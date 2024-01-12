https://crimea.ria.ru/20240112/remont-i-osnaschenie-meduchrezhdeniy-v-novykh-regionakh-chto-stalo-dostupno-1134159022.html

Ремонт и оснащение медучреждений в новых регионах: что стало доступно

Ремонт и оснащение медучреждений в новых регионах: что стало доступно - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Ремонт и оснащение медучреждений в новых регионах: что стало доступно

Больше 170 больниц и поликлиник отремонтированы или дооснащены в четырех новых российских регионах. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России со ссылкой на РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T21:53

2024-01-12T21:53

2024-01-12T22:14

михаил мурашко

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новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

здоровье

здравоохранение в россии

лекарства

роспотребнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Больше 170 больниц и поликлиник отремонтированы или дооснащены в четырех новых российских регионах. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России со ссылкой на главу ведомства Михаила Мурашко.Мурашко отметил, что модернизация системы здравоохранения в новых регионах ведется Минздравом России, Федеральным медико-биологическим агентством, Роспотребнадзором по поручению президента.Кроме того, на лекарственную помощь жителям новых российских регионов уже направлено свыше 7 млрд рублей.Министр отметил: прежде эти территории не были на таком высоком уровне обеспечены лекарственными препаратами.По его информации, также на оказание первичной медико-санитарной помощи в новых регионах РФ из федерального центра выделено порядка одного миллиарда рублей, такая же сумма была направлена на онкологические проекты.Ранее сообщалось, что на развитие Херсонской области по федеральной "Программе социально-экономического развития" в 2024 году выделено 124 миллиарда рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Нацпроект "Здравоохранение" в Крыму: что сделано на 1,6 млрдМедицинские объекты Крыма в 2024 году ждут масштабные обновленияНовые поликлиники и больницы откроют в Севастополе - где и когда

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, минздрав рф, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), здоровье, здравоохранение в россии, лекарства, роспотребнадзор