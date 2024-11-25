https://crimea.ria.ru/20241125/v-belom-dome-priznali-razreshenie-kievu-bit-atacms-vglub-rossii-1142127488.html

В Белом доме признали разрешение Киеву бить ATACMS вглубь России

В Белом доме признали разрешение Киеву бить ATACMS вглубь России - РИА Новости Крым, 25.11.2024

В Белом доме признали разрешение Киеву бить ATACMS вглубь России

У Киева есть разрешение использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней", это подтвердил координатор по... РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T21:52

2024-11-25T21:52

2024-11-25T22:12

сша

джон кирби

новости

ракеты atacms

украина

поставки западного оружия украине

удары дальнобойными ракетами вглубь россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. У Киева есть разрешение использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней", это подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, объяснив наличие этого оружия у Украины "необходимостью самообороны".Кирби не отрицал, что Белый дом изменил руководство по возможностям применения ВСУ ракет ATACMS для ударов по "конкретным видам целей", не уточнив, о чем именно идет речь.Действующий президент США Джо Байден 17 ноября впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ – их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила ранее газета New York Times.Президент России Владимир Путин 21 ноября, после применения на территории России ракет ATACMS и Storm Shadow, выступил с заявлением по поводу ответных ударов. Он отметил, что после этого локальный конфликт окончательно приобрел признаки глобального, и Россия даст зеркальный ответ на разрешения западных стран использовать свои ракеты для атак на территорию РФ.По словам президента РФ, 19 ноября ВСУ атаковали шестью ракетами ATACMS объекты в Брянской области и 21 ноября – системами Storm Shadow в Курской. Глава государства отметил, что использование дальнобойного оружия для ударов по России без специалистов стран, где его изготовили, невозможно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерное оружие США в Европе может стать целью удара России – РябковПутин предложил уточнить условия применения Россией ядерного оружияСтанет ли удар "Орешником" по Украине сдерживающим фактором для Запада

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, джон кирби, новости, ракеты atacms, украина, поставки западного оружия украине, удары дальнобойными ракетами вглубь россии