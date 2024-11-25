В Белом доме признали разрешение Киеву бить ATACMS вглубь России
Разрешение Украине бить ATACMS вглубь России подтвердили в Белом доме
21:52 25.11.2024 (обновлено: 22:12 25.11.2024)
© APЗапуск американской ракеты ATACMS
© AP
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. У Киева есть разрешение использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней", это подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, объяснив наличие этого оружия у Украины "необходимостью самообороны".
"Прямо сейчас у них есть возможность использовать ATACMS для самообороны, в случае неотложной необходимости. И прямо сейчас, вы знаете, понятно, это то, что происходит в и вокруг Курска и Курской области", – сказал он журналистам во время брифинга.
Кирби не отрицал, что Белый дом изменил руководство по возможностям применения ВСУ ракет ATACMS для ударов по "конкретным видам целей", не уточнив, о чем именно идет речь.
Действующий президент США Джо Байден 17 ноября впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ – их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила ранее газета New York Times.
Президент России Владимир Путин 21 ноября, после применения на территории России ракет ATACMS и Storm Shadow, выступил с заявлением по поводу ответных ударов. Он отметил, что после этого локальный конфликт окончательно приобрел признаки глобального, и Россия даст зеркальный ответ на разрешения западных стран использовать свои ракеты для атак на территорию РФ.
По словам президента РФ, 19 ноября ВСУ атаковали шестью ракетами ATACMS объекты в Брянской области и 21 ноября – системами Storm Shadow в Курской. Глава государства отметил, что использование дальнобойного оружия для ударов по России без специалистов стран, где его изготовили, невозможно.
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