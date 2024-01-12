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Ремонт и оснащение медучреждений в новых регионах: что стало доступно
Ремонт и оснащение медучреждений в новых регионах: что стало доступно - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Ремонт и оснащение медучреждений в новых регионах: что стало доступно
Больше 170 больниц и поликлиник отремонтированы или дооснащены в четырех новых российских регионах. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России со ссылкой на РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T21:53
2024-01-12T21:53
2024-01-12T22:14
михаил мурашко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Больше 170 больниц и поликлиник отремонтированы или дооснащены в четырех новых российских регионах. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России со ссылкой на главу ведомства Михаила Мурашко.Мурашко отметил, что модернизация системы здравоохранения в новых регионах ведется Минздравом России, Федеральным медико-биологическим агентством, Роспотребнадзором по поручению президента.Кроме того, на лекарственную помощь жителям новых российских регионов уже направлено свыше 7 млрд рублей.Министр отметил: прежде эти территории не были на таком высоком уровне обеспечены лекарственными препаратами.По его информации, также на оказание первичной медико-санитарной помощи в новых регионах РФ из федерального центра выделено порядка одного миллиарда рублей, такая же сумма была направлена на онкологические проекты.Ранее сообщалось, что на развитие Херсонской области по федеральной "Программе социально-экономического развития" в 2024 году выделено 124 миллиарда рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Нацпроект "Здравоохранение" в Крыму: что сделано на 1,6 млрдМедицинские объекты Крыма в 2024 году ждут масштабные обновленияНовые поликлиники и больницы откроют в Севастополе - где и когда
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михаил мурашко, минздрав рф, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), здоровье, здравоохранение в россии, лекарства, роспотребнадзор
Ремонт и оснащение медучреждений в новых регионах: что стало доступно
Мурашко: в четырех новых субъектах РФ отремонтированы более 170 медучреждений
21:53 12.01.2024 (обновлено: 22:14 12.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Больше 170 больниц и поликлиник отремонтированы или дооснащены в четырех новых российских регионах. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России со ссылкой на главу ведомства Михаила Мурашко.
"В четырех субъектах более 170 учреждений сегодня уже восстановлены, отремонтированы или дооснащены оборудованием", – сказал министр, его слова приводятся в Telegram-канале Минздрава России.
Мурашко отметил, что модернизация системы здравоохранения в новых регионах ведется Минздравом России, Федеральным медико-биологическим агентством, Роспотребнадзором по поручению президента.
"Ключевыми направлениями являются формирование инфраструктуры и новых технологий, которые ранее были недоступны в этих субъектах, возможность для пациентов своевременно получить помощь на амбулаторно-поликлиническом этапе, в стационаре, в случае тяжелых заболеваний – открыт доступ к федеральным клиникам", – рассказал Мурашко.
Кроме того, на лекарственную помощь жителям новых российских регионов уже направлено свыше 7 млрд рублей.
"В общей сложности эта сумма составляет порядка 7 миллиардов рублей, общая сумма, которая направлена нами на лекарственное обеспечение", – сообщил журналистам Михаил Мурашко во время визита в ДНР, пишет РИА Новости.
Министр отметил: прежде эти территории не были на таком высоком уровне обеспечены лекарственными препаратами.
"Такого никогда не было, чтобы пациенты, имеющие хронические заболевания, и инвалиды получали в таком объеме лекарственную помощь", – добавил он.
По его информации, также на оказание первичной медико-санитарной помощи в новых регионах РФ из федерального центра выделено порядка одного миллиарда рублей, такая же сумма была направлена на онкологические проекты.
Ранее сообщалось
, что на развитие Херсонской области по федеральной "Программе социально-экономического развития" в 2024 году выделено 124 миллиарда рублей.
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