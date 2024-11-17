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Байден разрешил Украине бить вглубь России ракетами ATACMS - РИА Новости Крым, 17.11.2024
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Байден разрешил Украине бить вглубь России ракетами ATACMS
Байден разрешил Украине бить вглубь России ракетами ATACMS - РИА Новости Крым, 17.11.2024
Байден разрешил Украине бить вглубь России ракетами ATACMS
Президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Их могут применить "для защиты... РИА Новости Крым, 17.11.2024
2024-11-17T21:43
2024-11-17T22:30
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
сша
новости
ракеты atacms
россия
поставки западного оружия украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американское издание New York Times.Отмечается, что действующий президент США Джо Байден начал ослаблять ограничения на использование дальнобойного оружия вглубь территории РФ после того, как Россия в мае начала трансграничное наступление в направлении Харькова – второго по величине города Украины.При этом Байден тогда не разрешил ВСУ использовать дальнобойные системы ATACMS, дальность действия которых порядка 190 миль (300 километров).Дискуссии на тему применения дальнобойных ракет вглубь территории России шли несколько месяцев. Еще в сентябре Белый дом называл недопустимыми такие удары.Ранее в Пентагоне заявляли, что удары ВСУ вглубь РФ американским оружием навредят Вашингтону.Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что страны НАТО тем самым обсуждают не разрешение Киеву наносить удары по РФ, а принятие решения о прямом участии Альянса в военном конфликте.Если это решение будет принято, то Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых таким образом угроз, предупредил глава российского государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, новости, ракеты atacms, россия, поставки западного оружия украине, украина
Байден разрешил Украине бить вглубь России ракетами ATACMS

Байден санкционировал применение ATACMS по территории России – СМИ

21:43 17.11.2024 (обновлено: 22:30 17.11.2024)
 
© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской ракеты ATACMS
Запуск американской ракеты ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американское издание New York Times.

"За два месяца до окончания срока полномочий президент впервые разрешил украинским военным использовать систему, известную как ATACMS, для защиты своих войск в Курской области России", – говорится в публикации.

Отмечается, что действующий президент США Джо Байден начал ослаблять ограничения на использование дальнобойного оружия вглубь территории РФ после того, как Россия в мае начала трансграничное наступление в направлении Харькова – второго по величине города Украины.

"Чтобы помочь украинцам защитить Харьков, г-н Байден разрешил им использовать высокомобильную артиллерийскую ракетную систему, или HIMARS, которая имеет дальность около 50 миль (80 км), против российских войск непосредственно через границу", – пишет автор статьи.

При этом Байден тогда не разрешил ВСУ использовать дальнобойные системы ATACMS, дальность действия которых порядка 190 миль (300 километров).
Дискуссии на тему применения дальнобойных ракет вглубь территории России шли несколько месяцев. Еще в сентябре Белый дом называл недопустимыми такие удары.
Ранее в Пентагоне заявляли, что удары ВСУ вглубь РФ американским оружием навредят Вашингтону.
Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что страны НАТО тем самым обсуждают не разрешение Киеву наносить удары по РФ, а принятие решения о прямом участии Альянса в военном конфликте.
Если это решение будет принято, то Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых таким образом угроз, предупредил глава российского государства.
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