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На Херсонщине откроют участки в прифронтовой зоне на выборах президента - РИА Новости Крым, 27.12.2023
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На Херсонщине откроют участки в прифронтовой зоне на выборах президента
На Херсонщине откроют участки в прифронтовой зоне на выборах президента - РИА Новости Крым, 27.12.2023
На Херсонщине откроют участки в прифронтовой зоне на выборах президента
В Херсонской области избирательные участки на выборах президента России будут работать в том числе в прифронтовой зоне, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T17:32
2023-12-27T17:40
владимир сальдо
выборы
выборы президента россии
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новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Херсонской области избирательные участки на выборах президента России будут работать в том числе в прифронтовой зоне, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Даже если возникнет какая-то угроза безопасности этих участков, предусмотрены запасные варианты, чтобы избиратели смогли проголосовать, добавил губернатор.Сальдо отметил, что ситуация на левобережье области "постоянно напряженная", противник ежедневно выпускает по населенным пунктам более 150 снарядов. "Враг разбивает школы, детские сады, вот буквально на прошлой неделе. А вот на линии боевого соприкосновения конкретно военные ситуацию контролируют полностью", - сказал он.Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта.По данным ЦИК России, на сегодняшний день 33 человека заявили о намерении участвовать в выборах главы государства.Ранее Центризбирком принял решение проводить президентские выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, несмотря на действующее в этих субъектах военное положение.
https://crimea.ria.ru/20231222/v-krymu-nabrali-25-tysyachi-kandidatov-v-nablyudateli-na-vyborakh-prezidenta-1133737257.html
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владимир сальдо, выборы, выборы президента россии, херсонская область, новости, новые регионы россии, политика
На Херсонщине откроют участки в прифронтовой зоне на выборах президента

Сальдо: участки на выборах президента РФ будут работать в прифронтовой зоне на Херсонщине

17:32 27.12.2023 (обновлено: 17:40 27.12.2023)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАгитационный предвыборный билборд
Агитационный предвыборный билборд - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Херсонской области избирательные участки на выборах президента России будут работать в том числе в прифронтовой зоне, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Мы в военном положении находимся, и специальная военная операция накладывает свой отпечаток. Избирательные участки, особенно в прифронтовой зоне - 15-километровой вдоль Днепра - они тоже будут работать. Предусмотрены все меры безопасности", приводит слова Сальдо РИА Новости.
Даже если возникнет какая-то угроза безопасности этих участков, предусмотрены запасные варианты, чтобы избиратели смогли проголосовать, добавил губернатор.
Сальдо отметил, что ситуация на левобережье области "постоянно напряженная", противник ежедневно выпускает по населенным пунктам более 150 снарядов. "Враг разбивает школы, детские сады, вот буквально на прошлой неделе. А вот на линии боевого соприкосновения конкретно военные ситуацию контролируют полностью", - сказал он.
Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта.
По данным ЦИК России, на сегодняшний день 33 человека заявили о намерении участвовать в выборах главы государства.
Ранее Центризбирком принял решение проводить президентские выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, несмотря на действующее в этих субъектах военное положение.
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