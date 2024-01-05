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Херсонской области выделили 124 миллиарда: на что их потратят
Херсонской области выделили 124 миллиарда: на что их потратят - РИА Новости Крым, 05.01.2024
Херсонской области выделили 124 миллиарда: на что их потратят
На развитие Херсонской области по федеральной "Программе социально-экономического развития" в 2024 году выделено 124 миллиарда рублей. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T19:32
2024-01-05T19:32
2024-01-05T19:32
владимир сальдо
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новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. На развитие Херсонской области по федеральной "Программе социально-экономического развития" в 2024 году выделено 124 миллиарда рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Владимир Сальдо.На втором месте по объему финансирования – развитие топливно-энергетического комплекса и газовой сферы. На эти цели выделено 8,36 миллиардов рублей. Также среди приоритетных отраслей, на развитие которых выделено финансирование, Сальдо назвал:– транспорт и содержание дорожной инфраструктуры – почти 5 млрд руб;– образование – 3,8 млрд руб;– агропромышленный комплекс – 1,9 млрд руб;– жилищное строительство и развитие жилищно-коммунального хозяйства – 1,6 млрд руб;– охрана окружающей среды и экология – более 1,1 млрд руб;– восстановление, поддержка и развитие промышленности – более 1 млрд руб.Предусмотрено также финансирование культуры и спорта, туризма и молодежной политики, здравоохранения, информационной сферы, связи, телевидения, поддержка предпринимательства и других отраслей народного хозяйства.В конце прошлого года больницы Херсонщины получили "Нивы" повышенной проходимости, сообщал Владимир Сальдо. 32 новых внедорожника и две "скорой помощи" были закуплены областным минздравом.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области отменили комендантский час на Новый год и РождествоНа Херсонщине откроют участки в прифронтовой зоне на выборах президентаВоенные РФ спасли раненую украинку, брошенную боевиками ВСУ под Крынками
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владимир сальдо, херсонская область, новости, новые регионы россии, общество
Херсонской области выделили 124 миллиарда: на что их потратят
На социально-экономическое развитие Херсонской области выделено 124 миллиарда рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. На развитие Херсонской области по федеральной "Программе социально-экономического развития" в 2024 году выделено 124 миллиарда рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Владимир Сальдо.
"В 2024 году на реализацию мероприятий по Программе социально-экономического развития Херсонской области предусмотрено финансирование 124 миллиарда рублей. Самая большая статья расходов – на социальную поддержку людей (42,5 млрд руб.)", – написал Сальдо.
На втором месте по объему финансирования – развитие топливно-энергетического комплекса и газовой сферы. На эти цели выделено 8,36 миллиардов рублей. Также среди приоритетных отраслей, на развитие которых выделено финансирование, Сальдо назвал:
– транспорт и содержание дорожной инфраструктуры – почти 5 млрд руб;
– образование – 3,8 млрд руб;
– агропромышленный комплекс – 1,9 млрд руб;
– жилищное строительство и развитие жилищно-коммунального хозяйства – 1,6 млрд руб;
– охрана окружающей среды и экология – более 1,1 млрд руб;
– восстановление, поддержка и развитие промышленности – более 1 млрд руб.
Предусмотрено также финансирование культуры и спорта, туризма и молодежной политики, здравоохранения, информационной сферы, связи, телевидения, поддержка предпринимательства и других отраслей народного хозяйства.
"Основная направленность мероприятий – гуманитарная и инфраструктурная, то есть – на улучшение условий жизни людей и ее качества. Программа социально-экономического развития Херсонской области динамична и может системно меняться под нужды жителей", – отметил губернатор.
В конце прошлого года больницы Херсонщины получили "Нивы"
повышенной проходимости, сообщал Владимир Сальдо. 32 новых внедорожника и две "скорой помощи" были закуплены областным минздравом.
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