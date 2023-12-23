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Число претендентов на выдвижение в президенты России увеличилось до 29
Число претендентов на выдвижение в президенты России увеличилось до 29 - РИА Новости Крым, 23.12.2023
Число претендентов на выдвижение в президенты России увеличилось до 29
Число желающих выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента достигло 29 человек, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости Крым, 23.12.2023
2023-12-23T13:42
2023-12-23T13:42
2023-12-23T13:42
выборы президента россии
новости
элла памфилова
центризбирком (цик рф)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Число желающих выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента достигло 29 человек, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.В среду она сообщала, что в Центральную избирательную комиссию поступили заявки от 16 претендентов на участие в выборах президента России.Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта.Путин объявил о планах выдвигаться на новый президентский срок 8 декабря.16 декабря группа избирателей поддержала его выдвижение кандидатом на выборы, на следующий день съезд партии "Единой России" также поддержал кандидатуру действующего главы государства.До этого Владимира Путина четырежды избирали на высший государственный пост: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок к конституции он получил право выставить свою кандидатуру и в 2024 году.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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выборы президента россии, новости, элла памфилова, центризбирком (цик рф), россия
Число претендентов на выдвижение в президенты России увеличилось до 29
Число претендентов на выдвижение в президенты РФ достигло 29 человек – Памфилова
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Число желающих выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента достигло 29 человек, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Супербольшая загрузка, многие наши коллеги сейчас ходят на съезды претендентов, которых сейчас уже 29", – цитирует Памфилову РИА Новости.
В среду она сообщала
, что в Центральную избирательную комиссию поступили заявки от 16 претендентов на участие в выборах президента России.
Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта.
Путин объявил
о планах выдвигаться на новый президентский срок 8 декабря.
16 декабря группа избирателей поддержала
его выдвижение кандидатом на выборы, на следующий день съезд партии "Единой России" также поддержал кандидатуру действующего главы государства.
До этого Владимира Путина четырежды избирали на высший государственный пост: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок к конституции он получил право выставить свою кандидатуру и в 2024 году.