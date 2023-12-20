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16 человек подали заявки на участие в выборах президент – ЦИК - РИА Новости Крым, 20.12.2023
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16 человек подали заявки на участие в выборах президент – ЦИК
16 человек подали заявки на участие в выборах президент – ЦИК - РИА Новости Крым, 20.12.2023
16 человек подали заявки на участие в выборах президент – ЦИК
В Центральную избирательную комиссию поступили заявки от 16 претендентов на участие в выборах президента России. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T11:44
2023-12-20T11:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В Центральную избирательную комиссию поступили заявки от 16 претендентов на участие в выборах президента России. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.В ходе заседания Центризбирком зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения действующего главы государства Владимира Путина, а также одобрил открытие специального банковского счета, чтобы начать сбор 300 тысяч подписей избирателей для регистрации Путина в качестве кандидата в президенты.По словам, Памфиловой президентская кампания "вошла в активную фазу".Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта.Путин объявил о планах выдвигаться на новый президентский срок 8 декабря.16 декабря группа избирателей поддержала его выдвижение кандидатом на выборы, на следующий день съезд партии "Единой России" также поддержал кандидатуру действующего главы государства.До этого Владимира Путина четырежды избирали на высший государственный пост: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок к конституции он получил право выставить свою кандидатуру и в 2024 году.
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РИА Новости Крым
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центризбирком (цик рф), новости, москва, элла памфилова, россия, выборы президента россии, общество
16 человек подали заявки на участие в выборах президент – ЦИК

16 претендентов подали заявки в ЦИК на участие в президентских выборах – Памфилова

11:44 20.12.2023 (обновлено: 11:54 20.12.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаседание ЦИК РФ
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В Центральную избирательную комиссию поступили заявки от 16 претендентов на участие в выборах президента России. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"В ЦИК на данный момент уже поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборах президента РФ", – сказала она на заседании комиссии в среду.
В ходе заседания Центризбирком зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения действующего главы государства Владимира Путина, а также одобрил открытие специального банковского счета, чтобы начать сбор 300 тысяч подписей избирателей для регистрации Путина в качестве кандидата в президенты.
По словам, Памфиловой президентская кампания "вошла в активную фазу".
Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта.
Путин объявил о планах выдвигаться на новый президентский срок 8 декабря.
16 декабря группа избирателей поддержала его выдвижение кандидатом на выборы, на следующий день съезд партии "Единой России" также поддержал кандидатуру действующего главы государства.
До этого Владимира Путина четырежды избирали на высший государственный пост: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок к конституции он получил право выставить свою кандидатуру и в 2024 году.
 
Центризбирком (ЦИК РФ)НовостиМоскваЭлла ПамфиловаРоссияВыборы президента РоссииОбщество
 
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