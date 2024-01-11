https://crimea.ria.ru/20240111/meditsinskie-obekty-kryma-v-2024-godu-zhdut-masshtabnye-obnovleniya-1134104574.html

Медицинские объекты Крыма в 2024 году ждут масштабные обновления

Медицинские объекты Крыма в 2024 году ждут масштабные обновления - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Медицинские объекты Крыма в 2024 году ждут масштабные обновления

В текущем году в Крыму планируют достроить новые поликлиники и провести реконструкцию существующих объектов здравоохранения, также в планах покупка автомобилей... РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T11:57

2024-01-11T11:57

2024-01-11T11:57

константин скорупский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. В текущем году в Крыму планируют достроить новые поликлиники и провести реконструкцию существующих объектов здравоохранения, также в планах покупка автомобилей скорой помощи и оборудования, в том числе высокотехнологичного. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Скорупский.Кроме того, по региональному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения" планируется закупить оборудование для городской больницы Судака и и Сакской районной больницы.Также будут куплены 44 автомобиля для больниц Алушты, Бахчисарая, Белогорска, Джанкоя, Керчи, Судака, Феодосии, Красноперекопска, Симферополя и Симферопольского, Красногвардейского, Ленинского, Первомайского, Сакского, Советского и Черноморского районов.В рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" оборудованием будут дооснащены Республиканская детская клиническая больница и Крымский республиканский онкологический клинический диспансер им. Ефетова."По региональному проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" планируется приобрести 50 единиц оборудования в РКБ им. Семашко, одну – в Евпаторийскую городскую больницу, четыре единицы – в Джанкойскую ЦРБ, 16 – в Керченскую больницу №1, две единицы – в Симферопольскую больницу №7, 21 единицу – в Феодосийский медцентр, – продолжил министр. – Среди наиболее значимого оборудования стоит отметить магнитно-резонансный томограф для Джанкойской ЦРБ".В рамках целевой программы "Модернизация учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов" в 2024 году планируется завершить модернизацию Республиканской детской клинической больницы, капремонт поликлиники Республиканской клинической больницы им. Семашко, капремонт структурного подразделения Симферопольской городской детской клинической больницы (по улице Лескова, 35) с благоустройством и ограждением территории.Капитальный ремонт сделают в хирургическом отделении №1 Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6, здании Центра профилактики и борьбы со СПИДом, здании роддома и оперблока Симферопольской центральной районной клинической больницы. Запланировано строительство модульного здания для эндоваскулярной операционной Симферопольской больницы №7, дневного стационара противоопухолевой лекарственной терапии им. Ефетова, а также модульных врачебных амбулаторий в селах Веселое, Солнечная долина, Дачное, Лесное и Переваловка Судакского городского округа.Кроме того, капитально отремонтируют врачебную амбулаторию в селе Горностаевка Ленинского района, а в Керчи - поликлинику №2 Ленинской ЦРБ, три корпуса городской больницы №3, филиал Центра крови, родильного дома, инфекционное и отделение педиатрии №1 городской детской больницы. В Алуште капитальный ремонт проведут в первом и втором корпусах Центральной городской больницы. В списке помещения стоматологического отделения, бактериологической лаборатории ЦГБ Красноперекопска, а также Воинской и Красноармейской врачебных амбулаторий.Запланировано строительство модульного здания для размещения компьютерного томографа и приобретение оборудования в Бахчисарайскую ЦРБ. Капремонт предусмотрен в инфекционном отделении Белогорской ЦРБ, а в поселке Зуя Симферопольского района – строительство модульной поликлиники.Проводится лицензирование установленного ангиографического комплекса в Джанкойской ЦРБ, завершится капремонт отделения сестринского ухода в поселке Азовское и ФАПа в селе Бородино, добавил Скорупский.Также будут построены подстанции скорой медицинской помощи в поселках Зуя, Черноморское, Ленино, Гвардейское, селе Плодовое Нижнегорского района, городах Саки, Евпатория и Судак."Введение перечисленных объектов в эксплуатацию позволит создать комфортные условия труда специалистов, обеспечить качество и доступность медицинской помощи для населения", – резюмировал Константин Скорупский.Читайте также на РИА Новости Крым:Нацпроект "Здравоохранение" в Крыму: что сделано на 1,6 млрдНовые поликлиники и больницы откроют в Севастополе - где и когдаОсобый статус крымского доктора: чем привлечь молодых специалистов

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