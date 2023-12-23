https://crimea.ria.ru/20231223/chislo-pretendentov-na-vydvizhenie-v-prezidenty-rossii-uvelichilos-do-29-1133753000.html

Число претендентов на выдвижение в президенты России увеличилось до 29

Число претендентов на выдвижение в президенты России увеличилось до 29 - РИА Новости Крым, 23.12.2023

Число претендентов на выдвижение в президенты России увеличилось до 29

Число желающих выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента достигло 29 человек, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости Крым, 23.12.2023

2023-12-23T13:42

2023-12-23T13:42

2023-12-23T13:42

выборы президента россии

новости

элла памфилова

центризбирком (цик рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0b/1133461331_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_b5d745c4e37e7ba8610a5844e27fa54b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Число желающих выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента достигло 29 человек, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.В среду она сообщала, что в Центральную избирательную комиссию поступили заявки от 16 претендентов на участие в выборах президента России.Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта.Путин объявил о планах выдвигаться на новый президентский срок 8 декабря.16 декабря группа избирателей поддержала его выдвижение кандидатом на выборы, на следующий день съезд партии "Единой России" также поддержал кандидатуру действующего главы государства.До этого Владимира Путина четырежды избирали на высший государственный пост: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок к конституции он получил право выставить свою кандидатуру и в 2024 году.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы президента россии, новости, элла памфилова, центризбирком (цик рф), россия