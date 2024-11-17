https://crimea.ria.ru/20241117/novyy-plan-zelenskogo-i-terakt-v-sevastopole-top-novostey-nedeli-1141890827.html

Новый план Зеленского и теракт в Севастополе: топ новостей недели

Новый план Зеленского и теракт в Севастополе: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 17.11.2024

Новый план Зеленского и теракт в Севастополе: топ новостей недели

Глава Киевского режима анонсировал новый "план стойкости" для Украины. Кандидат в Генпрокуроры США высказался о российской принадлежности Крыма. США разместили... РИА Новости Крым, 17.11.2024

2024-11-17T20:11

2024-11-17T20:11

2024-11-17T20:11

топ новостей недели

взрыв авто в севастополе

обрушение моста в джанкойском районе крыма

владимир зеленский

крым

россия

польша

нато

турция

израиль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Глава Киевского режима анонсировал новый "план стойкости" для Украины. Кандидат в Генпрокуроры США высказался о российской принадлежности Крыма. США разместили в Польше базу противоракетной обороны с системой ПРО Aegis Ashore. В Севастополе произошел теракт с подрывом автомобиля, при котором погиб военный. На севере Крыма рухнул автомобильный мост и пострадали люди. Турция разорвала отношения с Израилем. Выплаты для получивших инвалидность бойцов спецоперации увеличили до 4 миллионов рублей.Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям – в подборке РИА Новости Крым.Теракт в Севастополе13 ноября в Севастополе недалеко от супермаркета на улице Тараса Шевченко взорвался автомобиль. От полученных ранений скончался военнослужащий. Как сообщили РИА Новости Крым очевидцы, взрыв был очень мощным. На месте происшествия обнаружены фрагменты самодельного взрывного устройства – его прикрепили к днищу машины. Дело возбуждено по статье о теракте. Расследование поставил на контроль глава Следкома России Александр Бастрыкин.Обрушение моста в КрымуВечером 13 ноября в Джанкойском районе Крыма произошло обрушение моста. Пострадали два человека, один из них умер накануне. По данным МЧС России, дорожное полотно было повреждено между селами Изумрудное и Маслово. Власти разработали альтернативные маршруты через Соленое Озеро, которые позволят добраться до нужных пунктов назначения. Железная дорога, которая проходит под путепроводом, в результате происшествия не пострадала, но пригородные поезда приостанавливали движение на время разбора завалов. Их движение запустили в четверг. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, мост полностью восстановят в следующем году. Ориентировочная стоимость работ составляет 180 миллионов рублей.Новый план ЗеленскогоНа этой неделе глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал третий план для Украины – "план стойкости". Всего "план" содержит десять пунктов. Уже сейчас, по его словам, проработаны пункты о культурным суверенитете, безопасном пространстве в каждой области, об энергетике, собственном производстве оружия и взаимодействии по поставкам вооружений с "партнерами" Киева. Новый план Зеленского говорит об осознании киевским режимом невозможности победы над Россией. При этом он призван понравиться победившему на выборах в США Дональду Трампу и задекларировать перед Западом намерение сохранять милитаризованную и антироссийскую Украину, считает политолог Денис Батурин.Кандидат в генпрокуроры СШАПобедивший на выборах в президенты США Дональд Трам предложил на пост генпрокурора страны конгрессмена-республиканца Мэтта Гетца. На этой неделе СМИ вспомнили его слова о невозможности отделить Крым от России, сказанные на слушаниях в Комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США в апреле. Также Гетц много раз выступал против "вечного финансирования Украины", предупреждал оппонентов об угрозе третьей мировой войны из-за позиции демократов по применению американского оружия в украинском конфликте. В 2022 году, когда Владимир Зеленский выступал в конгрессе, Гетц отказался встать и аплодировать.Военная база США в ПольшеВ польском поселке Редзиково официально открыта американская база противоракетной обороны (ПРО), где уже начали установку системы ПРО Aegis Ashore. Россия изначально возражала против размещения подобных баз в Европе, поскольку это противоречит давним договоренностям о неразмещении иностранных войск в странах бывшего Варшавского договора. И с появлением еще одной такой базы среди приоритетных целей Генерального штаба Вооруженных сил России "наверняка сегодня появилась еще одна", считает военный эксперт Александр Хроленко. Вся территория Польши полностью простреливается "Искандерами" из Калининградской области, напомнил он.Турция и ИзраильПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на этой неделе о том, что страна разорвала отношения с Израилем. Он добавил, что Анкара не планирует в дальнейшем развивать сотрудничество с Тель-Авивом. Разрыв отношений Турции и Израиля нужен Анкаре, чтобы привлечь симпатии мусульманского мира, однако военной эскалации в ближневосточном секторе в этой связи ожидать не стоит и турецкие войска не пойдут защищать Сектор Газа, считает политолог Дмитрий Журавлев.Выплаты бойцам СВОБойцам СВО, получившим в бою увечья, которые повлекли инвалидность, единовременно выплатят 4 миллиона рублей. Указ 14 ноября подписал президент России Владимир Путин. Если увечье получено в период с 24 февраля 2022 года до даты вступления в силу указа, выплата производится Государственным фондом поддержки участников военной операции "Защитники Отечества" с учетом единовременной выплаты, произведенной при получении этого увечья.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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