024 году выделены 124 миллиарда рублей, сообщал
ранее Сальдо.
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