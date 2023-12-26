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Число претендентов на пост президента России превысило три десятка - РИА Новости Крым, 26.12.2023
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Число претендентов на пост президента России превысило три десятка
Число претендентов на пост президента России превысило три десятка - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Число претендентов на пост президента России превысило три десятка
Число претендентов на пост президента России превысило тридцать человек. Об этом сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев. РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T13:18
2023-12-26T13:19
новости
николай булаев
россия
выборы президента россии
центризбирком (цик рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Число претендентов на пост президента России превысило тридцать человек. Об этом сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.Во вторник подмосковный депутат Борис Надеждин представил в ЦИК документы на выдвижение. Его поддержала партия "Гражданская инициатива".В субботу 23 декабря глава ЦИК Элла Памфилова сообщала о 29 кандидатах. В среду она проинформировала, что в Центральную избирательную комиссию поступили заявки от 16 претендентов на участие в выборах президента России.Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта.Путин объявил о планах выдвигаться на новый президентский срок 8 декабря.16 декабря группа избирателей поддержала его выдвижение кандидатом на выборы, на следующий день съезд партии "Единой России" также поддержал кандидатуру действующего главы государства.До этого Владимира Путина четырежды избирали на высший государственный пост: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок к конституции он получил право выставить свою кандидатуру и в 2024 году.
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, николай булаев, россия, выборы президента россии, центризбирком (цик рф)
Число претендентов на пост президента России превысило три десятка

Число заявок на участие в выборах президента России возросло до 33

13:18 26.12.2023 (обновлено: 13:19 26.12.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаседание ЦИК РФ
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Число претендентов на пост президента России превысило тридцать человек. Об этом сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

"В итоге всего 33, мне кажется <…> Заявлялись 33", – цитирует Булаева РИА Новости.

Во вторник подмосковный депутат Борис Надеждин представил в ЦИК документы на выдвижение. Его поддержала партия "Гражданская инициатива".
В субботу 23 декабря глава ЦИК Элла Памфилова сообщала о 29 кандидатах. В среду она проинформировала, что в Центральную избирательную комиссию поступили заявки от 16 претендентов на участие в выборах президента России.
Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта.
Путин объявил о планах выдвигаться на новый президентский срок 8 декабря.
16 декабря группа избирателей поддержала его выдвижение кандидатом на выборы, на следующий день съезд партии "Единой России" также поддержал кандидатуру действующего главы государства.
До этого Владимира Путина четырежды избирали на высший государственный пост: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок к конституции он получил право выставить свою кандидатуру и в 2024 году.
 
НовостиНиколай БулаевРоссияВыборы президента РоссииЦентризбирком (ЦИК РФ)
 
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