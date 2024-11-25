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В Белом доме признали разрешение Киеву бить ATACMS вглубь России - РИА Новости Крым, 25.11.2024
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В Белом доме признали разрешение Киеву бить ATACMS вглубь России
В Белом доме признали разрешение Киеву бить ATACMS вглубь России - РИА Новости Крым, 25.11.2024
В Белом доме признали разрешение Киеву бить ATACMS вглубь России
У Киева есть разрешение использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней", это подтвердил координатор по... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T21:52
2024-11-25T22:12
сша
джон кирби
новости
ракеты atacms
украина
поставки западного оружия украине
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. У Киева есть разрешение использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней", это подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, объяснив наличие этого оружия у Украины "необходимостью самообороны".Кирби не отрицал, что Белый дом изменил руководство по возможностям применения ВСУ ракет ATACMS для ударов по "конкретным видам целей", не уточнив, о чем именно идет речь.Действующий президент США Джо Байден 17 ноября впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ – их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила ранее газета New York Times.Президент России Владимир Путин 21 ноября, после применения на территории России ракет ATACMS и Storm Shadow, выступил с заявлением по поводу ответных ударов. Он отметил, что после этого локальный конфликт окончательно приобрел признаки глобального, и Россия даст зеркальный ответ на разрешения западных стран использовать свои ракеты для атак на территорию РФ.По словам президента РФ, 19 ноября ВСУ атаковали шестью ракетами ATACMS объекты в Брянской области и 21 ноября – системами Storm Shadow в Курской. Глава государства отметил, что использование дальнобойного оружия для ударов по России без специалистов стран, где его изготовили, невозможно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерное оружие США в Европе может стать целью удара России – РябковПутин предложил уточнить условия применения Россией ядерного оружияСтанет ли удар "Орешником" по Украине сдерживающим фактором для Запада
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сша, джон кирби, новости, ракеты atacms, украина, поставки западного оружия украине, удары дальнобойными ракетами вглубь россии
В Белом доме признали разрешение Киеву бить ATACMS вглубь России

Разрешение Украине бить ATACMS вглубь России подтвердили в Белом доме

21:52 25.11.2024 (обновлено: 22:12 25.11.2024)
 
© APЗапуск американской ракеты ATACMS
Запуск американской ракеты ATACMS
© AP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. У Киева есть разрешение использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней", это подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, объяснив наличие этого оружия у Украины "необходимостью самообороны".

"Прямо сейчас у них есть возможность использовать ATACMS для самообороны, в случае неотложной необходимости. И прямо сейчас, вы знаете, понятно, это то, что происходит в и вокруг Курска и Курской области", – сказал он журналистам во время брифинга.

Кирби не отрицал, что Белый дом изменил руководство по возможностям применения ВСУ ракет ATACMS для ударов по "конкретным видам целей", не уточнив, о чем именно идет речь.
Действующий президент США Джо Байден 17 ноября впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ – их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила ранее газета New York Times.
Президент России Владимир Путин 21 ноября, после применения на территории России ракет ATACMS и Storm Shadow, выступил с заявлением по поводу ответных ударов. Он отметил, что после этого локальный конфликт окончательно приобрел признаки глобального, и Россия даст зеркальный ответ на разрешения западных стран использовать свои ракеты для атак на территорию РФ.
По словам президента РФ, 19 ноября ВСУ атаковали шестью ракетами ATACMS объекты в Брянской области и 21 ноября – системами Storm Shadow в Курской. Глава государства отметил, что использование дальнобойного оружия для ударов по России без специалистов стран, где его изготовили, невозможно.
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СШАДжон КирбиНовостиРакеты ATACMSУкраинаПоставки западного оружия УкраинеУдары дальнобойными ракетами вглубь России
 
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