https://crimea.ria.ru/20231208/putin-soobschil-o-planakh-vydvigatsya-na-novyy-prezidentskiy-srok-1133395426.html
Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок
Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок - РИА Новости Крым, 08.12.2023
Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин сообщил председателю Народного совета Донецкой народной республики, участнику специальной военной операции Артему Жоге о планах... РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T14:10
2023-12-08T14:10
2023-12-08T14:21
владимир путин (политик)
новости
россия
выборы президента россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин сообщил председателю Народного совета Донецкой народной республики, участнику специальной военной операции Артему Жоге о планах выдвинуть свою кандидатуру на новый президентский срок. Об этом сообщает РИА Новости.Глава государства рассказал о своих планах по завершении церемонии вручения "Золотых Звезд" Героя России участникам СВО в Кремле в ходе неформального общения с награжденными.Как сообщается, на просьбу Артема Жоги выдвинуть свою кандидатуру на выборах Путин ответил согласием.7 декабря Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года. Центризбирком на заседании 8 декабря принял решение, что голосование на выборах президента продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта.
https://crimea.ria.ru/20231208/boytsy-svo-razveyali-mif-o-neuyazvimosti-voennoy-tekhniki-zapada--putin-1133393689.html
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владимир путин (политик), новости, россия, выборы президента россии, общество
Материал дополняется
Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок
Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок
14:10 08.12.2023 (обновлено: 14:21 08.12.2023)